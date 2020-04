Entinen kansanedustaja Kauko Juhantalo on kuollut. Pitkäaikainen kansanedustaja menehtyi nopeasti edenneen syövän seurauksena. Asiasta ilmoitti STT:lle Juhantalon perhe.

Juhantalo valittiin eduskuntaan useaan otteeseen, ensimmäisen kerran jo 1970-luvun lopussa.

Hänen viimeisin kansanedustajan tehtävänsä päättyi viime keväänä. Hän ei enää asettunut ehdolle vuodentakaisissa vaaleissa. Juhantalo edusti keskustaa ja Satakunnan vaalipiiriä.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kertoi osanottonsa Twitterissä. Hän kirjoitti, että uutinen Juhantalo poismenosta on surullinen.

”Vielä viime vaalikaudella Juhantalo oli eduskuntaryhmämme seniori, minä juniori. Olen kiitollinen, että pääsin tutustumaan ja työskentelemään hänen kanssaan”, Kulmuni kirjoitti.

Juhantalo toimi kauppa- ja teollisuusministerinä Esko Ahon (kesk) hallituksessa vuosina 1991–1992. Hän kuitenkin erosi ministerin tehtävästä kesken kauden ja joutui valtakunnanoikeuteen virka-aseman väärinkäyttämiseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Oikeus katsoi, että Juhantalo kytki silloisen Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin kanssa käymissään neuvotteluissa yhteen oman yrityskauppansa rahoittamisen ja pankin omistaman metalliyritys Tampellan osien myymisen valtionyhtiöille.

Valtakunnanoikeus tuomitsi Juhantalon lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta vuoden ehdolliseen vankeuteen lokakuussa 1993. Oikeus katsoi hänen rikkoneen ministerivastuulakia, hallintomenettelylakia ja rikoslakia.tw

Oikeuden mukaan tekoa ei voitu pitää vähäisenä, sillä Juhantalo oli koulutukseltaan juristi ja harjoittanut asianajajan työtä.

Juhantalon tapaus on toistaiseksi viimeisin, joka on käsitelty valtakunnanoikeudessa. Valtakunnanoikeus on ollut koolla itsenäisen Suomen historiassa vasta neljä kertaa.

Tuomion jälkeen eduskunta erotti Juhantalon kansanedustajan tehtävästä joulukuussa 1993. Vielä samassa kuussa Juhantalo ilmoitti, että hän aikoo jatkaa politiikassa ja pyrkiä kansanedustajaksi uudelleen.

Juhantalo palasikin eduskuntaan vielä useaan otteeseen. Äänestäjät tukivat hänet takaisin Arkadianmäelle vuosien 1995 ja 2003 vaaleissa, molemmilla kerroilla yhdeksi kaudeksi. Viimeisen kerran Juhantalo istui eduskunnassa vaalikaudella 2015–2019.

Yhteensä hän toimi kansanedustajana noin 26,5 vuoden ajan.

Juhantalo oli koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja hänellä oli työuransa varhaisemmissa vaiheissa oma asianajotoimisto Kankaanpäässä. Hän oli myös aktiivinen kuntapolitiikassa ja hän toimi esimerkiksi Kankaanpään valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana pitkään. Sotilasarvoltaan hän oli yliluutnantti.

Juhantalo oli kuollessaan 77-vuotias ja olisi täyttänyt 78 vuotta ylihuomenna.