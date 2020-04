Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus (Tesi) valmistelee ensimmäisiä päätöksiään siitä, millaisiin sijoituksiin se käyttää 150 miljoonan euron koronapottinsa.

Vakautusohjelman tarkoituksena on tukea keskisuuria yrityksiä 1–10 miljoonan euron suuruisilla sijoituksilla. Keskisuuri yritys viittaa yrityksiin, joiden liikevaihto on vähintään 10 miljoonaa euroa vuodessa ja joiden palkkalistoilla on vähintään 50 henkilöä.

”On paljon sellaisia yrityksiä, jotka ovat olleet isoissa vaikeuksissa jo ennen koronaa. Niihin ei sijoiteta. On myös sellaisia yrityksiä, jotka vieläkin ovat varsin hyvässä kunnossa, mutta jotka hakevat rahoitusta varmuuden vuoksi”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Jan Sasse.

”Pyrimme kohdentamaan rahoituksen siihen väliin – eli aikaisemmin elinkelpoisiin yrityksiin, joihin on nyt iskenyt korona mutta joilla on mahdollisuus selvitä sijoitusten avulla.”

Tiistaihin mennessä sijoitusyhtiö oli saanut rahoitushakemuksen 23 yritykseltä yhteensä 92,3 miljoonalle eurolle.

Yhtään päätöstä osakesijoituksista tai lainoittamisesta Tesi ei ole vielä tehnyt. Ensimmäisiä päätöksiä voi Sassen mukaan odottaa lähiviikkoina.

”Haluamme katsoa, että taustat ovat kunnossa, jotta vältytään sellaiselta keskustelulta, että rahat menivät kohteisiin, joita ei olisi markkinaehtoisestikaan pitänyt rahoittaa.”

150 miljoonan euron vakautusohjelma yli kaksinkertaistaa pääomasijoitusyhtiön vuosittaiset sitoumukset. Sitä, kuinka lisäpotti jakautuu osakehankintoihin ja lainoittamiseen, on mahdotonta Sassen mukaan sanoa etukäteen.

Rahoitusvaihtoehtoja on Tesin vakautusrahoituksessa kaksi. Sijoitusyhtiö voi vahvistaa yrityksen omavaraisuusastetta ostamalla sen osakkeita. Toinen ratkaisu on vaihtovelkakirjalaina. Siinä Tesi saa laina-ajan päätyttyä lainasumman takaisin yritykseltä joko rahana tai laina voidaan muuntaa osakkeiksi.

Sassen mukaan kahden vaihtoehdon keskeinen ero on aikajänne. Suorat osakesijoitukset merkitsevät pitkää sitoutumista yritykseen, minkä vuoksi esimerkiksi neuvottelu hinnasta vie enemmän aikaa. Lainotuspäätökset sen sijaan on mahdollista tehdä ripeämmällä aikataululla.

Toisin kuin yhtiö tiedotteessaan kertoi tiistaina, Sassen mukaan osakesijoitukset julkistetaan yhtiön internetsivuilla. Sen sijaan muiden rahoitusratkaisujen katsotaan kuuluvan yritysten liikesalaisuuksien piirin.

”Eivät pankeista tai Finnverastakaan nostetut markkinaehtoiset lainat ole sellaisia, mitä yritys haluaa julkisuuteen tuoda. Jos yritys haluaa sen julkistaa, se voi sen tehdä”, toimitusjohtaja sanoo.

150 miljoonan ylimääräinen koronarahoitus myönnettiin Tesille toisessa lisätalousarviossa. Sen mukaan sijoitusyhtiön on suosittava erityisesti niitä yrityksiä, joiden osakkeita sillä ei ole taseessaan. Sassen mukaan myös lisäpanostukset nykyisiin sijoituskohteisiin ovat mahdollisia.

”Olemassa olevia sijoituksiamme ei ole rajattu mitenkään haun ulkopuolelle. Se ei olisi reilua eikä järkevää.”

Tesin sijoitusten ja Finnveran lainantakausten ohella kunnat, ely-keskukset ja innovaatiorahoituskeskus Business Finland myöntävät yrityksille avustuksia kehittämishankkeisiin. Koronarahoituksen lisäksi Tesi jatkaa normaalia toimintaansa, mikä tarkoittaa myös rahastosijoituksia.