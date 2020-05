Suomalaisen yhteiskunnan perusta kesti koronakriisin ensimmäiset järistykset, mutta yhteiskunta muuttuu nyt pysyvästi, kirjoittaa HS:n politiikan toimittaja Anna-Liina Kauhanen. Hallituksen työstä tulee entistäkin vaikeampaa, kun on uskallettava tehdä päätöksiä siitä, miten koronan runtelema talous saadaan jaloilleen.

Koronaviruskriisissä on käsillä käänne. Poikkeusolot astuivat voimaan seitsemän viikkoa sitten. Silloin oltiin kriisin šokkivaiheen ytimessä. Valmiuslain käyttöönotto kirkasti sen, että vastassa on jotain todella ennen kokematonta.

Takana on kriisin hektinen alku ja edessä dynamiikaltaan toisenlainen vaihe. Sunnuntaina hallitus linjaa Suomen tietä ulos koronakriisistä.

Vaikka rajoituksia jo puretaan ja esimerkiksi oppilaat palaavat kouluihin, varsinainen exit-strategia on vasta hahmottumassa. Tässä kriisin uudessa vaiheessa tasapainoillaan terveyden ja talouden sekä rajoitusten tuomien sosiaalisten ongelmien välillä.

Eetos kuitenkin muuttui jo. Virologia jää vähemmälle, vaikkei sekään jää syrjään.

Sitä mukaa kun ymmärrys viruksesta ja epidemiasta lisääntyy, muokkautuu myös ymmärrys siitä, miten epidemian liikkeisiin voidaan vaikuttaa. Se on ratkaisevaa, kun mietitään, miten talous saadaan toipumaan.

Tehohoitopaikkojen tilanne on yhä akuutti, mutta nyt on tehtävä nopeasti ratkaisuja, joilla on merkitystä siihen, miten koronakriisi vaikuttaa talouteen, tuotantoon ja työllisyyteen. Talous on kovilla vielä vuosia, vaikka rajoituksia aletaan nyt purkaa. On mietittävä, miten ja ketkä – yritykset, yritysten omistajat vai työpaikat – pelastetaan.

Mitä pidempään rajoitukset kestävät, sen kovempia ovat rajoitusten pitkän aikavälin seuraukset niin yrityksille kuin kansalaisille. Siksi ei riitä, että estetään koronakuolemia. Yhtä tärkeää on estää se, ettei sairaus kroonistu tai mielenterveys horju siksi, että ei-kiireellistä hoitoa on jouduttu nyt siirtämään tai perumaan. On myös selvää, että viikkojen etäkoulu levensi jo huomattavasti koululaisten oppimiseroja ja siten tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Koronakriisin vauhti on ollut huima. Šokkivaihe on ohi.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti covid-19-taudin pandemiaksi 12. maaliskuuta. Hallitus ja tasavallan presidentti totesivat Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi 16. maaliskuuta.

Vain seitsemän viikkoa myöhemmin huomio on rajoitusten purussa.

Seitsemään intensiiviseen viikkoon mahtui kymmeniä Suomen historiaan jääviä päätöksiä: poikkeusolojen julistaminen ja valmiuslain aktivoiminen, kansalaisten perusoikeuksien raju rajoittaminen, Suomen rajojen sulkeminen matkustajaliikenteeltä, Uudenmaan eristäminen ja avaaminen, koulujen siirtyminen yön yli etäopetukseen, ravintoloiden sulkeminen, lomautusten nopeuttaminen, suojain­varustetuotannon käynnistäminen, tehohoidon kapasiteetin kasvattaminen, kiireettömän hoidon lykkääminen...

Uudenmaan rajat suljettiin koronaepidemian takia 28. maaliskuuta, ja sulku päätettiin 15. huhtikuuta. Poliisi perusti maakuntarajoille kymmeniä tiesulkuja. Liikenteen tarkastusta valvoi poliisin apuna Puolustusvoimien henkilökuntaa ja varusmiehiä. Kuva: Juha Metso

Mullistus on myös se, miten suomalaiset sopeutuivat uuteen todellisuuteen. Löytyi uusi arki, jossa kauppojen kassat istuvat pleksin takana ja palaverit pidetään tietokoneen ruudulla.

Etäkouluunkin monet lapset kiintyivät. Nyt pestään käsiä ja ommellaan kasvosuojaimia.

Se, että näin kävi, ei ole itsestään selvää. Suomalaiset ymmärsivät vastuunsa toistensa terveydestä.

Vaikka kuka tahansa voi saada koronaviruksen, se ei kohtele kaikkia samoin. Toisten riski sairastua on huomattavasti vakavampi kuin toisten. Eron riskiin tuovat ikä, perussairaudet ja se, missä ja miten tekee töitä. Rajoitukset koskevat kaikkia, jotta pystyttäisiin suojelemaan niitä, joille tauti on hengenvaarallinen. Rajoitusten noudattamiseen sitoutuivat laajasti myös ne, joilla riski on pieni.

Tämän ansiosta terveydenhoitojärjestelmä on kestänyt. Sairaalassa koronataudin vuoksi olevien määrä on vakiintunut noin 200:aan. Se on nykytiedon valossa valtava onnistuminen.

Suomalaisen yhteiskunnan perusta kesti koronakriisin ensimmäiset järistykset. Yhteiskunta muuttuu kuitenkin pysyvästi.

Yksi syy Suomen onnistumiselle ensimmäisessä vaiheessa on se, että kun kriisiin viimein havahduttiin, tilanne kuvattiin heti vakavaksi.

Niin ei ollut esimerkiksi Britanniassa eikä Yhdysvalloissa. Pääministeri Sanna Marinin valitsema tyyli tunnustaa myös virheet suoraan riisuu tehokkaasti aseista myös oppositiota.

Virheitä on myös tehty.

Huoltovarmuuskeskuksen maskisotku kolautti Suomen omakuvaa kriisivalmiuden mallimaana.

Suojavarusteista olikin pula, ja ensimmäiset varusteostot Kiinasta menivät näyttävästi mönkään. Helsinki–Vantaan lentoasemalle maailman koronaviruspesäkkeistä palaavat jäivät vaille karanteenikurin valvontaa, mikä näytti karvaasti, ettei ministeriöitä ole rakennettu kriisiajan toimijoiksi.

Tieto ei kulkenut, eikä ministeriöissä alkuun haluttu tai osattu toimia yhteistyössä yritysten kanssa. Virheet patistivat järjestämään kriisijohtamista nopeasti uusiksi. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö ehdotti operatiivisen ”nyrkin” perustamista koronakriisin torjumiseen.

Kriisin keskellä vallassa olevat poliitikot saavat usein kansalaisilta vahvan tuen, ja niin on käynyt myös nyt.

Myös eduskunnasta hallitus on saanut koronatoimille tukea. Ainakaan vielä ei voi väittää, että kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus olisi toiminut kriisissä toisin kuin Marinin punavihreä hallitus. Esiin ei myöskään ole noussut uusia poliittisia liikkeitä, mikä sekin voisi olla mahdollista.

Koronakriisi toi suomalaisille tutuiksi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan, saman ministeriön osastopäällikön Päivi Sillanaukeen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuuden johtaja Mika Salmisen. Heistä tuli kriisin kasvot.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta (vas.) päätyi jälkikäteen pahoittelemaan sitä, että niiskutteli ja pyyhki otsaltaan hikeä 13. maaliskuuta yhdessä terveysturvallisuuden johtajan Mika Salmisen kanssa pitämässään koronavirustiedotustilaisuudessa. Kuva: Johannes Kotkavirta

Huoltovarmuuskeskuksen Kiinasta tilaamat hengityssuojaimet osoittautuivat laadultaan heikommiksi kuin oletettiin ja suojat myynyt yrittäjä on nyt rikostutkinnassa. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja Huoltovarmuuskeskuksen myöhemmin eroamaan joutunut toimitusjohtaja Tomi Lounema selostivat suojavarustehankintoja tiedotustilaisuudessa 8. huhtikuuta. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Kriisin uudessa vaiheessa epidemiologien tilalle julkisuuteen tulee entistä enemmän talousasiantuntijoita. Yritysten ääni alkaa myös terävöityä. Kriisin vaikutukset iskevät seuraavaksi isoihin teollisuus- ja vientiyrityksiin.

Taloudelle ja yrittäjille koronakriisi on murskaava. Koronavirus mullisti kuluttamisen, siirsi kaikki kynnelle kykenevät etätöihin, sulki tehtaita ja tuotantolinjoja, maiden rajoja ja lentorahtireittejä. Kriisi maksaa tällä hetkellä Suomen kansantaloudelle joka päivä 80–120 miljoonaa euroa, arvioi Elinkeinoelämän keskusliitto EK.

Euroopan valtiot käynnistivät ennennäkemättömät elvytystoimet, mutta mikään ei tunnu riittävän. Ratkaisuja haetaan myös uudesta yritystukimallista, jossa kaikille koronasta kärsineille yrityksille korvattaisiin suoraan niiden kiinteitä kuluja sekä henkilöstökuluja.

Kiireen keskellä toimittiin mahdollisimman nopeilla keinoilla. Periaate oli hyvä, mutta tapaus Business Finland osoittaa, ettei aina onnistuttu.

Kukaan tuskin kuitenkaan kiistää sitä, että taloudelliset ja sosiaaliset perusteet rajoituksien nopealla poistamiselle ovat vahvoja.

Esimerkiksi päätös siitä, että oppilaat palaavat kouluun ja pikkulapset päiväkotiin, on vaikutuksiltaan paljon merkittävämpi kuin äkkiseltään voisi ajatella. Samoin tärkeää on se, että vaivojaan pääsee hoidattamaan lääkäriin ennen kuin sairaudet kroonistuvat. Monen kunto rapautuu ilman kontakteja, ja siksi se, että kirjastoon tai harrastuksiin taas pääsee, voi olla henkireikä.

On myös ymmärrettävä, ettei ihmisten käyttäytyminen muutu kuin taikaiskusta, kun rajoituksia poistetaan. Opimme jo pelkäämään. Ei silloin rynnätä elokuviin ja ravintoloihin. Ravintolayrittäjän näkökulmasta on kuitenkin hyvin eri asia pohtia sitä, miten väljästi pöydät voi asetella saliin kuin laskea päiviä konkurssiin.

Kriisin keskellä on kysyttävä usein, tehdäänkö oikeita asioita. Sen pohtiminen ei lopu. Nyt, kun poikkeusolot alkavat painaa ja seuraukset näkyä kunkin kukkarossa, myös päätösten kyseenalaistaminen varmasti kiihtyy.

Suomalaisten luottamusta poliitikkoihin testataan vielä moneen otteeseen. Kriisissä on kuitenkin siedettävä valtavasti epätietoisuutta, ja myös rajoitusten ja niiden purkamisen seurauksia voi arvioida vasta viikkojen viiveellä.

Erilaisia exit-strategioita voi arvioida monin eri tavoin. Lastenlääkärin näkökulma siihen, mitä pitäisi tehdä, on hyvin eri kuin ravintolayrittäjän.

EK julkaisi oman exit-mallinsa tällä viikolla. Mallissa kyse on taudin hallinnasta, kunnes tarjolla on rokote. Tarjolla on myös ajatuksia muun muassa turvallisesta työnteosta.

Hallituksen viesti on ollut aika lailla sama, eikä Suomessa puhuta siitä, että tavoitteena olisi laumaimmuniteetti. Taudin hallinta on huomattavasti vähäriskisempi valinta. Hallitus pyrkii avaamaan rajoituksia niin paljon kuin se on epidemian hallinnan näkökulmasta järkevää. Tavoitteena on selvitä mahdollisimman vähin kuolonuhrein siihen asti, että koronatautiin on saatavilla rokote. Arviot siitä, koska rokote saadaan, vaihtelevat 12–18 kuukaudessa.

Siihen, että tauti saadaan pidettyä hallinnassa, tarvitaan intensiivistä testaamista, jäljittämistä ja virukselle altistuneiden eristämistä, mutta ei sitä, että rajoitukset kaiken aikaa koskivat kaikkia ihmisiä.

Koronaviruspandemia mullisti jokaisen suomalaisen arjen ja rajoitti kaikkien vapauksia. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Pääministeri Sanna Marin ja videolinkin kautta puhunut presidentti Sauli Niinistö esittelivät 17. huhtikuuta Suomi toimii -kampanjan, jolla halutaan lujittaa suomalaisten kriisinkestävyyttä. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Kriisin keskellä on uskallettava tehdä päätöksiä.

Sunnuntaina kuullaan hallituksen ensimmäinen kokonaisnäkemys siitä, miten rajoitusten kanssa toimitaan. Kyse ei ole kovin yksityiskohtaisesta suunnitelmasta, jossa tarkalleen kerrottaisiin, milloin rajoituksista päästään. Epävarmuutta on sellaiseen vielä liikaa.

Hallituksen päätöksille nojaa antaa valtiovarainministeriön valtiosihteerin Martti Hetemäen johtaman ryhmän raportti.

HS:n tietojen mukaan esimerkiksi ravintoloita ei ole tarkoitus avata edes osittain kovin pian. Myös kokoontumisrajoitukset pidetään voimassa. Rajoja ei vielä avata.

Rajoitusten purkaminen on jopa vaikeampaa kuin rajoituksien aloittaminen. Päätöksiä on kuitenkin uskallettava tehdä nopeasti.

On myös syytä varautua siihen, että jos sairastuneiden määrä rajusti kasvaa, on palattava kovempiin rajoituksiin.

Koronakriisin keskellä suomalaiset suhtautuvat lähes varauksettoman myönteisesti pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimiin koronakriisissä. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni, peruspalveluministeri Krista Kiuru, pääministeri Sanna Marin ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen olivat koronakriisin alkuvaiheiden avainministerit. Kuva: Sami Kero / HS

Tähän asti hallitus on tehnyt päätöksiä varsin yksimielisenä. Myös asiantuntijoiden arviot tukevat pääsääntöisesti toisiaan.

Ei olisi yllätys, jos erimielisyys tulisi uudella tavalla esille niin hallituksen sisällä kuin oppositiosta. Se vaihe, kun kansakunta hyvin korostuneesti piti yhtä, alkaa olla ohi. Myös siksi hallituksen työstä tulee entistäkin vaikeampaa.

Epävarmuus ei silti hellitä. Ihan niin kuin kriisin alkuvaiheessa, myös nyt on vaikea tarkalleen arvioida, mitä eri valinnoista seuraa. Avoin pohdinta on kuitenkin tärkeää myös siksi, että ihmiset jaksaisivat noudattaa neuvoja, suosituksia ja rajoituksia.

Selkeä viesti siitä, kuinka pitkään rajoituksia on tarkoitus jatkaa, auttaa sekä rajoitusten noudattamisessa että niiden taloudelle aiheuttamien tappioiden ennakoinnissa. Halukkuus ja kyky löytää vaikeitakin väliaikaisia ratkaisuja on sitä suurempaa, mitä paremmin niiden keston voi ennakoida.