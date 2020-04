Hallitus neuvottelee kouluja koskevista koronarajoituksista tänään keskiviikkona Säätytalolla kello 16.30 alkaen. Päätöksistään hallitus kertoo joko tänään illalla tai huomenna torstaina.

Opetusministeri Li Andersson (vas) vastasi HS:n esittämiin kymmeneen viime hetken kysymykseen koulujen avaamisesta sähköpostitse keskiviikkona ennen hallituksen neuvotteluja.

1 Onko jo varmaa, että koulujen rajoitusten jatkosta päätetään ja kerrotaan jo tänään keskiviikkona vai voiko mennä torstaille?

”Koulujen sulun jatkosta kerrotaan viimeistään torstaina, jotta kouluilla on riittävästi aikaa sopeutua mahdollisiin muutoksiin ja tehdä riittävät järjestelyt, mikäli lähiopetukseen palataan.”

2 Koulut ja opettajat ovat vaatineet tarpeeksi valmistautumisaikaa. Toisaalta on puhuttu, että koulut voidaan avata jo myös ennen 14. toukokuuta. Onko se mahdollista, vai onko todennäköisempää, että lähiopetukseen mennään laajemmin vasta 14. toukokuuta eli sen jälkeen, kun nykyiset rajoituksen päättyvät 13. toukokuuta?

”Kouluja koskevien rajoitustoimien välttämättömyyttä arvioidaan terveysviranomaisten näkemysten pohjalta. Mikäli lähiopetukseen palataan, se tehdään hallitusti ja turvallisuudesta tarkasti huolehtien.”

3 Miten rajoitusten purkaminen käytännössä voisi tapahtua? Onko hallituksen pöydällä useita vaihtoehtoja, ja mitä opetusministeri itse kannattaa? Aiemmin on sanottu, että purkaminen tehtäisiin hallitusti, portaittain, asteittain ja siirtymäajalla tai jopa alueittain, mitä se tarkoittaisi?

”Hallitus punnitsee eri vaihtoehtoja, jotta mahdollinen paluu kouluun saadaan toteutettua hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon, että me emme voi toteuttaa rajoitusten purkua sellaisella tavalla, joka loukkaisi lasten ja nuorten yhdenvertaista oikeutta perusopetukseen. Lakia on noudatettava myös poikkeuksellisina aikoina.”

4 Menevätkö lähiopetukseen vain 1–3 luokkien oppilaat, vai myös 6.-luokkalaiset ja 9-luokkalaiset?

”Teemme päätöksen rajoitustoimien mahdollisesta purkamisesta terveysviranomaisten viimeisimmän tiedon ja suositusten perusteella. Vielä tässä vaiheessa en voi lähteä ennakoimaan sitä, mihin ratkaisuun hallitus terveysviranomaisten tiedon pohjalta päätyy.”

5 Onko myös mahdollista, että kouluun vain kutsutaan yksittäisiä oppilaita yksi kerrallaan?

”Jos koulut päätetään avata, se koskee kaikkia perusopetuksen oppilaita ja opetus järjestetään perusopetuslain mukaisesti. Jo nyt lähiopetus on mahdollista tietyille oppilasryhmille. Päätöksessä rajoitustoimien purkamisesta vaakakupissa painaa ennen kaikkea se, onko valmiuslain käytölle vielä välttämättömät perusteet. Lasten oppimisoikeuden rajoittaminen on todella voimakas toimi, johon on mahdollista ryhtyä ainoastaan pakottavasta syystä.”

6 Pitääkö opettajien antaa yhtä aikaa lähi- ja etäopetusta?

”Etäopetusta ei järjestetä, mikäli lähiopetukseen palataan.”

7 Mitä tapahtuu niille oppilaille ja opettajille, jotka eivät uskalla tulla kouluun, eli saavatko he harjoittaa omaa harkintaa?

”On ymmärrettävää, että koronaepidemia aiheuttaa huolia ja pelkoja. Mikäli lähiopetukseen palataan, se tehdään hallitusti ja erityisjärjestelyjä noudattaen. Tällaisessa tilanteessa riskiryhmien osallistuminen lähiopetukseen arvioitaisiin erikseen yhdessä työnantajan ja lääkärin kanssa. Kun lähiopetukseen palataan, riskiryhmiin kuulumattomien oppilaiden ja henkilökunnan jäsenten läsnäoloa koskevat samat periaatteet kuin normaalioloissakin.”

8 Saako hallitus vielä terveysviranomaisilta uuden tilannekatsauksen ennen päätöstä?

”Rajoitustoimia koskevaa arviointia tehdään yhteistyössä terveysviranomaisten ja exit-työryhmän kanssa.”

9 Lisätäänkö jo kevääksi tukitoimia vai vasta syksyksi?

”Vaikka etäopetukseen siirtyminen on sujunut monin osin hyvin, ja Suomen opettajat ovat tehneet asiassa upeaa työtä, on myös selvää, että pitkällä etäopetusjaksolla on negatiivisia vaikutuksia lasten oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin. Hallitus päättää toukokuun lisätalousarviossa toimista, joiden avulla pyrimme varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat pitkän etäopetusjakson jälkeen tarvitsemansa tuen. Näen välttämättömänä, että lisäresurssit saadaan käyttöön syyslukukaudeksi.”

10 Miten huolehditaan lasten/opettajien turvallisuudesta esimerkiksi koulumatkoilla ja ruokailussa?

”Mikäli lähiopetukseen palataan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tulevat ohjeistamaan kouluja ja opetuksen järjestäjiä tarvittavista toimista, joilla paluu voi tapahtua hallitusti ja hygieniasta huolehtien.”