Itähelsinkiläisen kauppakeskus Eastonin ravintolapihan kaikki ravintolat olivat kiinni huhtikuun alussa. Hallitus on määrännyt ravintolat suljettaviksi huhtikuun 4. päivästä toukokuun loppuun asti. Kuva: Juha-Pekka Laitinen / HS

Hallitus saa mahdollisesti jo sunnuntaina eteensä uuden arvion siitä, voisiko koronapandemian vuoksi suljetuksi määrättyjä ravintoloita alkaa asteittain aukaista.

Edellisen sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön tekemän arvion hallitus sai viime perjantain kokoukseensa. Arviossa todettiin, että ravintoloita koskevat rajoitukset on edelleen syytä pitää voimassa.

Samassa neuvottelussa esiteltiin myös sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n arvio, jonka mukaan Suomessa koronaepidemia on voimakkaasti hidastunut.

”Rajoitusten kiristämistä olisi vaikea perustella. Nykytilanne mahdollistaa keskustelun rajoitusten osittaisesta höllentämisestä”, raportissa todetaan.

Mahdollisesti uusi arvio valmistuu jo ensi sunnuntaina pidettävään hallituksen kokoukseen tai seuraavan viikon alkuun.

Hallitus kokoontuu sunnuntaina myös pohtimaan toukokuun 1. päivä raporttinsa jättävien Vesa Vihriälän ja Martti Hetemäen työryhmien esityksiä.

Vihriälän on määrä ehdottaa muun muassa, millaisia uusia tukia olisi syytä ottaa käyttöön, jotta koronakriisin taloudelliset tappiot olisivat mahdollisimman pienet.

Ravintoloiden tukemisesta halutaan kuitenkin päätös jo ennen Vihriälän työryhmän esityksiä.

Hetemäen työryhmä puolestaan pohtii muun muassa rajoitusten poistamisen aikataulua.

Ministereiden avustajat ovat neuvotelleet viikonloppuna ja maanantaina ravintoloille annettavasta erillistuesta, mutta yhteistä esitystä ei ole vielä saatu valmiiksi.

Neuvotteluissa on HS:n tietojen mukaan edistytty, vaikka kolmen eri puolueita edustavan hallituslähteen mukaan yksi ratkaistu ongelma on tuonut esille kaksi uutta ongelmaa.

Keskeinen ongelma on ollut yksittäisen tuen enimmäismäärä.

Jos suuret ravintolaketjut saavat tukea samoilla ehdoilla kuin pienet ilman, että tuelle on asetettu enimmäismäärä, ravintoloille jaettavan tuen määrä kasvaa merkittävästi.

Huomattava osa ravintoloista kuuluu ketjuihin, joilla on paremmat mahdollisuudet hakea esimerkiksi Business Finlandin tukea tai lainaa kuin pienillä ravintoloilla.

Isoon ketjuun kuuluva ja ketjun omassa kiinteistössä toimiva ravintola on usein paremmassa asemassa kuin pieni itsenäinen ravintola, joka toimii vuokratiloissa.

Hallituksen lähtökohta on, että tuet estävät konkursseja ja mahdollistavat sen, että yritys voi jatkaa toimintaansa koronakriisin jälkeen.

Toinen keskeinen kysymys on se, onko oikein antaa tukea kekseliäitä yrityksiä enemmän sellaisille yrityksille, jotka eivät ole edes yrittäneet esimerkiksi ulosmyyntiä. Näin helposti käy, jos tukia jaetaan vaikkapa menetetyn liikevaihdon suhteessa.

Entä mitä tehdä yrityksille, joihin kohdistuu rikostutkinta?

HS:n tietojen mukaan keskusta on esittänyt eniten epäilyksiä tuen yksityiskohtia kohtaan.

Keskustan mielestä pitää erityisen hyvin perustella, miksi juuri ravintolat saavat erityisen tuen. Ja miksi ravintolat saavat tukea, jos majoitusala ei saa?

Selvää on vain se, että hallitus on päättänyt ravintoloille suunnattavasta erityistuesta.

Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että työ- ja elinkeinoministeriö esittää tukeen 150 miljoonan euron määrärahaa. Päätöstä määrärahan suuruudesta ei vielä ole.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on lähdetty siitä, että tuki on hyvitys siitä, että hallitus määräsi valmiuslain nojalla ravintolat suljettaviksi huhtikuun 4. päivästä toukokuun loppuun saakka. Myös eduskunta on velvoittanut, että hallituksen pitää pohtia ravintoloille kompensaatiota.

Kaikissa hallituspuolueissa ollaan viime viikon tukikohujen jälkeen tarkkoja, jotta tuki kohdistuisi nimenomaan yrityksille, jotka ovat kärsineet merkittävästi koronakriisistä.

Tuesta pyritään pääsemään sopuun jo ennen hallituksen keskiviikon neuvotteluja, jotta tuolloin jäisi riittävästi aikaa pohtia koulujen avaamista.

Tarkoitus on, että työ- ja elinkeinoministeriö saa hallituksen esitysluonnoksen ravintolatuesta valmiiksi viimeistään torstaina, jolloin hallituksella on yleisistunto.