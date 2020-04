Työvoimapoliittisten asiantuntijalausuntojen keskimääräiset käsittelyajat kahdessa suurimmassa te-toimistossa ovat työttömyyden äkillisen kasvun vuoksi venyneet yli lain salliman 30 päivän.

Uudenmaan te-toimistossa keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 34 päivää ja Pirkanmaan te-toimistossa hieman yli 30 päivää, kävi ilmi HS:n kyselykierroksella.

Esimerkiksi lukuisat yrittäjät voivat joutua viivästysten vuoksi odottamaan työttömyysetuuden saamista pitkään.

Työttömän on saatava työvoimapoliittinen lausunto oikeudestaan työttömyysetuuteen ennen kuin hän voi saada tukea työttömyyskassasta tai Kelasta. Tukihakemukset ovat jumissa, kunnes te-toimiston lausunto valmistuu.

Myös osassa työttömyyskassoista jonot ovat kasvaneet viikkojen mittaisiksi, minkä vuoksi tuen odotus voi pitkittyä edelleen.

Suurin osa lomautettavaksi tai työttömäksi joutuvien suomalaisten työvoimapoliittisista lausunnoista pystytään te-toimistoissa antamaan nopeasti.

Lain salliman rajan ylittävät viivästykset koskevat nimenomaan asiantuntijalausuntoja, joissa työtön henkilö on esimerkiksi yrittäjä tai opiskelija ja te-toimiston asiantuntijan on paneuduttava hänen tilanteeseensa.

Uudenmaan te-toimistossa tällaisia selvityspyyntöjä on jonossa reilut 14 000, kertoo johtaja Tiina Korhonen. Työttömyysturvayksikön käsiteltävien asioiden määrä on koronaviruspandemian vuoksi kaksinkertaistunut maaliskuusta.

Lisäksi Uudenmaan te-toimistossa on toisessa käsittelyjonossa noin 12 500 yrittäjien työttömyysturva-asiaa. Ne koskevat pääosin yritystoimintaansa jatkavia henkilöitä, jotka hallitus päästi väliaikaisesti työttömyysturvan piiriin. Tämänkin jonon käsittelyaika on venynyt noin 30 päivään.

Viivästykset voivat yrittäjillä olla vielä sitäkin pitempiä, sillä Korhosen mukaan jopa puolet yrittäjien hakemuksista edellyttää lisätietojen pyytämistä yrittäjiltä.

”Lisäksi käsittelyä on viivästyttänyt se, että uuteen tehtävään perehtyminen on vienyt asiantuntijoiltamme aikaa. Tällä viikolla tilanne on lähtenyt korjaantumaan”, Korhonen sanoo.

Uudenmaan te-toimisto on Korhosen mukaan jatkuvasti pyrkinyt nopeuttamaan asiantuntijalausuntojen tekemistä ruuhkan välttämiseksi.

”Olemme ryhtyneet jo maaliskuussa toimenpiteisiin työttömyysturvayksikön resurssien vahvistamiseksi tässä poikkeustilanteessa, ja olemme lisänneet työttömyysturvayksikön henkilömäärää te-toimiston sisäisillä resurssisiirroilla ja uusien asiantuntijoiden rekrytoinneilla.”

Tavoitteena on Korhosen mukaan saada keskimääräinen käsittelyaika painetuksi jälleen lain edellyttämän 30 päivän puitteisiin.

”Uusien työnhaun aloitusten määrä on nyt kääntynyt selkeään laskuun, ja siten jono ei enää kasva toisesta päästä.”

Pirkanmaan te-toimiston johtaja Riku Immonen kertoo, että 30 päivän keskimääräinen käsittelyaika ylittyi Pirkanmaalla viime perjantaina. Sen alle on määrä päästä jälleen ensi viikolla, Immonen sanoo.

Muissa suurissa te-toimistoissa käsittelyajat ovat toistaiseksi pysyneet lain mukaisina. Varsinais-Suomen te-toimistossa ja Pohjois-Pohjanmaan te-toimistossa keskimääräinen käsittelyaika on 24 päivää ja Hämeen te-toimistossa noin 20 päivää.

Uudellamaalla tilanne on vaikein, koska alueella asuu niin suuri osa työttömäksi jäävistä. Uudenmaan te-toimiston asiakkaana on lähes 40 prosenttia kaikista Suomen työttömistä työnhakijoista.

Oikeuskansleri on viime vuosina moittinut te-toimistoja toistuvasti lain sallimien käsittelyaikojen ylittämisestä. Koronavirusepidemiakaan ei ole hyväksyttävä syy määräaikojen rikkomiseen, Oikeuskanslerinvirastosta sanotaan HS:lle.