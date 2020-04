Koronavirusepidemia koettelee yritysten ja kuntien lisäksi myös niitä oppilaitoksia, jotka ovat riippuvaisia tuntuvasti myös opiskelijoiden kurssimaksuista ja muusta maksullisesta palvelutoiminnasta valtiontuen ohella.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista etenkin urheiluopistot eli liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot ja kesäyliopistot ovat tänä keväänä suurissa vaikeuksissa, kun asiakasvirta ja sen myötä rahantulo on tyystin tyrehtynyt koronaepidemian takia.

Kevään ja kesän kurssien perumisen takia onkin jo lomautettu henkilöstöä, eikä syksynkään toiminnasta ole vielä varmuutta.

Valtiontuen osuus opistojen rahoituksesta on enimmilläänkin noin 60 prosenttia, ja loppu kertyy muista tuloista, kuten kurssimaksuista ja palveluiden myynnistä. Osalla opistoja liikevaihdosta jopa yli 70 prosenttia on muita tuloja.

”Talot ovat nyt kiinni ja tyhjillään. Opistoissa ei ole asiakkaan asiakasta”, sanoo Urheiluopistojen yhdistyksen pääsihteeri Nina Luukkainen.

Henkilöstöään ovat lomauttaneet jo kaikki 11 valtakunnallista urheiluopistoa. Jäljellä olevat työntekijät huoltavat suuria kiinteistöjä halleineen, toimivat asiakaspalvelussa tai antavat etänä ammatillista tai vapaan sivistystyön opetusta.

Varsinaisen vapaan sivistystyön kurssien osuus on useissa urheiluopistoissa varsin pieni, ja valtaosa maksullisista palveluista on suunnattu perheille, yrityksille, urheiluseuroille ja huippu-urheilijoille.

”On erittäin vaikeaa järjestää perheleirejä tai joogaa etänä”, Luukkainen sanoo.

Eerikkilän urheiluopistossa Tammelassa aloitetaan maanantaina jo kevään toiset yhteistoimintaneuvottelut. Ensimmäisten tuloksena päätettiin lomauttaa koko 85 työntekijän henkilöstö 90 päiväksi.

Uusien yt-neuvottelujen tavoitteena on löytää noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Henkilöstöön arvioidaan kohdistuvan enimmillään 20 hengen vähennys.

”Jo maaliskuussa asiakkaat hävisivät, ja lähes koko toimintamme pysähtyi. Nyt pyyhkiytyy kesäkuu, eikä rahaa tule”, perustelee väen vähentämistä Eerikkilän palveluiden toimitusjohtaja Petri Jakonen.

Jakonen huomauttaa, että vaikka opiston liikevaihdosta vain 30 prosenttia tulee valtionosuuksista ja 70 prosenttia liiketoiminnasta, se on säätiönä väliinputoaja eikä voi hakea yritystukia. Viime vuonna kokonaisliikevaihto oli noin kymmenen miljoonaa euroa.

Valtaosa Eerikkilän liikevaihdosta pyörii jalkapallon ja salibandyn valmennuksen ympärillä.

”Joka ikinen euro on tietysti tarpeen ja auttaa, mutta täytyy muistaa mittasuhteet”, Jakonen arvioi hallituksen toisen lisätalousarvion lähes 20 miljoonan euron pottia liikunnan ja urheilun tukeen. Siitä urheiluopistot ovat arvioineet oman osuutensa olevan yhteensä neljä miljoonaa euroa.

Kansanopistoilla on suuret odotukset hallituksen kolmannesta lisätalousarviosta, joka on luvassa toukokuussa.

Suomessa on 76 kansanopistoa, joista suurinta osaa ylläpitävät yhdistykset ja säätiöt, ja osa on kunnallisia. Ne järjestävät koko vuoden koulutusjaksoja mutta myös lyhyitä kursseja viikonvaihteessa ja kesällä.

Vuosittain kansanopistoissa opiskelee yli 12 000 opiskelijaa pitkäkestoisissa ja päätoimisissa opinnoissa. Noin 100 000 opiskelijaa käy lyhytkursseilla.

”Noin 80 prosenttia kansanopistoista on siirtänyt opetustaan verkkoon, ja se on onnistunut hyvin”, kertoo Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Lyhytkurssejakin on jonkin verran räätälöity etäopetukseen sopivaksi. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan opisto tarjoaa etänä ruuanlaittokursseja, harjoittelua korkeakoulujen pääsykokeisiin sekä avoimen yliopiston kursseja.

Säädösten mukaan kansanopistot ovat kuitenkin sisäoppilaitoksia, ja niiden opetus perustuu suureksi osaksi lähiopetukseen opistolla, jossa myös asutaan ja aterioidaan. Erityisesti kansanopistoille leimallinen yhteisöllisyys onkin nyt kovalla koetuksella.

Valtio myöntää kansanopiston ylläpitäjälle vapaan sivistystyön koulutukseen valtionosuutta 57 prosenttia koulutuksen laskennallisesta perusteesta. Opiskelijamaksuilla on kansanopistoissakin suuri merkitys.

Jo toukokuun loppuun mennessä opiskelijamaksujen menetys opistoille on selvityksen mukaan noin 2,8 miljoonaa euroa. Mikäli lähiopetusta ei voida järjestää kesälläkään, aiheutuu siitä lisäksi noin neljän miljoonan euron tappiot.

Opistojen maksullinen palvelutoiminta koostuu esimerkiksi tilojen vuokraamisesta sekä majoitus-, ruokailu-, koulutus- ja kokouspalvelujen myynnistä, mitä nyt ei voida tehdä. Tappioita arvioidaan koituvan viisi miljoonaa euroa.

Hallituksen kehysriihessä linjattiin myös vapaan sivistystyön määrärahalisäyksestä vuoden 2020 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen. Hallitus lupasi varautua korvaamaan koronaepidemiasta aiheutuvat vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen nettomenetykset. Taiteen perusopetukseen osoitettiin jo toisessa lisätalousarviossa kolme miljoonaa euroa.

Kansanopistoja lohdutti lisäksi linjaus, jonka mukaan lakeja muutetaan niin, että koronaepidemiasta johtuva toiminnan volyymin ja kustannusten pienentyminen ei alenna tulevien vuosien rahoitustasoa.

Opiskelumaksujen menetysten korvauseuroja ei kansanopistoille vielä toisessa lisäbudjetissa osoitettu, minkä takia Suomen kansanopistoyhdistys esittää, että toukokuun kolmannessa lisätalousarviossa tulee kohdentaa kansanopistoille 6,8 miljoonaa euroa.

Opistot sinnittelevät nyt kohti syksyä, mutta henkilöstöäkin on jo lomautettu, koska asuntolat ja ruokalat ovat kiinni.

Kesäyliopistoissa kesä on jo niiden nimestäkin päätellen huippusesonkia, vaikka opetusta on ympäri vuoden. Kesäyliopistot työllistävät vuosittain 3 500 opettajaa toimeksiantojen pohjalta.

Kesäyliopistojen tuottamista yli 100 000 opetustunnista suuri osa sijoittuu kesäkauteen, joka yleensä jatkuu toukokuusta syyskuuhun. Tuleva kesä uhkaa pysäyttää tulovirran.

Esimerkiksi Helsingin seudun kesäyliopistoon oli viime keväänä ilmoittautunut 20. huhtikuuta mennessä yli 2 000 opiskelijaa, kun nyt heitä on kertynyt alle 800.

Helsingin seudun kesäyliopisto, kuten muutkin kesäyliopistot, saavat valtionosuutta, jonka perustana on yksinkertaistaen kolmen edellisen vuoden opetustuntikertymän keskiarvo.

”Helsingin seudun kesäyliopiston näkökulmasta voisimme unohtaa vuoden 2020 ja ottaa rahoituksen pohjaksi esimerkiksi vuoden 2019”, ehdottaa Helsingin seudun kesäyliopiston säätiön toiminnanjohtaja ja rehtori Raija Meriläinen.

”Täytyy muuttaa tapaa toimia, jos etäkurssit myyvät. Koko toukokuu mennään etänä, ja kieliin se sopiikin”, Meriläinen sanoo ja katsoo kohti syksyä ja sitä mahdollisuutta, ettei epidemia hellitä.

Sitä ennen hänkin toivoo tukea lisäbudjetista, koska tulovirta on ehtynyt. Valtion ja Helsingin kaupungin tuki on Helsingin seudun kesäyliopistolle yhteensä alle puolet koko liikevaihdosta.

Kesäyliopistot järjestävät avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielten opetusta sekä taide- ja kulttuurialojen koulutusta sekä ikääntyvien yliopistotoimintaa. Opiskelu tapahtuu esimerkiksi työn tai muun opiskelun ohella, ei täysipäiväisesti.

Suomessa on 20 alueellista kesäyliopistoa. Niiden yhteenlaskettu tappio on koronaepidemian takia tähän mennessä jo noin viisi miljoonaa euroa, joka on noin puolet tuloista, kertoo Suomen kesäyliopistot -yhdistyksen pääsihteeri Tuija Österman.

”Lomautuksiakin on aloitettu”, Österman sanoo, vaikka osa opetuksesta onkin pystytty siirtämään verkkoon.

”Taideaineet ovat aika haastavia opettaa verkossa”, Österman sanoo.

Tosin myös ainakin taiteen perusopetusta on siirretty pikavauhtia ja onnistuneesti verkkoon. Näin sanoo Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton toiminnanjohtaja Riikka Mäkikoskela. Liitto edustaa taiteen perusopetuksen yhdeksästä alasta neljää eli kuvataidetta, käsityötä, arkkitehtuuria ja mediataiteita.

”Visuaalisissa taiteissa on tehty aivan mieletön digiloikka”, Mäkikoskela kehuu ja ottaa esimerkiksi arkkitehtuurikoulu Arkin, jolla on etäopetusta myös englanniksi.

Kokonaiskuva vapaan sivistystyön oppilaitosten taloustilanteesta on innovatiivisista digiversioista huolimatta nyt melko synkkä.

Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluva Sivistystyönantajat Sivista arvioi, että vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa ollaan nyt jäämässä ilman vajaata neljännestä osallistumis- ja tilausmaksujen ja muiden tuottojen tuomasta tulosta.

”Se tarkoittaa noin 50:tä miljoonaa euroa pelkästään nykyisillä 2–3 kuukauden sulkutoimilla. Joka tapauksessa puhutaan kymmenistä miljoonista euroista”, sanoo ekonomisti Harri Hietala Sivistasta.

”Sulkutoimilla on potentiaalisesti pidempiaikaisiakin vaikutuksia, kun kursseille ilmoittautumiset laskevat ainakin kesän ja alkusyksyn osalta”, Hietala arvioi.

Hietalan karkea arvio perustuu valtion budjetin ja Opetushallituksen tilastoihin ja koskee valtionosuusjärjestelmän piirissä olevia oppilaitoksia, kuten kansanopistoja, kansalaisopistoja, kesäyliopistoja, opintokeskuksia, urheiluopistoja ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksia.

Niissä valtion rahoitus on 330 miljoonan euron luokkaa ja muiden maksujen ja tuottojen runsaat 200 miljoonaa euroa. Lisäksi osa opistoista saa rahaa myös kunnilta.