Hallitus linjasi keskiviikkona, että lähiopetukseen voidaan palata nykyisten rajoitustoimien päättymisen jälkeen, eli 14. toukokuuta. Sen jälkeen etäopetusta ei enää järjestetä.

Hallituksen päätöksen taustalla on muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n arvio Suomen koronaepidemian tilasta. THL:n asiantuntijat ovat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa koostaneet epidemiologisen arvion kouluja koskevien rajoitteiden poistamisesta.

Muistiossa kerrotaan THL:n ja Turun yliopiston mallinnusryhmän ennusteesta, jonka mukaan koulujen avaaminen ei enää ennen kesälomia vaikuta kiihdyttävästi epidemian kulkuun.

Mallinnuksessa on lähdetty oletuksesta, että kaikki alle 15-vuotiaat palaavat kouluun, esikouluun ja päiväkoteihin 13. toukokuuta.

Muistion mukaan koulujen avaaminen on epidemiologisesta näkökulmasta turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle, jos lähiopetuksen käynnistämiseen liittyvät erityisjärjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan ennen nykyisten rajoitustoimenpiteiden purkua. Muistiossa korostetaan, että valmisteluaika on välttämätön, eli rajoituksia ei voida purkaa ennen toukokuun puoliväliä.

Lasten infektiot ovat THL:n muistion mukaan usein hyvin lieväoireisia, ja ne ovat usein liittyneet perheen aikuisten infektioihin. Osa infektioista on kokonaan oireettomia.

Suomessa varmistettuja covid-19-tautitapauksia on todettu alle 16-vuotiailla noin 180, kun tartuntoja on yhteensä koko väestössä yli 4 900. Yksikään lapsi Suomessa ei ole tähän mennessä tarvinnut osasto- tai teho-osastohoitoa koronavirusinfektion vuoksi.

Muistiossa todetaan, että lapset eivät juurikaan toimi koronavirustartunnan lähteinä. Myös kansainväliset kokemukset ovat osoittaneet, että toisin kuin influenssassa, lapset eivät ole merkittävä ryhmä koronaepidemian leviämisen kannalta.

Erityisopetusjärjestelyjä täytyy muistion mukaan harkita silloin, jos lähiopetukseen osallistumisen arvioidaan lisäävän merkittävästi tartuntariskiä. THL:n mukaan riskiryhmiin kuuluvien lasten määrästä ei ole täsmällistä arviota. Heitä olisi noin pari sataa päätellen erikoissairaanhoidon hoidossa olevien immuunipuutteisten kouluikäisten lasten määrästä.

Muistiossa painotetaan, että riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden tai heidän perheenjäsenten tilanne täytyy arvioida yksilöllisesti.

THL on ollut mukana laatimassa ohjeita epidemia-ajan turvalliseen koulunkäyntiin ja varhaiskasvatukseen. Ohjeita on ollut koostamassa myös opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjeissa kerrotaan muun muassa, että sairaana ei saa tulla kouluun ja kouluruokailu on järjestettävä oman ryhmän kesken. Myös käsienpesuun on kiinnitettävä erityistä huomiota ja tilat on järjestettävä niin, että fyysinen etäisyys säilyy. Maskisuositusta ei kouluihin anneta.

Lastenlääkärit julkaisivat aiemmin omat ohjeensa, joiden mukaan ensisijaisesti aikuisten välisiä lähikontakteja on vältettävä. Lisäksi isot tapahtumat, kuten kevätjuhlat, on järjestettävä vaihtoehtoisilla tavoilla.

Koulutilat suljettiin lähiopetukselta 18. maaliskuuta. Muistiossa kerrotaan koulujen lähiopetuksen lopettamisen taustoista. Varhaiskasvatusta ja kouluja koskeva rajoitus perustui muistion mukaan senhetkiseen arvioon siitä, että toimilla voidaan vähentää ikäihmisten kontakteja 10 prosenttia.

Ennen hallituksen päätöstä monet kunnat sulkivat kouluja omalla päätöksellään ja useat vanhemmat pitivät lapsiaan poissa kouluista, jolloin kaikkien koulujen sulkeminen katsottiin välttämättömäksi.

Muistion ovat allekirjoittaneet THL:stä johtaja, professori Mika Salminen ja ylilääkäri Taneli Puumalainen sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Jaska Siikavirta ja strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.