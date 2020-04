Pääministeri Sanna Marin (sd) antoi keskiviikkona eduskunnalle pääministerin ilmoituksen koronakriisin hoidosta.

Marin korosti, että suuressa kuvassa kriisin hoidossa on onnistuttu, sillä taudin etenemistä on saatu hidastettua. Kriisi ei kuitenkaan ole ohi, hän painotti.

”Emme voi huokaista helpotuksesta, tilanne on yhä vakava”, Marin sanoi.

Kriisin vaikutukset yllättivät, hän myönsi.

”Vielä alkuvuodesta emme osanneet aavistaa, että kriisistä tulisi näin syvä ja vakava.”

”Epidemia on yllättänyt myös meidät.”

Marin sanoi, että hallitus on tehnyt kriisin hoitamisessa myös virheitä. Hän viittasi esimerkiksi suojavarustehankintoihin ja yritystukien kohdentamiseen sekä Helsinki-Vantaan kentän hitaisiin eristystoimiin.

”Kun virheitä tehdään, ne on selvitettävä ja niistä on otettava opiksi”, Marin sanoi.

Marin totesi, että hallitukselta on puuttunut myös välineitä kriisiin reagoimiseksi, ja niitä on jouduttu luomaan kiireessä.

”Valmiuslaki on arvioitava uudelleen ja se on uudistettava yhteistyössä muiden puolueiden kanssa”, Marin sanoi.

Pääministerin ilmoitusta oli pyytänyt oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Hän vaati viime viikolla eduskunnassa selvyyttä koronakriisin hoitoon, muttei halunnut esittää välikysymystä. Kokoomus katsoi, että maa tarvitsee toimintakykyisen hallituksen.

Orpo vaati erikseen tietoa myös sosiaali- ja terveysministeriön poliittisesta johtamisesta koronakriisin aikana sekä kriisin hoidon seuraavista askeleista.

Keskiviikkona Orpo myönsi pääministerin ilmoitusta seuranneessa eduskuntakeskustelussa, että isossa kuvassa hallitus on onnistunut kriisin hoitamisessa hyvin.

”Aivan yhtä selvää on, että kriisin operatiivisessa johtamisessa on tehty virheitä”, hän sanoi viitaten muun muassa suojavarusteiden hankintaan, yritystukiin ja Helsinki-Vantaan lentokentän eristämiseen.

”Voimmeko luottaa, että tämä toimii vastaisuudessa paremmin?” Orpo kysyi.

Oppositiopuolue perussuomalaisten Jussi Halla-aho puolestaan otti esille kriisin esille nostamat suuremmat haavoittuvuudet, kuten riippuvuuden ulkomaisesta kausityövoimasta ja pitkät kansainväliset hankintaketjut. Hän halusi tietää, haluaako hallitus palata kriisin jälkeen koronaa edeltäneeseen aikaan vai ottaa opiksi. Hän toivoi tuotannon palauttamista yhä suuremmissa määrin Suomeen.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah puolestaan muistutti, että kentällä suojavarusteista on edelleen pulaa ja ohjeistus on paikoin epäselvää. Hänestä yksityisen puolen osaamista ei ole otettu riittävästi käyttöön kriisin hoitamisessa.

Useissa muissakin puheenvuoroissa pidettiin esillä suojavarusteiden hankintojen ongelmia ja puutteita kunnissa. Marin toisti myös suojaimiin liittyen, että tilanne on yllättänyt hallituksen.

”On ilman muuta selvää, että tämän varustetason pitäisi olla parempi. Tämänkaltaiseen tilanteeseen, jossa me nyt olemme, siihen me emme ole osanneet tarpeeksi varautua. Tämä suojainten käyttö tällä hetkellä on aivan toista luokkaa kuin edes pandemiasuunnitelmassa on osattu arvioida”, hän sanoi.

Pääministerin ilmoitus on pääministerin tai pääministerin määräämän valtioneuvoston muun jäsenen eduskunnalle antama suullinen ilmoitus, joka koskee ajankohtaista asiaa. Pääministerin ilmoituksesta ei tehdä päätöksiä.

Hallituksen on myöhemmin keskiviikkona määrä neuvotella ja todennäköisesti päättää siitä, palataanko kouluissa 14.5. alkaen lähiopetukseen lukukauden viimeisiksi viikoiksi. Tällä hetkellä kouluja koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5. saakka.

Tulevana sunnuntaina hallitus neuvottelee muiden rajoitustoimien jatkosta. Neuvottelun pohjana toimii valtiosihteeri Martti Hetemäen johtaman ryhmän suunnitelma, jonka on määrä valmistua perjantaihin mennessä.

