Suomalaisten luottamus maan hallitukseen ja eduskuntaan on kasvanut kahdessa vuodessa huomattavasti.

Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta.

Eva selvitti arvo- ja asennetutkimuksessaan, kuinka koronakriisi on vaikuttanut luottamukseen, jota suomalaiset tuntevat 30:tä erilaista yhteiskunnassa vaikuttavaa tahoa tai toimijaa kohtaan. Luottamuksen muutosta verrattiin vuoden 2018 mittaukseen.

Luottamus hallitukseen on kasvanut 33 prosenttiyksikköä ja luottamus eduskuntaan 17 prosenttiyksikköä.

”Muutos on suuri, eikä se mahdu tavanomaisen asennevaihtelun piiriin. Koronaviruksen aiheuttaman yhteisen uhan torjumiseksi kansa on poikkeuksellisen yksituumainen. Ilmiötä kutsutaan lipun ympärille kokoontumiseksi, ja siitä on havaittu koronakriisin yhteydessä merkkejä myös muissa maissa”, Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat lähes varauksettoman myönteisesti hallituksen toimiin koronakriisissä.

Yhdeksän kymmenestä (89 prosenttia) antaa toimille täyden tukensa. Hallituksen toimia kritisoivien osuus on hyvin pieni (6 prosenttia).

Samansuuntaisen tuloksen antoi myös HS:n huhtikuun alussa tekemä kysely.

Lue lisää: Enemmistö pitää hallituksen koronavirustoimia hyvin ajoitettuina ja sopivan tiukkoina

Poikkeuksellisesta luottamuksen vahvistumisesta huolimatta hallitus ja eduskunta eivät yllä luottamuspuntarin kärkikymmenikköön.

Hallitukseen luottaa 60 prosenttia ja eduskuntaan 52 prosenttia suomalaisista.

Selvästi enemmän suomalaiset luottavat poliisiin, tasavallan presidenttiin ja terveydenhuoltojärjestelmään, jotka muodostavat tutkimuksen kärkikolmikon.

Suomalaisista 85 prosenttia luottaa poliisiin, 84 prosenttia tasavallan presidenttiin ja 81 prosenttia terveydenhuoltojärjestelmään.

Tutkimuksen mukaan kaikkein vähiten luottamusta herättää sosiaalinen media, johon luottaa vain kahdeksan prosenttia suomalaisista.

Tutkimukseen vastasi 2 060 henkilöä. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020. Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä.

Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.