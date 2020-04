Yksi Sanna Marinin (sd) hallituksen suurista uudistuksista etenee koronakriisistä huolimatta, kun oppivelvollisuutta pidentävä lakiesitys lähti torstaina lausuntokierrokselle.

Uudistuksessa oppivelvollisuusikää nostettaisiin 18 vuoteen.

Opetusministeri Li Andersson (vas) on torjunut opetusalan asiantuntijoiden vaatimukset lykätä kiistellyn uudistuksen toimeenpanoa vuodella koronaepidemian takia. Ministerin mukaan panostukset työllisyyteen ja osaamiseen ovat nykyistäkin välttämättömämpiä taloudellisen sokin jälkeen.

Maaliskuussa lykkäystä ehdottivat oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan uudistuksen seurantaryhmän jäsenet, jotka edustavat 28:aa tahoa.

Näitä järjestöjä ovat esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys, Kuntatyönantajat, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto, Opetusalan ammattijärjestö, Sivistystyönantajat, Suomen ammattiin opiskelevien liitto, Suomen kuntaliitto, Suomen lukiolaisten liitto ja Suomen rehtorit.

Vetoomuksista huolimatta uuden oppivelvollisuuslain luonnos lähetettiin torstaina lausuntokierrokselle, jonka määräaika päättyy 15. kesäkuuta.

Tavoitteena on saada varsinainen hallituksen esitys eduskunnalle aikaan budjettilakina syksyllä. Uudistuksen lykkäys tai hylkääminen saattaa nousta syksyn budjettiriihessäkin vielä esiin, sillä hallituspuoleistakin ainakin keskusta on esittänyt epäilyjä sen toteutumisesta.

HS keräsi uudistuksen keskeiset muutokset.

Keitä oppivelvollisuusiän nosto koskisi?

Nykyistä pitempi oppivelvollisuus ja maksuton toinen aste koskisivat ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka saavat peruskoulun päättötodistuksen keväällä 2021 ja aloittavat ammattikoulun tai lukion syksyllä 2021. He ovat syntynet vuonna 2005.

Esityksen mukaan oppivelvollisuus päättyisi, kun nuori täyttää 18 vuotta tai on suorittanut toisen asteen tutkinnon Suomessa tai ulkomailla. Kalenterivuoden alussa syntyneen nuoren oppivelvollisuuden kesto saattaisi olla jopa vuoden lyhyempi kuin vuoden lopussa syntyneen.

Ammattikoulun ja lukion ohella velvollisuutta voisi suorittaa myös valmentavassa koulutuksessa ja kansanopistossakin vuoden verran. Valmentavasta koulutuksesta osan voisi suorittaa myös työpajoissa.

Miten varmistettaisiin, että kaikki myös suorittavat toisen asteen tutkinnon?

Esityksessä myönnetään, ettei oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen välttämättä takaa tutkinnon suorittamista, koska silloin tutkinto on yleensä vielä kesken.

Huoltajan olisi kuitenkin huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Hänelle voitaisiin myös määrätä sakkorangaistus, jos hän tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan laiminlyö velvollisuutensa.

Oppivelvolliselle itselleen ei asetettaisi sanktioita oppivelvollisuuden laiminlyönnistä.

Sen sijaan nuorelle tulisi peruskoulun jälkeen erityisen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä asuinkunnalle ehdotetaan uusia ohjaus- ja valvontavastuita. Se tarkoittaisi myös lisää hallinnollisia tehtäviä.

Opintojen keskeyttämistä tulisi erikseen anoa. Oppivelvollinen voisi keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaisesti tai toistaiseksi perustellusta syystä, kuten sairauden tai vamman vuoksi.

Tutkinnon suorittamista tuettaisiin myös uudella, peruskoulun jälkeisen niin sanotun nivelvaiheen koulutuskokonaisuudella, joka kestäisi enintään vuoden. Sitä varten tulisi oma lakinsa ja siinä koottaisiin yhteen joukko nykyisiä valmentavia koulutuksia, kuten kymppiluokkia.

Kenelle toisen asteen koulutus olisi maksuton?

Esityksessä ehdotetaan, että toisen asteen koulutus olisi täysin maksuton alle 21-vuotiaalle. Tähän ikärajaan päädyttiin siksi, että 18-vuotiaalla oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyisi lähes aina kesken tutkinnon suorittamisen. Tavoitteena kuitenkin on, että kaikilla oppivelvollisilla olisi mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto maksutta.

Kun opiskelija 16-vuotiaana siirtyisi perusopetuksesta toiselle asteelle, hänellä olisi 4,5 vuotta oikeutta maksuttomaan koulutukseen.

Maksuttomuus ei koskisi niitä, jotka aloittavat toisen asteen tutkinnon suorittamisen vasta yli 20-vuotiaana.

Mitä kaikkea maksuttomuuteen kuuluisi?

Jo nyt opetus ja ruokailu ovat toisella asteella maksuttomia, mutta vastedes myös oppimateriaalit, työvälineet, työasut ja työaineet olisivat opiskelijalle maksuttomia. Myös ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet ja niiden hylättyjen kokeiden uusiminen olisi maksutonta.

Oppimateriaalien ja työvälineiden hankinta sekä niiden varastointi olisivat kouluille uusia tehtäviä.

Ihan kaikkea ei vastakaan saisi koululta ”ilmaiseksi”. Esityksessä ehdotetaan rajausta ”erityistä harrastuneisuutta painottavaan koulutukseen” eli esimerkiksi erityislukioihin. Kalliit urheiluvälineet tai soittimet tulisi vastakin itse hankkia.

Koulumatkat olisivat maksuttomia niin, että opiskelijoilta poistettaisiin koulumatkatuen nykyinen 43 euron omavastuu ja kuukausittaisia vähimmäiskustannuksia koskeva 54 euron raja.

Koulumatkatuen omavastuu poistuisi noin 38 000:lta nykyisin koulumatkatukea saavalta alle 21-vuotiaalta opiskelijalta. Lisäksi tuen piiriin tulisi arviolta yli 40 000 uutta opiskelijaa, jota ovat itse vastanneet matkakustannuksistaan.

Lisäksi maksuttoman koulumatkan pituutta koskeva raja laskettaisiin kymmenestä kilometristä viiteen kilometriin.

Opiskelijalla olisi vastakin vapaa hakeutumisoikeus, joten hän voisi hakea haluamaansa opiskelupaikkaan, joka voisi olla missä päin Suomea tahansa.

Mitä maksuttomuus maksaisi?

Keskeinen peruste toisen asteen maksuttomuudelle on ollut opiskelijoitten tasa-arvoisuus, vaikka kyselyjen mukaan esimerkiksi keskeyttämisiä ammatillisessa koulutuksessa ei niinkään selitä rahan vaan motivaation puute tai väärä alan valinta.

Julkiseen talouteen toisen asteen maksuttomuus aiheuttaisi vuosi ja ikäluokka kerrallaan menoja niin, että täysimääräinen kulu olisi 129 miljoonaa euroa vuonna 2024. Tai ainakin sen verran uudistukseen on varattu rahaa julkisen talouden suunnitelmassa. Esimerkiksi Kuntaliitto on epäillyt kustannusten karkaamista, joskin valtio on luvannut kunnille täysimääräisesti korvata.

Arvostelua on herättänyt myös se, että muutenkin koronaepidemian kiristämässä taloudessa toteutetaan uudistus, jonka kustannuksista valtaosa menee oppimateriaaleihin ja koulukuljetuksiin.

Esityksen mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen kansantaloudellisia ja fiskaalisiakin vaikutuksia on vaikeaa arvioida, vaikka pitkällä aikavälillä nuorten koulutustason nousu parantaa työllisyyttä ja tuloja.

Talouspolitiikan arviointineuvoston arvion mukaan uudistus vaikuttaisi suoraan noin 3 000 nuoreen, mutta noin 10 000 nuoren jäädessä ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa ikäluokkaa kohden voi vaikutus olla suurempikin. Neuvoton mukaan oppivelvollisuusiän nostaminen olisi pidemmällä aikavälillä fiskaalisesti neutraali.