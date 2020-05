Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen on määrä pohtia alkavalla viikolla yritysten suoraa kriisitukea.

Taloustieteilijä Vesa Vihriälän työryhmä saa työnsä päätökseen ensi perjantaina. Työryhmä on HS:n tietojen mukaan esittänyt mallia, jossa yritykset saisivat tukea sen perusteella, miten niiden liikevaihto on laskenut.

Kainuun Sanomien haastattelussa elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi tällä viikolla pitävänsä uutta yleistukea ”kovana juttuna” ja hakevansa sille vihreää valoa hallitukselta nyt sunnuntaina. Tuen käsittely vaikuttaa kuitenkin siirtyvän alkavalle viikolle.

Lisäksi hallitus hyväksynee alkavalla viikolla eduskunnan edellyttämän kompensaation ravintoloille.

Mutta miksi suoria tukia kassakriisistä kärsiville yrityksille käsitellään vasta nyt?

Hallitus päätti ensimmäisistä kovista rajoitustoimista koronaepidemian hillitsemiseksi 16. maaliskuuta. Rajoitustoimet ja kansalaisten pitämä fyysinen etäisyys ovat ajaneet monia yrityksiä konkurssiuhan alle.

Vaikka kriisi on kestänyt jo yli puolitoista kuukautta, ei hallitus ole saanut sovittua suorista kriisituista kiinteiden kulujen, kuten vuokran tai henkilöstökulujen, kattamiseen.

Sen sijaan tukea on jaettu pääosin yritysten kehityshankkeisiin valtion kehitysrahoittajan Business Finlandin kautta. Business Finland jakaa tukea yhteensä 800 miljoonaa euroa. Tukien kohdentumisesta kehitystoimiin suoran kriisituen sijaan on sittemmin herättänyt paljon kritiikkiä myös hallituksen sisältä.

Muualla on tehty toisenlaisia ratkaisuja. Etenkin Tanskassa.

Tanska rullasi nopeasti kriisin alettua ulos monia suoria kriisitukia koronasta kärsiville yrityksille.

Maaliskuun 11. päivä Tanska kertoi Euroopan komissiolle 12 miljoonan euron tuesta tapahtumajärjestäjille, jotka ovat kärsineet koronasta johtuvien rajoitusten takia.

Pari viikkoa myöhemmin Tanska ilmoitti 1,3 miljardin euron tuesta itsensätyöllistäjille. Tukiohjelmassa Tanskan valtio kattaa korkeintaan 75 prosenttia itsensätyöllistäjien myynnin odotetusta katoamisesta, kuitenkin niin, että tuki olisi korkeintaan 3 000 euroa per kuukausi henkilöä kohden.

Huhtikuun alussa Tanska kertoi 5,4 miljardin euron tukiohjelmasta koronasta kärsiville yrityksille. Tukeen ovat oikeutettuja yritykset, joiden myynti supistuu yli 40 prosenttia koronatoimien takia maaliskuusta kesäkuuhun. Riippuen myynnin laskun suuruudesta yritysten kiinteät kulut korvataan kokonaan tai osittain, mutta yksi yritys ei voi saada tukea yli 8 miljoonaa euroa.

Vihriälän työryhmän esitys ottaa mallia muun muassa juuri tästä Tanskan tuesta.

Suomen päätös edetä vastaavan suoran tukimallin sijaan Business Finlandin kehitystukien kautta herätti paljon kritiikkiä huhtikuussa.

Tuolloni uutisoitiin siitä, että tukea on mennyt esimerkiksi pöytälaatikkoyrityksille ja suurta voittoa tekeville konsulttiyrityksille. Lisäksi arvostelua herätti jo se perusajatus, että yritysten pitää hakea tukea ”kehittämistoimiin” tilanteessa, jossa moni tarvitsee akuutisti tukea juoksevien kulujensa kattamiseen.

Elinkeinoministeri Lintilä itse kertoi tiedotteessa maaliskuussa, että tukea annetaan yrityksille, ”jotka kärsivät koronaviruksen aiheuttamista vaikeuksista”. Kauppalehden haastattelussa Lintilä sanoi voivansa kuvitella, ”että pienyrittäjälle se kymppitonnikin on iso raha, kun maksut kaatuvat päälle”.

Lintilä kertoo HS:lle ilmoittaneensa alusta alkaen, että kun kehitysrahaa jaetaan pitää sen jakamisen kriteereitä tulkita ”hyvin laveasti”. Lintilä sanoo myös, että hallituksen on pitänyt toimia nopeasti.

”Tässä on oltu aikamoisen myrskyn silmässä koko ajan.”

Lintilän mukaan Business Finland valittiin yritysten tukikanavaksi, koska muita vaihtoehtoja ei juuri ollut. Business Finland taas voi sitä koskevan asetuksen mukaisesti myöntää rahaa vain kehittämistoimintaan, ei suoria tukia kiinteisiin kuluihin.

Miksi Business Finlandin asetusta ei muutettu niin, että se olisi voinut jakaa suoraa kriisitukea?

”Eihän meillä ollut maaliskuussa minkäänlaista kokemuspintaa tästä asiasta. Oli vain arvailuja siitä, mitä voi tulla, kuinka paljon tukihakemuksia tulee, miltä sektoreilta, mihin isku kohdistuu.”

Lintilä sanoo myös tuovansa asetusmuutoksen, jonka myötä yritykset voisivat käyttää Business Finlandin myöntämästä tuesta suuremman osan kiinteisiin kuluihin. Nykyään osuus on 20 prosenttia. Tukea tosin pitäisi edelleen käyttää kehityshankkeeseen.

Tällä hetkellä on epäselvää, miltä yritystukien kokonaisuus tulee näyttämään. Nykyisten Business Finlandin, Ely-keskusten ja Teollisuussijoituksen tukien lisäksi kokonaisuudessa on mukana Vihriälän työryhmän esittämä yleistuki. Epäselvää on myös, mikä rooli hallituksen neuvotteluissa tulee olemaan vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin vappuna esittämällä sadan euron palvelusetelillä.

Vaikuttaa siltä, ettei työ- ja elinkeinoministeriössä juuri harkittu maaliskuussa sellaista vaihtoehtoa, että Business Finland tai joku muu taho olisi myöntänyt suoraa kriisitukea.

Mitään EU:sta tulevaa juridista estettä tähän ei olisi ollut. Komissio mahdollisti kriisistä kärsivien yritysten suoran tukemisen jo maaliskuussa. Komissio on myös hyväksynyt nopeasti jäsenvaltioiden sille notifioimat valtiontukiohjelmat.

TEM:n kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen sanoo lisäksi, että jo ennen komission tekemiä koronaepidemiaan liittyviä joustoja Suomi saattoi myöntää yrityksille suoraa kriisitukea de minimis -asetuksen nojalla. De minimis tuki tarkoittaa vähämerkityksellistä ja pientä tukea, jota yritys voi saada yhteensä korkeintaan 200 000 euroa.

Komission tekemät myönnytykset ovat mahdollistaneet sen, että yrityksiä voi nyt tukea suoraan isommalla summalla ja kevyemmin myös lainoilla sekä takauksilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikön Ilona Lundströmin mukaan Business Finlandin asetusta ei muutettu kriisituet mahdollistavaksi, koska arvioitiin, että Finnveran takausten turvaamat pankkilainat yhdessä kehitystukien kanssa olisivat riittävät.

”Myöhemmässä vaiheessa on todettu, että tuet eivät ole riittäviä. Siksi niihin ollaan tekemässä muutoksia, joita seuraavassa vaiheessa tarvitaan. Tämä on ihan selkeä linjan laajennus siihen, mikä strategia oli alussa”, Lundström sanoo.

”Ensin mentiin kapeammalla linjalla, ja nyt valmistellaan Vihriälän työryhmän esityksen pohjalta yleistä tukimallia, jossa kompensoidaan laajemmin yritysten kustannuksia. Se taas vaatii siihen liittyvät poliittiset linjaukset.”

Lundström muistuttaa, että kaikki yritystuet, jotka Suomi on ottanut käyttöön on käsitelty hallituksen neuvottelussa tai viisikossa. Niitä on valmisteltu valtiovarainministeriön ja TEM:n yhteisvoimin.

TEM:n alivaltiosihteeri Petri Peltonen puolustaa maaliskuussa tehtyjä ratkaisuja. Hänen mukaansa tuolloin ei vielä tiedetty, miten vakava tai pitkä isku kriisistä yrityksille tulee. Tuolloin uskottiin, että Finnveran takaamat pankkilainat yhdessä kehitystukien kanssa auttaisivat riittävästi.

”Suoria tukia ei nähty siinä kohtaa niin välttämättömänä, ja uskottiin, että pankkireitti vetää.”

Lisäksi yritysten mahdollisuutta lomauttaa työntekijöitään helpotettiin, mikä auttaa niitä laskemaan kustannuksia. Peltonen sanoo, että vaikka muissa Pohjoismaissa on toimeenpantu suoria kriisitukia, Suomen lomautusjärjestelmä on paljon joustavampi.

Peltosen mukaan työryhmä selvitti myös esimerkiksi valtion mahdollisuutta tukea yrityksiä eläkejärjestelmän kautta, mutta se nähtiin rakenteellisesti vaikeana toteuttaa. Vuokrien maksamisen taas nähtiin hyödyttävän lähinnä vuokranantajia, mitä ei pidetty järkevänä.

Peltonen sanoo, että yrityksiä on tuettu erilaisilla kriisitoimilla lähes 4,4 miljardin euron arvosta. Yrityksille myönnettävien tukien lisäksi lukuun kuuluvat esimerkiksi työeläkemaksuihin tehty määräaikainen alennus sekä lomauttamismenettelyihin tehdyt muutokset. Lomautustoimien mittaluokka on valtiovarainministeriön arvion mukaan 1,2 miljardia euroa.

Lisäksi valtio on tukenut yrityksiä epäsuorasti esimerkiksi helpottamalla lainoitusta. Valtiovarainministeriö arvioi tämän paketin kokoluokan olevan kymmeniä miljardeja euroja.

Peltosen mukaan toimissa pyrittiin myös löytämään ”pienin mahdollinen valtion interventio”, jotta kilpailu ei vääristy.

”Siinä on tietenkin intervention vahvuudessa ero, onko kyse suorasta valtion tuesta yrityksen vuotavaan kassaan vai siitä, että valtio takaa lainan jonka pankit järjestävät. Siinä on ero myös valtiontalouden kannalta”, Peltonen sanoo.

”Ja kannattaa pitää mielessä, että oltiin aivan kriisin alkuvaiheessa, ei meillä ollut kristallipalloa, josta näkisi, että tämä menee näin. Kriisin pitkittyessä tämänkin päivän toimia arvioidaan varmaan parin kuukauden päästä, että menivätkö ne oikein.”

Peltonen sanoo, että markkinataloudessa julkisen intervention pitää aina olla vahvasti perusteltu. Vihriälän työryhmän esittämään yleistukeen Peltonen ei halua vielä ottaa kantaa.

”Se olisi aivan äärimmäinen toimenpide. Sen perustelun pitää lähteä ensisijaisesti makrotalouden puolelta: että onko laaja konkurssiaallon uhka olemassa ja jos on, aihetuuko siitä niin suuria ongelmia, että niitä pitää näin äärimmäisillä toimilla torjua.”