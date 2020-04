Yliopistot

Koronaepidemia on pistänyt yliopistojen valintakriteerit uuteen uskoon, ja vappuaattona viimeisetkin alat kertoivat muuttuneista karsintakriteereistä.

Hakualoja yliopistoissa on noin 250, ja ne ovat sopeuttaneet valintamenettelyjään koronaolosuhteisiin eri tavoilla, kertoo opetusvararehtorikokouksen puheenjohtaja, Aalto-yliopiston vararehtori Petri Suomala. Yleisenä linjauksena on, että valintakokeet järjestetään kahdessa vaiheessa. Toisen vaiheen tarkoituksena on varmistua muun muassa siitä, ettei hakija ole parannellut tulostaan vilpillisesti kokeen ensimmäisessä vaiheessa.

Tämän lisäksi lukuisilla aloilla on päädytty kasvattamaan niiden uusien opiskelijoiden osuutta, jotka pääsevät aloittamaan opinnot ylioppilastodistuksen perusteella. Tämä koskee erityisesti aloja, joissa hakijoita on paljon. Niissä todistuskiintiö on voinut kivuta yli 90 prosentin rajan.

”Hakupainealoilla on jouduttu aika merkittäviin todistusvalinnan kiintiöiden nostamiseen, jotta voimme varmistaa valintakoevaiheen laadukkaan toteuttamisen epävarmoissa olosuhteissa. Kukaan ei oikeastaan tiedä, mikä koronatilanne kesäkuussa on”, Suomala sanoo.

Suomen lukiolaisten liitto on muutoksista tyrmistynyt. Sen puheenjohtaja Adina Nivukoski painottaa, ettei liitto ole todistusvalintaa vastaan, vaan pulmallista on tiedottamisen aikataulu.

”Suurin ongelma on, että vasta tässä vaiheessa hakua todistusvalinnan osuus kasvaa noin merkittävästi. Hakijat ovat alkaneet lukea pääsykokeisiin jo todella pitkän aikaa sitten. Jos valintakokeen kautta valitaan 10 eikä 40 prosenttia opiskelijoista, niin onhan se aivan hurja pudotus niissä mahdollisuuksissa. Lisäksi kukaan ei ole voinut varautua todistusvalintakiintiön äkilliseen kasvamiseen.”, Nivukoski sanoo.

”Alkukuusta tuli ilmoitus, ettei perinteisiä pääsykokeita järjestetä. Silloin ei kuitenkaan kerrottu, että muutoksia toteutettaisiin näin radikaalisti.”

Kenties suurimpien rukkausten kohteeksi valintaperusteet ovat joutuneet psykologian koulutusohjelmassa. Psykologian pääaineopintoihin haetaan Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteisessä haussa. Aloituspaikkoja on tänä keväänä niissä yhteensä 243, kun ensisijaisia hakijoita oppiaineeseen on 4 371.

Alun perin psykologian opiskelijoista 60 prosenttia oli tarkoitus valita ylioppilastodistuksen perusteella ja loput 40 prosenttia valintakokeen perusteella. Nyt todistusvalinnan kiintiö kasvaa 93 prosenttiin: 70 prosenttia paikoista täytetään koko ylioppilastutkinnon arvosanojen ja täysin uutena lisänä 23 prosenttia psykologian ainereaalin tulosten perusteella.

Loput seitsemän prosenttia valitaan kaksivaiheisella kokeella, jonka ensimmäisen osan muodostaa sähköinen ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe. Sitä varten opiskelumateriaalia ei julkisteta etukäteen lainkaan. Aiempina vuosina kokeeseen on tavattu julkistaa joitakin viikkoja ennen koetta sekä tutkimusartikkeleita että tilastomatematiikkaa käsitteleviä materiaaleja.

Ammattikorkeakoulukokeen perusteella täytettäviin paikkoihin nähden noin kaksin- tai kolminkertainen määrä hakijoita kutsutaan haastatteluun. Valintakoekiintiön pienentäminen vähentää siten haastateltavien määrää, selvittää psykometriikan yliopisto-opettaja Jari Lipsanen.

”Psykologian kohdalla on varsin tarkkaan laskettu aikaisempien vuosien perusteella, minkälaisilla profiileilla meille on päästy sisään. Toinen vaihe joudutaan järjestämään joka tapauksessa. Olemme yrittäneet löytää ratkaisun, joissa voidaan olla varmoja, että tekniset ratkaisut toimivat ja hakijoiden oikeusturvaa rikotaan mahdollisimman vähän.”

Valintakokeen kautta valittavien osuus supistuu merkittävästi myös kauppatieteellisen ja lääketieteellisen alan yhteisvalinnoissa.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa todistuksen perusteella valittujen määrä on pysynyt ennallaan 60 prosentissa. Kiintiö on varattu vain ensikertalaisille. Todistusvalinnalle edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu matematiikan yo-koe, minkä lisäksi koko ylioppilastodistuksen arvosanoille on asetettu vähimmäispistemäärä.

Tyystin uusi käytäntö on niin sanottu laajennettu todistusvalinta. Siinä ei ole samanlaisia kynnysehtoja, jolloin se sopii alanvaihtajille. Laajennetun todistusvalinnan koko on 10–30 prosenttia yksiköstä riippuen.

Kuten monilla muilla aloilla, itse valintakoe on kaksivaiheinen. Kokeen ensimmäinen vaihe suoritetaan etänä sähköisesti.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisen koevaiheen perusteella niin, että hakijoita on kaksinkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Kokeen toinen vaihe järjestetään pandemiatilanteesta riippuen joko valvottuna sähköisesti tai yliopiston järjestämissä tiloissa.

”Valintaperusteiden muuttaminen kesken hakuprosessia on hyvin poikkeuksellinen ja valitettava asia, jota emme normaalioloissa koskaan tekisi. Olemme pyrkineet toteuttamaan muutokset niin, että meillä on koko ajan mielessä hakijan näkökulma ja hakijoiden oikeudet”, sanoi LUT-ylipiston dekaani Sami Saarenketo tiedotteessa.

Myös lääketieteellisten alojen yhteisvalintakoe toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäinen on sähköinen etäkoe, joka järjestetään 19. toukokuuta. Toisen vaiheen koe on valvottu, ja se järjestetään samanaikaisesti kaikille toiseen vaiheeseen valituille. Mukaan valitaan noin 500 ihmistä. Kokeen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Suurin muutos entiseen on, että todistuksen perusteella valittavien osuus on kasvanut 51:stä prosentista 75:ään prosenttiin. Tästä kiintiöstä varataan 65 prosenttia ensimmäistä korkeakoulupaikkaa tavoitteleville hakijoille. Lääketieteellisille aloille on hakijoita yhteensä noin 9 000. Aloituspakkoja on lääketieteessä 725, hammaslääketieteessä 180 ja eläinlääketieteessä 68.

Kasvatustieteellisillä aloilla todistusvalinnan osuutta on kasvatettu 80 prosenttiin aiemmasta 60:stä. Vakava-koekiintiön kautta hakeneilla valintakoe on poikkeuksellisesti kaikissa hakukohteissa kaksivaiheinen. Opettajankoulutuksen hakijoilla on joka tapauksessa edessä soveltuvuuskoe. Sen lisäksi hakijat suorittavat videokontrollikokeen, samoin kuin yleisen- ja aikuiskasvatustieteen hakijat.

Yliopistojen yhteisten valintakokeiden ja -perusteiden piirissä olevista aloista poikkeuksena näyttäytyy oikeustiede. Siinä todistusvalintakiintiön osuus ei kasva. Valintakoe järjestetään kuten aiemmin oli tarkoitus, joskin etäyhteyden kautta. Ainoa varsinainen lisä on valintakokeen toinen vaihe, jonka tarkka ajankohta ja toteutustapa eivät ole vielä tiedossa, kertoo professori Antti Aine Turun yliopistosta.

Todistusvalintakiintiön kasvattaminen tarkoittaa automaattisesti sitä, että valituksi voi tulla heikommalla ylioppilastodistuksella kuin alkuperäisillä suunnitelmilla. Lukiolaisten liiton mukaan ongelmallista on se, että koronatilanne toi suuria muutoksia myös ylioppilaskirjoituksiin. Tiivistetyn ja varhennetun aikataulun vuoksi ne eivät olleet kaikille tasavertaiset, puheenjohtaja Nivukoski katsoo.

”Joillakin on ollut todella monta ainetta peräkkäin, mikä on ollut iso puristus jaksamiselle. Sen vuoksi opiskelija ei ole välttämättä kyennyt samaan tulokseen kuin muuten, kun ei ole ollut palautumisaikaa.”

Opetusvararehtorikokouksen puheenjohtaja Suomalan mukaan yliopistojen on nyt pakko tasapainoilla oikeudenmukaisuuteen, terveyteen ja valintamenettelyn laatuun liittyvien riskien ristipaineessa.

”Ymmärrän hirveän hyvin sen epävarmuuden ja haastavuuden, joka tämän kevään kandidaateille on tullut. Kukaan meistä ei olisi toivonut, että joudumme tällaisen ajan keskellä toteuttamaan niin tärkeää asiaa kuin opiskelijavalinnat.”