Nimitykset

Esitys alivaltiosihteeri Päivi Nergin nimittäminen valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi on peruttu.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) ilmoitti asiasta viestipalvelu Twitterissä. Hän kertoi poistaneensa kansliapäällikön nimityksen valtioneuvoston asialistalta keskusteltuaan asian esitelleen virkamiehen kanssa.

”Haluan antaa perustuslakivaliokunnalle sen tarvitseman ajan tiedonsaantiasian käsittelyyn”, ministeri Kulmuni kirjoitti.

Esittelijänä kansliapäällikön nimityksessä on valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen.

”Poistamme kansliapäällikön nimityksen yleisistunnon asialistalta siihen saakka, kunnes perustuslakivaliokunnan selvitys on valmistunut”, Majanen sanoo.

Valtioneuvoston oli tarkoitus tänään yleisistunnossaan nimittää Nerg kansliapäälliköksi. Nimitystä on jo kahdesti lykätty viime hetkellä ankarien poliittisten riitojen takia.

Perustuslakivaliokunta ilmoitti tiistaina aloittavansa selvityksen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen ratkaisusta. Puumalaisen mielestä valtiovarainministeriö antoi eduskunnalle olennaiset ja merkitykselliset tiedot, kun se käsitteli Juha Sipilän (kesk) hallituksen maakunta- ja sote-uudistusta.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu poikkesi eduskunnan näkemyksestä. Eduskunnan mielestä tietoja jätettiin antamatta, mikä olisi vastoin perustuslakia.

Lisäksi perustuslakivaliokunta painotti, että apulaisoikeuskansleri ei voi määrittää, mitä tietoja eduskunta pitää tarpeellisina. Toisin sanoen valtioneuvoston on toimitettava eduskunnalle kaikki tiedot kyseenalaistamatta niiden merkitystä tai tarpeellisuutta.

Sote-uudistusta johti valtiovarainministeriössä alivaltiosihteeri Nerg.

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin johtama valtiovarainministeriö esitti Nergiä kansliapäällikön virkaan. Kansliapäälliköt nimittää valtioneuvosto, eikä nimityksistä voi valittaa vaan ainoastaan kannella oikeuskanslerille.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisemassa asiassa oli kyse 210 miljoonasta eurosta, josta valtiovarainministeriö ei eduskunnan mielestä kertonut asianmukaisesti. Oikeuskanslerinvirasto pyysi viime syksynä Nergiltä henkilökohtaista selvitystä, koska hänen asemansa oli maakunta- ja sote-uudistuksessa oli keskeinen.

”Eduskunnan lainsäädäntövalta ja sen merkitys perustuu siihen, että valiokunnilla on mahdollisuus saada käyttöönsä kaikki tarvitsemansa tiedot ja asiakirjat, jolloin se voi myös valvoa valtioneuvoston toimintaa. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa ei juuri huomioida näitä näkökohtia eikä ymmärretä valtioneuvoston ja eduskunnan valtiosääntöisen aseman eroja”, sanoi eduskunnan perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos Matti Marttunen kaksi viikkoa sitten.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisua arvostelivat myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntaneuvos Harri Sintonen sekä valtiosääntöoikeuden professorit Tuomas Ojanen ja Veli-Pekka Viljanen.

Nimitysmuistiossa Nergin nimittämistä kansliapäälliköksi perusteltiin sillä, että hän ”nousee esille” tehtävän edellyttämän monipuolisen kokemuksen ja käytännössä osoitetun johtamistaidon ja -kokemuksen näkökulmasta.

”Vaikka Nergin perehtyneisyyden talouspolitiikkaan liittyvistä kysymyksissä voidaan arvioida olevan muita kärkihakijoita kapea-alaisempaa, on hänen erityisenä vahvuutenaan laaja-alainen ja monipuolinen kokemus hallintopolitiikasta ja vaativista johtamistehtävistä.”

Nergin lisäksi kansliapäälliköksi ovat hakeneet Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok).

Valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi ovat hakeneet Päivi Nerg, Lauri Kajanoja, Leena Mörttinen, Markus Sovala ja Juhana Vartiainen. Kuva: Lehtikuva & HS

Hakijoista Kajanoja, Mörttinen, Sovala ja Vartiainen ovat kansantaloustieteestä väitelleitä valtiotieteiden tohtoreita.

Alivaliosihteeri Nerg on maatalous- ja metsätieteiden maisteri, jolla on nimitysmuistion perusteella vahvempaa johtamiskokemusta kuin muilla hakijoilla. Hän on hakijoista ainoa, joka on työskennellyt aikaisemmin kansliapäällikkönä. Nerg oli vuosina 2012–2018 sisäministeriön kansliapäällikkö.