Hävittäjät

Ilmavoimien nykyisten Hornet-hävittäjien käytön jatkaminen aiemmin suunnitellusta ei ole mahdollista kustannustehokkaasti ja ilman merkittävää puolustuskyvyn laskua. Näin arvioi HX-hankkeen ohjelmajohtaja Lauri Puranen puolustusministeriöstä. Hän kirjoitti blogissaan keskiviikkona, että Suomen puolustuksen on oltava uskottava ja suorituskykyinen koko ajan.

Lauri Puranen Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Vaikka nykyisillä koneilla olisi teknistä käyttöikää pari vuotta jäljellä, niitä olisi koko ajan vähemmän käytössä ja jäljellä oleviakin pitäisi lentää säästellen.

”Kriisitilanteessa käsissämme olisi täysi katastrofi, koska lentotuntien määrää ei voitaisi turvallisuustilanteen kiristyessä nostaa ja koneet loppuisivat kesken heti alkuunsa”, Puranen kirjoittaa.

”Ne olisivat kehäraakkeja teknisesti, mutta myös sotilaallisen suorituskyvyn näkökulmasta”, hän jatkaa.

Koronaepidemian ja sen aiheuttamien suurten lisämenojen keskellä joissain puheenvuoroissa on väläytelty säästökeinona uusien hävittäjien hankkimisen lykkäämistä. Hankinnan hintakatto on 10 miljardia euroa. Pääministeri Sanna Marin (sd) on aiemmin sanonut, ettei hanketta ole syytä lykätä merkittävästi.

Päätös Hornetien korvaajasta on määrä tehdä ensi vuonna, ja uusi kalusto tulisi käyttöön vaiheittain vuosina 2025–2030. Toistaiseksi aikataulu on ennallaan, vaikka koronapandemian matkustusrajoitukset aiheuttavat väistämättä viivästyksiä tarjoajien kanssa käytäviin neuvotteluihin – niitä kun ei monesti voida käydä turvallisuussyistä muuten kuin kasvotusten.

Ilmavoimia vuosina 2012–14 komentaneen Purasen mukaan nykyisillä Horneteilla on lentoturvallisuuden näkökulmasta noin pari vuotta käyttöikää jäljellä siinä vaiheessa, kun niitä poistetaan käytöstä. Kaluston tekninen käyttöikä on hänen mukaansa kuitenkin eri asia kuin operatiivinen käyttö eli koneiden toimiminen osana Suomen puolustusjärjestelmää.

”Suomen puolustusvalmius ei mahdollista lentokoneiden totaalista loppuun ajamista vaarantamatta puolustuskykyämme”, Puranen kirjoittaa.

Jatkoaika tulisi myös kalliiksi. Purasen mukaan mahdollisuus Hornetien elinkaaren jatkamiseksi käytiin perusteellisesti läpi HX-hankkeen esiselvitysvaihteessa vuonna 2015. Tuolloin arvioitiin, että muutaman vuoden jatko Hornetien käyttöikään maksaisi yli 1,2 miljardia euroa.

Puranen viittaa varoittavana esimerkkinä Kanadaan, missä sikäläisten Hornetien käytön jatkaminen on osoittautunut sekä kalliiksi että ongelmalliseksi.

Ilmavoimien seuraavaksi hävittäjäksi ovat ehdolla yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, yhdysvaltalaiset Lockheed Martin F-35A ja Boeing F/A-18 Super Hornet, ranskalainen Dassault Rafale sekä ruotsalainen Saab Gripen E.