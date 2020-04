Euroopan unioni

Kokkolasta pidetään näinä päivinä paljon yhteyttä Afrikan maiden ja YK-järjestöjen johtajiin. Kun EU:n päämajassa Brysselissä siirryttiin koronaviruspandemian vuoksi etätöihin, tuli Suomen EU-komissaari Jutta Urpilainen perheineen Suomeen ja kotiin Kokkolaan.

”Brysselissä on kaikki kiinni, eikä meillä ollut lastenhoitoapua. Suomessa saamme hyvin tukea sukulaisilta”, Urpilainen sanoo.

Työt sujuvat ihan hyvin Kokkolastakin. Aamut alkavat EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin johtamilla kriisiryhmän kokouksilla.

Komissio on nyt kriisimoodissa, Urpilainen sanoo. Sitten, kun pandemian mittakaavaa todella tajuttiin, kriisivaihteelle siirtyminen sujui Urpilaisen mukaan yllättävänkin jouhevasti.

”Mutta on tämä valtavan iso muutos. Meitä on komissiossa töissä yli 30 000 ihmistä ja kaikki ovat muutamaan sataa lukuun ottamatta etätöissä. Se on aikamoinen digiloikka instituutiolle, joka ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt etätöitä.”

Euroopan unionilta kesti tosiaan tovi ymmärtää, mistä pandemiassa on kyse. Alkuun sen oletettiin jäävän Kiinan ongelmaksi. Maaliskuun alussa Urpilainen oli EU:n uutena kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavana komissaarina julkistamassa EU:n Afrikka-strategiaa. Sana pandemia mainitaan strategiassa kerran: ”Epävakautta aiheuttavat myös ilmastonmuutos, kiihtyvä kilpailu luonnonvaroista, ympäristöhaasteet, perussosiaalipalvelujen puute, pandemiat ja muut terveysuhat.”

Mitä pandemia on paljastanut EU:sta?

”Katson tilannetta uuden komissaarin silmin ja komission sisältä. Ennen tätä kriisivaihetta ehdin olla nelisen kuukautta töissä. Alussa kesti oma aikansa ymmärtää, että kyse on globaalista pandemiasta. Mutta kun se ymmärrettiin, siirtymä kriisiorganisaatioksi oli nopea.”

Alkuun moni jäsenmaa sooloili, Urpilainen myöntää, eikä se kertonut EU:sta hyvää.

”Se oli ongelma. Jälkikäteen on syytä arvioida ja pohtia, mitä ottaa opiksi, jotta toimia koordinoitaisiin ilman, että jokainen jäsenmaa alkaa itse sulkea rajojaan ja tehdä kansallisia toimia.”

Yhteispeli puuttui, vaikka EU:lla piti olla hyvinkin kokemusta kriiseistä. Maahanmuuttokriisi ja eurokriisi toki opettivat yhteistoiminnasta, mutta ne olivat Urpilaisen mielestä luonteeltaan kovin erilaisia kuin koronakriisi.

Urpilainen uskoo, että tämän kriisin oppeja on se, että ihmiset todella alkavat hahmottaa sitä, miten riippuvaisia maat ja maanosat ovat toinen toisistaan.

”Syy- ja seuraussuhteet tulevat esille, kun todella näemme, että kiinalaisen torin tapahtumat voivat vaikuttaa koko maailman terveystilanteeseen.”

Moni varoittelee, että EU-maiden kykenemättömyys koordinoida koronatoimiaan on EU:n loppu. Urpilainen muistuttaa, että EU:n loppua povataan varsin usein ja varsinkin kriiseissä, vaikka juuri nyt maat tarvitsevat eniten toinen toisiaan.

”Keskustelu EU:n olemuksesta ja olemassaolosta on jatkuvaa ja se saa kriiseissä aina vauhtia. Viime vuodet vallalla on ollut se ajattelutapa, että suurvallat ovat irtaantuneet monenkeskisestä sääntöperusteisesta yhteistyöstä ja palanneet voimapolitiikan aikaan. Nyt minun mielestäni tämä kriisi osoittaa sen, että kansainvälistä yhteistyötä ja monenkeskisyyttä tarvitaan. Kukaan ei pysty hoitamaan tätä kriisiä yksin.”

Koronakriisi nostaa EU:n asemaa globaalina toimijana, Urpilainen sanoo.

”EU:n arvo niin Euroopassa kuin kansainvälisenä toimijana alkaa korostua ja hahmottua, kun tässä vähän aikaa kuluu.”

Sitä, miten EU nyt auttaa esimerkiksi Afrikan maita koronakriisissä, vahvistaa Urpilaisen mielestä niin avun saajia kuin sen antajaa.

Yksi koronaviruspandemian valtavista seurauksista on se, että ensimmäistä kertaa 30 vuoteen köyhyys maailmassa alkaa kasvaa. Kovimmille pandemia laittaa kaikkein köyhimmät ja uhkana on, että viime vuosien myönteinen talouskehitys Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasian maissa taantuu.

Kansainvälinen kehitysapujärjestö Oxfam arvioi, että pandemian seurauksena puoli miljardia ihmistä vajoaa köyhyyteen. Tällä on seurauksensa myös vauraassa Pohjolassa.

Koronavirus keikautti myös EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan uuteen asentoon. Siihen on monta syytä, sillä humanitaarinen katastrofi yhtäällä vaikuttaa turvallisuustilanteeseen ja poliittiseen vakauteen toisaalla.

Urpilainen on iloinen siitä, että EU-komissio ja jäsenmaat saivat varsin nopeasti koottua uusiksi kehitysyhteistyörahoja niin, että kasassa on 15,6 miljardin euron apupaketti EU:n kumppanimaille. Kun mukaan laskee jäsenmaiden pottiin antamat kehitysvarat, arvo on yli 20 miljardia euroa.

”Rahoilla pyritään saamaan aikaan täsmätoimia, kuten lisäämään koronavirustestausta ja tukemaan ruokahuoltoa ja perusterveydenhuoltoa.”

Rahat on kuitenkin pitkälti otettu muista kehityshankkeista ja kääritty uuteen pakettiin, jolle on annettu nimi Team Europe.

”On totta, että tuo komission 15,6 miljardia on uudelleenkohdennuksia, eli käytännössä rahaa, joka oli sidottu johonkin muuhun ohjelmaan ja joka nyt ohjataankin koronatoimiin. Mutta näin EU toimii.”

EU:n seitsenvuotinen rahoituskausi on loppusuoralla, ja siksi Urpilaisen mukaan Afrikan koronapaketti on ajankohta huomioiden varsin vahva solidaarisuuden viesti. ”Kykenimme rakentamaan tämän paketin.”

Myös Suomi kohdentaa olemassa olevia kehitysyhteistyövaroja uudelleen ja kohdentaa korona-apuun 31 miljoonaa euroa. Potti koostuu kehitysyhteistyömäärärahoista, hallituksen antamasta 5,5 miljoonan euron lisärahoituksesta Maailman terveysjärjestölle WHO:lle ja sosiaali- ja terveysministeriön kansainväliseen rokotetutkimukseen osoittamasta rahasta.

Maailman ruokaohjelma WFP varoittaa, että kehitysmaissa koronakriisin tuoma talouskriisi vaikuttaa hyvin suoraviivaisesti ruokaturvaan. Ruoka-avun tarvitsijoiden määrä kasvaa samaan aikaan, kun rajojen sulkemiset ja liikkumisen rajoittaminen vaikeuttavat kauppaa ja häiritsevät rahtiliikennettä, toimituksia ja ruuantuotantoa.

Työttömäksi joutuneilla ei ole rahaa ruokaan, jonka hinta saattaa kriisin seurauksena myös nousta. Monen maan käyttöön ottamat vientirajoitukset ovat nostaneet ruuan hintaa varsinkin paikallisesti.

”Puhun paljon afrikkalaisten johtajien kanssa. Viesti on se, että koska sosiaaliturvaa ei ole, ei kotiin eristyksiin jääminen ole vaihtoehto. Jos pitää valita, kuoleeko kotona eristyksissä nälkään vai ottaako riskin sairastua koronaan, otetaan riski. Ilman sosiaaliturvaa koronakriisin hallitseminen on todella vaikeaa”, Urpilainen sanoo.

EU:n Afrikka-strategiassa yhtenä tavoitteena oli vaihtaa sävyä, jolla Afrikan maista puhutaan. Uhkien ja riskien sijaan haluttiin korostaa mahdollisuuksia ja yhteisiä ratkaisuja.

Afrikka-strategia ei vanhentunut käsiin, Urpilainen väittää.

”Tässä on nyt ensimmäinen testi Afrikka-strategialle ja Afrikan ja Euroopan kumppanuudelle. Meidän on näytettävä, että kykenemme toimimaan kumppanuuden hengessä.”

Koronakriisi paljastaa Afrikasta ja Euroopasta sitä paitsi pitkälti samaa, Urpilainen sanoo: yhteiskuntien haavoittuvuuden.

”Olemme hyvin keskinäisriippuvaisia. Jos koronavirusta ei saada hillittyä kaikkialla, se uhkaa kaikkia. Koronaviruskriisissä kyse on myös eriarvoisuuden tasaamisesta. Ei ole meidän intresseissämme, että osa maista on muita hauraampia heikon kehityksen maita. Ajatus siitä, ettei tarvitsisi välittää, mitä toisella puolella maailmaa tapahtuu, ei vain ole realismia.”