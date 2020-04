Ukrainalaisten kausityöntekijöiden saapuminen Suomeen jatkuu. HS:n tietojen mukaan keskiviikkona Suomeen saapui 84 ukrainalaista työntekijää Valko-Venäjän kautta.

Maatalouden etujärjestö MTK on pitänyt ukrainalaisia ”avainhenkilöitä” keskeisinä marja- ja vihannessadon kannalta. Vaikka Suomen rajat ovat kiinni, hallitus antoi maaliskuussa poikkeusluvan päästää maahan 1 500 kriittisinä pidettyä, kokenutta maataloustyöntekijää. Keskiviikkoon mennessä heistä oli päässyt Suomeen noin viitisensataa.

Valtaosa ryhmästä, noin tuhat, tulee Ukrainasta. Suomeen ehti saapua viime viikon torstaina lentokoneellinen työntekijöitä Ukrainasta, noin 180 henkilöä. Sen jälkeen lentoja ei ole kuitenkaan tullut, koska Ukrainan hallitus sulki maan rajat.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Ukrainan hallitus pelkää, että kausityöläiset palaavat takaisin koronaviruksen kanssa.

Käytännössä ukrainalaiset ovat kuitenkin kyenneet ylittämään Valko-Venäjän rajan maata pitkin ja tulemaan Valko-Venäjän lentoyhtiön Belavian reittilennolla Minskistä Helsinkiin. Lento tulee kolmesti viikossa. HS:n tietojen mukaan yli kahdeksankymmentä keskiviikkona saapunutta ukrainalaista pääsivät ylittämään Valko-Venäjän rajan henkilöautoilla.

Valko-Venäjän-reitti on ollut esillä myös Ukrainan viestimissä, esimerkiksi televisiokanava 1+1:n uutisissa.

Vaikka Ukrainan hallitus on sulkenut kaikki maan rajat 17. maaliskuuta alkaen, maaraja siis vuotaa. Ukrainan hallituksen määräyksen kirjoitusasussa on myös tiettyä laveutta. Esimerkiksi verkkolehti Ukrainska Pravda kirjoitti maanantaina, ettei mitään virallista lähtökieltoa ole, mutta käytännössä on, sillä tilauslentojen lähtö on kielletty.

Ukrainalaisia kausityöntekijöitä tuli jo maanantaina kuusitoista Suomeen Valko-Venäjän kautta. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus.

MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin sanoo epäilevänsä suuresti, että Valko-Venäjän kautta saadaan nyt kaikki poikkeuslupalistalla olevat ukrainalaiset.

”Yllättävän iso ryhmä on kyllä vielä päässyt tulemaan. Mutta ylivoimainen enemmistö on kotimaassaan edelleen, eikä minulla ole tiedossa, että Ukrainan päässä oltaisiin tekemässä jotain väljennyksiä. Tällaiset järjestetyt lennot Ukrainasta ovat ainakin loppu”, Wallin sanoo viitaten keskiviikkona saapuneisiin.

”Löytävätkö he sitten tällaisia vaihtoehtoja, se on ihan heidän oman luovuutensa ja mahdollisuuksiensa varassa. Enkä tiedä, miten rajakontrolli siellä toimii, että päästetäänkö heitä.”

Satokauden ajalle tarve on yhteensä ainakin 15 000:lle työntekijälle.

Maatilat ovat olleet haluttomia palkkaamaan työvoimaa Suomesta, muun muassa siksi, että ulkomaalaiset kausityöläiset ovat kokeneita. Jotkut maanviljelijät ovat olleet huolissaan myös esimerkiksi siitä, että Suomesta palkatut lopettavat työn kesken, koska se on rankkaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti maanantaina, että lähes 32 000 työtöntä Suomesta etsii työtä maataloudesta.

HS kertoi tällä viikolla, että ”avainhenkilöiden” listalla on ollut myös henkilöitä, jotka eivät ole koskaan olleet Suomessa ja joilla on vain vähän kokemusta.