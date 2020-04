Euroopan unionin sisäministerit kokoontuivat videoyhteydellä tiistain pohtiakseen rajarajoitusten poistamista.

Kokoukseen osallistuneen sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan yhteistä aikataulua rajoitusten poistamiseen on vaikea tehdä, sillä jäsenmaiden rajoitustoimet ja niiden poistamisaikataulut ovat hyvin erilaisia.

”Suomi pitää esillä askellusmallia. Rajoituksia puretaan pienin askelin, ei kerralla”, Ohisalo sanoi.

Euroopan komissio on suosittanut, että rajarajoituksia puretaan ensin sisärajoilta ja vasta sitten ulkorajoilta. Komissio on suositellut, että Schengen-alueen ulkorajat pidettäisiin kiinni 15. toukokuuta asti. Suomen ja Venäjän välinen raja on EU:n ulkoraja, ja päätös sen sulkemisesta on nyt tehty 13. toukokuuta asti.

Ohisalon mukaan rajarajoitusten jatkamispäätöksiä tehdään kahden seuraavan viikon aikana.

Hänen mukaansa ensin sallitaan kriittisten alojen työntekijöiden pääsy, ja sitten voidaan pohtia esimerkiksi kausityöntekijöiden liikkumista.

”Vasta viime vaiheessa tulee vapaa-ajanmatkustus”, Ohisalo sanoo.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on väläyttänyt, että Schengen-alueen rajat pysyisivät suljettuina syyskuuhun asti. Ohisalo ei halunnut kommentoida aikataulua. Hän painotti, että maiden tilanteet ovat hyvin erilaisia.

”Rajojen avaaminen riippuu myös siitä, miten naapurivaltiot tekevät yhteistyötä. Jos tiedetään, että naapurivaltiossa tilanne on helpottamaan päin, ja sama on itsellä, rajoituksia voidaan purkaa nopeammin.”

Suomen osalta pohdintaa tehdään Viron, Ruotsin ja Norjan osalta. Nykyiset rajoitukset ovat voimassa 13. toukokuuta asti.

Myös komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on painottanut samantahtista etenemistä naapureiden kanssa.

”Emme halua tilannetta, että naapurimaassa on jo kaupat auki ja ihmiset haluavat rajan yli ostoksille”, von der Leyen sanoi esitellessään komission ohjeita rajoitusten purkuun aiemmin huhtikuussa.

Ohisalon mukaan sisäministereillä oli kokouksessa yhtenevä näkemys siitä, että ensin luovutaan sisärajarajoituksista mahdollisuuksia mukaan. Ulkorajat seuraavat myöhemmässä vaiheessa ja vapaa-ajanmatkustus viime vaiheessa, Ohisalo kertaa.

”Esimerkiksi lentoliikenteestä on paljon avoimia kysymyksiä, että miten se ylipäätään tulee sujumaan Euroopassa.”

Rajojen sulkeminen on aiheuttanut muun muassa maatiloille pulaa ulkomaisesta työvoimasta.

Suomen yritys saada maahan kausityöntekijöitä Ukrainasta supistui yhteen koneelliseen, jonka jälkeen Ukrainan hallinto ilmoitti, ettei kausityöntekijöitä päästetä lähtemään. Suomessa on arvioitu, että kausitöihin tarvitaan noin 16 000 työntekijää.

”Ongelma ei tässä ollut se, että olisimme olleet tiukkoina rajalla. Kyse oli kolmannen maan toimista”, Ohisalo sanoo viitaten Ukrainan päätökseen.

Ohisalo vakuuttaa, että suomalaisten tilallisten huoli oli kuultu, ja että ruokaturvaan kiinnitetään erityistä huomiota. Hänen mukaansa kausityön tekemistä yritetään helpottaa työttömille ja työttömäksi jääville suomalaisille.

”Kaikki maassa jo nyt olevat olisi hyvä saada töihin. Esimerkkinä nostan turvapaikanhakijat, joiden työkarenssiaikojen lyhentämistä tai poistamista pohdimme.”