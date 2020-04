Hallitus päätti perjantaina iltaan venyneissä neuvotteluissaan tarjota yrityksille mahdollisuuden periä alkuvuodelta maksetut arvonlisäveronsa (alv) takaisin verottajalta.

Kyseessä olisi laina, jonka korko on elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan kolme prosenttia ja maksuaika kaksi vuotta. Korko tulee Lintilän mukaan EU-direktiivistä.

Lintilä sanoo, että päätöksen taustalla oli päällimmäisenä tavoite saada yrityksille nopeasti rahaa koronakriisissä.

”Tätä mallia käytetään kansainvälisesti paljonkin. Käytännössä yritykset pystyvät saamaan ilman vakuuksia omia rahojaan lainaan”, Lintilä sanoo.

Noin 10 prosentilla Suomen pk-yrityksistä kassatilanne on sellainen, että rahat loppuvat kuukauden kuluessa, Lintilä sanoo. Alv-päätöksen pitäisi avittaa juuri näiden yritysten akuuttia hätää.

Työ- ja elinkeinoministeriö on vastannut yritystukien kehittelystä koronakriisissä, mutta verolait valmistelee valtiovarainministeriö.

Valtionvarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki sanoo, että alv-palautusten etuna on lainan halpuus.

”Alv-takaisinlainaus on vakuudetonta lainaa ja siten yrityksille edullista”, Hetemäki kertoo HS:lle viestissään.

Business Finlandin kautta on tarkoitus kanavoida yrityksille 800 miljoonaa euroa, ja Ely-keskusten kautta 400 miljoonaa euroa. Lisäksi kuntien myöntämiin yksinyrittäjien tukiin on suunnattu 250 miljoonaa euroa.

Verohallinnon ekonomisti Aki Savolainen kertoo, että tammi–maaliskuussa verottajalle maksettiin 8,6 miljardia euroa arvonlisäveroja. Palautuksia taas oli 3,6 miljardia, eli verottajalle jäi noin 5 miljardia euroa. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnassa verottajan alv-nettokertymä oli maaliskuun lopussa yhteensä liki 67 miljoonaa euroa.

”Onhan siinä potentiaalia nousta hyvin merkittäväksi summaksi”, Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola toteaa.

”Kolmen prosentin korko ei tosin kannusta sellaista yritystä hakemaan palautusta, jolla menee ihan hyvin”, Kirkko-Jaakkola jatkaa.

Hetemäen mukaan on täysin tapauskohtaista, miten suuri alv-takaisinlainaus on verrattuna yrityksen saamiin muihin tukiin.

”Alv-takaisinlainauksen suuruus riippuu yrityksen alkuvuonna maksamien arvonlisäverojen määrästä”, Hetemäki toteaa.

Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n julkistalouden professori Roope Uusitalo vertaa alv-palautusta verojen tai eläkemaksujen lykkäämiseen.

”Yritys saa luottoa ilman, että pankki arvioi luottokelpoisuutta. Se poistaa luotonsaantirajoitteita, mutta ei yritysten kannattavuusongelmaa”, Uusitalo sanoo.

Uusitalo on mukana selvitysryhmässä, jonka tehtävänä on laatia arvioita muun muassa toimenpiteistä, joilla Suomen taloudelle aiheutuvia vaurioita voidaan rajoittaa. Vesa Vihriälän johtama ryhmä esittää yritystukimallia, jossa kaikille koronasta kärsineille yrityksille korvataan suoraan niiden kiinteitä kuluja sekä henkilöstökuluja.

”Lainamuotoiset tuet ovat helpompia kuin suorat tuet. En pidä tätä [alv-palautusta] huonona, mutta tämä on yksi lainainstrumentti muiden joukossa”, Uusitalo toteaa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kuvailee alv-palautuksia hyväksi lisäksi työkalupakkiin.

”Uskomme, että se auttaa erityisesti monien kotimarkkinoilla toimivien palveluyritysten kassatilannetta”, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjät on ehdottanut vastaavaa mallia koronakriisin alussa. Pentikäisen mukaan alv-palautuksia voivat hyödyntää yritykset, joilla on vaikeuksia saada lainaa pankista. Hän ei kuitenkaan pidä sitä kokonaisuuden kannalta ratkaisevana.

”Lainan lisäksi on tarjolla Finnveran takauksia, verojen ja eläkemaksujen lykkäyksiä ja Business Finlandin tukea. Tämä täydentää laajaa sortimenttia”, Pentikäinen toteaa.

Pentikäisen mielestä alv-palautuksen etu olisi byrokratian vähäisyys.

”En tiedä yksityiskohtia, mutta oletan, että tästä tulee yksinkertainen systeemi. Ymmärtääkseni tässä ei tarvitse neuvotella tai kirjoittaa hakunovellia, jotta saa alvit takaisin”, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjät arvioi, että Suomen noin 120 000 yksinyrittäjästä noin puolet tulee hakemaan kunnilta saatavaa suoraa tukea. Myös Business Finlandille ja ely-keskuksille on tehty kymmeniätuhansia hakemuksia. Yrittäjille mahdollistettua työttömyysturvaa on hakenut Pentikäisen viimeisimpien tietojen mukaan jo 25 000 yrittäjää.

”Kaikkein suurin pullonkaula on hakemusten käsittely. Virkakunta tekee pitkää päivää ja hyvää työtä, mutta hakemuksia ei ehditä käsitellä”, Pentikäinen sanoo.

Ministeri Lintilän mukaan tukien jakamisen tekninen puoli on ollut yllättävän vaikea järjestää. Silti hän katsoo, että on järkevämpää käyttää olemassa olevia järjestelmiä uusien rakentamisen sijaan.

”Nopeus on ollut tukien keskeinen ongelma. Vaikka lakeja viedään nopeutetusti läpi, niissä on aina oma säätämisjärjestyksensä”, Lintilä sanoo.

Alv-palautusten toteutus on vielä valmistelussa eikä ole täysin selvää, miten yritykset käytännössä hakevat rahansa takaisin.

”Siinä ei pitäisi olla niin suuria teknisiä ongelmia”, Lintilä sanoo.

Valtionvarainministeriön Hetemäki sanoo, että ihan vielä ei kannata olla verottajaan yhteydessä.

”Verohallinto antaa ohjeet pyynnön tekemiseen heti, kun mahdollista”, Hetemäki sanoo.

Myös Pentikäinen uskoo, että verottaja pystyy selättämään tekniset ratkaisut niin, ettei alv-palautuksista tule ongelmallista.

”Verottaja on mennyt tietojärjestelmissä todella paljon eteenpäin”, Pentikäinen sanoo.

Business Finlandin ja ely-keskusten jakamat tuet ja myös niiden saajat ovat herättäneet runsasta keskustelua. Vaikka moni kriisin kurjistama yritys kamppailee kiinteiden kulujensa kanssa, tuet on alun perin tarkoitettu kehitystueksi.

Nyt hallitus on jatkovalmistelemassa muutoksia, joiden tavoitteena on saada tukia kohdistettua nykyistä enemmän yritysten kiinteisiin kuluihin ja vastaamaan paremmin yritysten talousvaikeuksiin koronakriisissä. Toiminnan kehittäminen on jatkossakin yhtenä kriteerinä tukien myöntämisessä.

Lintilä kertoo toivovansa, että myös muut ministeriöt kehittäisivät tukityökaluja. Valtiovarainministeriö on nyt mukana alv-päätöksen kanssa.

”Tällaista ei ole kukaan pystynyt harjoittelemaan eikä ole olemassa kriisimekanismia vastaavaa tilannetta varten. On ollut pakko lähteä liikkeelle olemassa olevilla keinoilla. Tarkastelemme koko ajan niitä toimenpiteitä, joilla menetelmiä pystytään parantamaan”, Lintilä sanoo.

Lintilän mukaan monet suomalaisyritykset eivät koronakriisissä uskalla hakea lainaa perinteisiä keinoja käyttäen, eli esimerkiksi pankista. Lintilä kertoo STT:lle, että myös Finnveran rahoituksia on lähtenyt liikkeelle yllättävän vähän.

”Pankkien lainakysyntä on ollut paljon pienempää kuin mitä on odotettu. Se tulee puhtaasti siitä, että tilanteen ennustettavuus on äärettömän heikko”, Lintilä sanoo HS:lle.

Lintilä myöntää, että osa yrityksistä luultavasti myös odottaa hallitukselta päätöksiä suorista tuista. Lintilän mukaan odotettavissa on vielä runsastuva määrä yritystukien hakijoita.

Yrittäjien Pentikäinen arvioi, että vaikka tuhannet yrittäjät tulevat hyödyntämään mahdollisuutta alv-palautuksiin, suorat tuet ovat useimpien suosiossa.

”Kovin suosio on ollut suoriin tukiin”, Pentikäinen sanoo.