Kuntavaalit

Kuntavaaleihin on nyt vuosi aikaa, ja puolueissa valmistelut ovat jo kovassa vauhdissa. Monessa puolueessa niitä on tehty viime syksystä saakka. Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi suunnittelu on nyt kuitenkin pitänyt laittaa osin uuteen asentoon.

HS kysyi vaalivalmisteluista suurimmilta eduskuntapuolueilta.

Puolueiden mukaan tilaisuuksia on jouduttu perumaan, ja ehdokashankintaa pitää miettiä uudenlaisissa oloissa. Myös vaalien asetelmat, tilanneanalyysi ja teemat voivat saada uusia painotuksia.

Samalla puolueissa toivotaan, että kriisi lisäisi kiinnostusta poliittiseen päätöksentekoon ja kunnissa päätettäviin asioihin kuten koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Riikka Pirkkalainen Kuva: Seppo Kärki

”Parhaim­millaan niin käy. Ihmisten mielissä konk­retisoituu paremmin, mistä kunta­politiikassa päätetään”, sanoo esimerkiksi keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.

Suorimmin koronakriisi vaikuttaa puolueiden vaalisuunnitelmiin siten, että kansalaisten ja puolueaktiivien tapaaminen fyysisesti ei nyt onnistu rajoitustoimien takia.

Keskusta perui esimerkiksi suunnittelemansa kuntavaalien ehdokaskoulutukset keväältä. Ne järjestetään pitkälti digitaalisina. Sosiaalidemokraateissa ministerien tavoitteena oli vierailla kaikissa Suomen kunnissa ennen vaaleja, mutta nyt kierros on tauolla.

Useissa puolueissa tilaisuuksia on korvattu pikavauhtia virtuaalitapahtumilla, kuten etätorikahveilla ja erilaisilla webinaareilla. Kunnon digiloikka otettiin vappuna, kun monien puolueiden puheenjohtajat ja muu puolueväki puhui etävapputapahtumissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) puhui vapun etätapahtumassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti vappupuheensa digitaalisesti. Puolueissa uskotaan, että etätapahtumat yleistyvät, vaikka koronarajoituksen purettaisiin.

Puolueissa uskotaan laajasti, että politiikan digitalisoituminen koronakriisin pakottamana näkyykin ensi kevään kuntavaalien kampanjoissa. Näin aivan riippumatta siitä, miten kauan rajoitustoimet lopulta ovat voimassa.

Voi siis povata jonkinlaisia etätapahtumavaaleja.

”Tämä on ollut iso muutos. Uskon, että se näkyy kevään vaalien kampanjoinnissa riippumatta siitä, missä olosuhteissa ollaan. Ihmisillä on paremmat valmiudet, ja rima on alentunut etätapahtumien järjestämisessä. Se on iso juttu”, sanoo vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen.

Etätapahtumien lisääntyminen voi vaikuttaa myös siihen, keitä puolue tavoittaa, arvioi kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko. Se voi olla myönteinen asia, vaikka fyysisiä kohtaamisia on vaikeaa korvata.

”Olemme nyt saaneet monia sellaisia ihmisiä mukaan, joilla on vaikkapa pieniä lapsia kotona tai syrjäkylillä asuvia, joilla on aina se yli tunnin ajomatka joka paikkaan. Olemme myös tavoittaneet sellaisia kannattajia, jotka ovat olleet vuosia tauolla.”

Ehdokkaiden haalinta usein välivaaleina pidettyihin kuntavaaleihin on ollut puolueille jo useammissa edeltävissä kuntavaaleissa haastavaa. Koronakriisin oloissa se ei ainakaan helpotu, arvioi vaalitutkimukseen erikoistunut politiikantutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta.

Kiinnostus politiikkaan voi toki joillakin kasvaa, sillä yhteiskunnallisen päätöksenteon merkitys korostuu kriisitilanteissa, hän sanoo. Samaan aikaan riskinä on, että kuntapäättäjän vastuu ei houkuta edessä olevien vaikeiden aikojen takia.

”Ihmiset eivät ole tyhmiä. Kyllä he ymmärtävät, että kun talouteen tulee poikkeuksellisen vaikeat ajat, niin vaikeita päätöksiä on vähän epämiellyttävämpää tehdä kuin helpompia päätöksiä”, Borg sanoo.

Puolueista kerrotaan kautta linjan, että ehdokashankinta on toistaiseksi sujunut kutakuinkin normaalisti.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen sanoo, että talven aikana kiinnostus kunnallisvaaleihin on ollut pikemminkin verraten suurta. Toisaalta työ on vasta alussa, ja paljon riippuu siitä, kauanko rajoitustoimet kestävät.

”Suurin asia, joka meitä mietityttää on, että miten ehdokashankinta ensi syksynä tapahtuu. Tämä on se, joka joudutaan miettimään uudella tavalla.”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vastasi verkkokyselytunnilla kysymyksiin kuntavaaliasioista. Mikä on tukiryhmä? Ja onko nuorilla mitään mahdollisuuksia kuntavaaleissa, häneltä kysyttiin.

Perussuomalaisissa askarruttavat erityisesti maalaispaikkakunnat, joilla puolueen kannatus ja potentiaali on kyselyjen mukaan kovaa, mutta puolueella ei ole vielä vakiintunutta paikallisyhdistystä.

Sitten viime kunnallisvaalien perussuomalaiset on kasvanut valtakunnallisesti huomattavasti, mutta kunnissa se on yhä verraten pieni puolue. Uusien aktiivien löytäminen vaatii kovaa työtä erityisesti poikkeusoloissa, puoluesihteeri Simo Grönroos sanoo.

Simo Grönroos Kuva: Reijo Hietanen

”Normaali­tilanteessa voi pitää tupa­illan ja sinne tulee paikallisia puolueen jäseniä ja kiinnos­tuneita ja sitä kautta saadaan väkeä. Nyt täytyy vaan hankkia tekniset keinot, joilla kiinnostus saadaan realisoitua.”

Konkreettisten valmistelujen lisäksi koronaviruskriisi on muuttanut politiikan kuumimpia asiakysymyksiä ja asetelmia. Kannatusmittauksissa erityisesti pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on kasvanut kriisin aikana, kun kansa on kokoontunut tukemaan johtajaansa. Kovaa aiemmin kasvaneiden perussuomalaisten kannatus on puolestaan heikentynyt.

Yleinen valtakunnallinen puoluekannatus määrittelee asetelmia myös kunnallisvaaleissa, vaikka teemat ovat osin paikallisia. Tilanne ehtii silti vielä muuttua moneen kertaan ennen ensi kevättä. Siksi ennustuksia ei kannata tehdä, tutkija Borg korostaa.

Sen verran voi veikata, että kriisi vaikuttaa tärkeimpiin keskustelunaiheisiin vaaleissa. Ainakin jo ennestään huonossa kunnossa ollut kuntatalous ja sen haasteet nousevat esiin, uskoo Borg. Näin arvioidaan myös monessa puolueessa.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm uskoo, että keskustelua käydään myös esimerkiksi julkisesta palvelutuotannosta.

”Varmasti taloudestakin puhutaan. Kriisi nostaa julkisen palvelutuotannon tärkeyden esiin erityisesti kahdella sektorilla, sosiaali- ja terveyspuolella ja koulutuspuolella, missä kunnalla on iso merkitys. Arvokysymys on, mitä asioita priorisoidaan, jos jostakin joudutaan luopumaan.”

Borg mainitsee myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen, joka vielä on ratkaisematta.

”Eli voisi sanoa, että ei kyllä kiinnostavia aiheita puutu kuntavaaleista.”