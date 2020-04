Ravintola-alan yrittäjät odottavat vappua, mutta aivan eri syystä kuin yleensä.

Tuhannet ravintolat ovat saaneet aluehallintovirastosta kirjeen, joka sisältää laskun anniskeluvasta ja sen valvonnasta. Huhtikuun 30. päivänä erääntyvä maksu on tavallisesti suuruudeltaan 450 euroa tai 650 euroa.

Samaan aikaan ravintolat on määrätty pitämään ovensa kiinni toukokuun loppuun asti koronavirusepidemian vuoksi. Nyt moni ravintoloitsija ihmettelee, miksi alkoholin anniskelusta pitää maksaa tavalliseen tapaan, vaikka myynti ei ole mahdollista.

Viranomaiset ovat perillä tilanteen ongelmallisuudesta. Anniskelun lupa- ja valvontamaksut lankeavat yrittäjien maksettavaksi juuri nyt, kun ravintolat ovat poikkeuksellisen hankalassa tilanteessa. Moni ravintola on joutunut sulkemaan ovensa kokonaan, osa sinnittelee myymälä annoksia ulos.

Maksujen periminen tai perimättä jättäminen ei kuitenkaan ole viranomaisten päätettävissä, vaan niistä on määrätty suoraan alkoholilaissa. Valvontamaksujen laskuttaminen 30. huhtikuuta mennessä on kirjattu lain liitteisiin.

”Käytännössä se menee niin, että katsomme kaikki ravintolat, joilla on anniskelulupa voimassa 1. huhtikuuta ja lähetämme kyseisille ravintoloille laskun. Laki ei jätä meille tässä asiassa liikkumavaraa”, sanoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen.

Hänen mukaansa maksujen perimättä jättämisestä voidaan päättää vain lakimuutoksella. Sen sijaan virkamiehet ovat keksineet tilanteeseen väliaikaisen ratkaisun: laissa ei määritellä tarkkaan laskun maksuaikaa. Sitä on nyt päätetty pidentää 90 päivään, kun normaalisti maksu pitäisi hoitaa 21 päivässä.

”Tällainen vastaantulo siinä on. Tiedän, ettei se monia paljoa lohduta. Nyt tarvitaan eduskunnan päätös siitä, jätetäänkö maksu perimättä”, Lehikoinen sanoo.

Myös sosiaali- ja terveysministeriöstä vahvistetaan, että anniskeluluvista ja niiden valvonnasta perittäviä maksuja ei voida virkamiesten toimesta peruuttaa.

”Valvontamaksu on käytännössä luonteeltaan vero, ja siksi siitä on säädetty tarkemmin kuin esimerkiksi lupamaksuista”, sanoo hallitusneuvos Ismo Tuominen.

Alkoholiasiat kuuluvat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) vastuulle. HS kysyi häneltä maanantai-iltana, miten hallitus aikoo tarttua epäoikeudenmukaisena koettuun tilanteeseen.

Kiuru oli itse illalla kiinni kokouksissa ja vastasi kysymykseen avustajansa välityksellä. Hän ei luvannut nopeaa ratkaisua asiassa.

”Ravintoloiden koronatuki on kokonaisuus, joka on TEM:ssä valmistelussa ja ratkaistaan hallituksen neuvotteluissa. STM:ssä on myös pohdittu kokonaisuutta, ja valvontamaksujen osalta akuutti ratkaisu on on maksuajan pidentäminen 90 päivällä”, Kiuru vastasi sähköpostilla avustajansa välityksellä.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat Janne Heikkinen ja Elina Lepomäki esittivät maanantaina, että aluehallintoviranomaiset jäädyttäisivät anniskelulupa- ja valvontamaksujen perimisen koronakriisin ajaksi.

Myös kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok) ehdotti Twitterissä, että maksut poistettaisiin väliaikaisesti valtioneuvoston asetuksella.