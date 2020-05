Maanantaina illalla tuli selväksi yksi asia: Suomen päätavoite uuden koronaviruksen vastaisessa kamppailussa ei ole epidemian täydellinen nujertaminen. Hallituksen saamassa virkamiesmuistiossa (luettavissa Valtioneuvoston sivuilla) asia muotoillaan näin:

Epidemian täydellinen tukahduttaminen pysyvästi ei -- ole Suomelle realistinen vaihtoehto. Hallittu muttei liian voimakas hidastaminen, jolla ehkäistään terveydenhuollon ylikuormittumista ja sen aiheuttamia terveyshaittoja ja ylikuolleisuutta, on strateginen tavoite, jonka avulla lopulta voidaan kaikista rajoituksista luopua ilman suurta uuden epidemia-aallon riskiä.

Raportissa taudin hävittämisen mahdottomuutta perustellaan muun muassa rokotteen puuttumisella ja pandemian globaalilla luonteella. Raportin laatijat siis uskovat, että vaikka tauti Suomessa saataisiin painettua alas, riski sen hiipimisestä rajan yli takaisin on suuri.

Sama lainaus sisältää myös toisen tärkeän lauseen. Sen mukaan strategia on taudin ”hallittu muttei liian voimakas hidastaminen”. Hallittu leviäminen antaa ainakin osalle väestöä suojaa taudin seuraavia aaltoja vastaan. Muotoilusta voisi päätellä, että tällaisen suojan syntyminen on osin jopa toivottavaa.

Raportin antamaa taustaa vasten ei ole ihme, että hallitus ilmoitti maanantaina varsin mittavasta suomalaisen yhteiskunnan vaiheittaisesta avaamisesta.

Juhlat? 50 henkeä voi kokoontua kesäkuun alusta alkaen. Ravintolat? Avaaminen alkanee rajoitetusti kesäkuussa. Urheilusarjat? Saavat alkaa kesäkuun alussa. Ulkoharrastuspaikat? Auki 14. toukokuuta, kunhan paikalla ei ole liikaa ihmisiä. Teatterit, kirjastot, uimahallit, nuorisotilat? Saavat aueta kesäkuun alussa ”hallitusti”. Eläintarhat ja huvipuistot: asiakasmääriä rajoitetaan. Kaupat ovat olleet auki jo nyt.

Jos kaikki mahdollisuudet otetaan käyttöön, hyvin monen näkökulmasta Suomi avautuu kesäkuussa. Se on koronaviruksen tarinassa iso käänne. Monen mielenterveydelle ja sosiaalisille ongelmille se tekee hyvää, ja avautuminen torjuu talouden romahdusta: juuri näitä kokonaishyötyjä hallitus korostaa. Avautumisesta on Suomelle hyötyä.

Silti on selvää, että se sisältää myös riskejä. Raportin skenaarioiden mukaan rajoitusten lieventäminen johtaa tartuntojen lisääntymiseen ja tehohoidon tarpeen kasvuun nykyisestä.

Kesäkuun alusta lukien Suomen tie tuo mieleen tien, jota naapurimaa Ruotsi kulkee. Ruotsin avointa linjaa – ja kuolinlukuja – on ihmetelty ympäri maailmaa pitkin kevättä. Ruotsissa koronavirukseen oli maanantaihin mennessä kuollut 2 769 ihmistä, Suomessa 240.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin (sd) ei kysyttäessä halunnut verrata Suomen ja Ruotsin linjojen eroja avaamispäätösten jälkeen. Sen sijasta Marin puhui ”uudesta normaalista”, jota kohti Suomi kulkee. THL:n johtaja Mika Salminen puolestaan puhui ”kultaisesta keskitiestä”, jossa tautia hidastetaan, mutta pysäyttää sitä ei voida.

Marinilta kysyttiin myös, allekirjoittaako hallitus raportin asiantuntijanäkemyksen, jonka mukaan tukahduttaminen ei onnistu.

”Hallitus ei tähän raporttiin siltä osin puuttunut tai lähtenyt sitä muokkaamaan. Sen pohjalta on tehty omat linjaukset”, Marin sanoi. ”Hallitus ei ole saanut sellaista arviota, että olisi mahdollista tämä tauti tukahduttaa niin, että se voitaisiin Suomesta pitää poissa.”

Ei Marin muotoilua siis kiistänytkään. Suomi avautuu, ja alkaa virkamiesten kielellä ”hallittu muttei liian voimakas hidastaminen”.

Käytännössä koronaviruksen hallinta on Suomessa nyt ripustettu neljän sanan varaan. Hallituksen tautivastauksen ydin on hokema ”testaa, jäljitä, eristä ja hoida”. Kun Suomi on entistä enemmän auki, ne ovat siis myös sanat, joiden perusteella hallitusta ja viranomaisia on arvioitava.

Onko testejä tarpeeksi? Pääseekö testiin tarpeeksi helposti? Tuleeko tulos rivakasti? Onko jäljittäjiä palkattu tarpeeksi? Onko heidän työnsä organisoitu tehokkaasti? Valmistuuko hallituksen lupailema sovellus pian ja toimiiko se? Saadaanko tautitapaukset tarpeeksi nopeasti eristyksiin?

Tämän ketjun toimivuudessa on nyt pelissä hallituksen ja terveysviranomaisten arvovalta. Jos jäljitys toimii ja testaaminen on aidosti laajaa ja helppoa, se voi ehkäistä tautia tehokkaastikin.

Jäljittämisen onnistumisen rinnalla toinen testi on, miten hyvin hoivakodit ja muut korkean riskin kohteet onnistutaan suojaamaan, kun maailma niiden työntekijöiden ympärillä avautuu. Riskiryhmien suojaamista jatketaankin yhä. Hallitus suosittaa yhä yli 70-vuotiaita välttämään fyysistä kontaktia ulkopuolisiin.

Paljon riippuu myös suomalaisista itsestään. Kun kirjastot, ehkä ravintolat ja muut yhteiskunnan toiminnot avautuvat, vastuuta siirtyy niiden käyttäjille. Turvaväleistä ja hygieniasta on pidettävä kiinni niin teatterissa kuin mahdollisesti avautuvissa ravintoloissakin. Voi myös olla, että moni pysyy kotona: vaikka kaupat ovat jo nyt olleet auki, on niissä liikkunut melko vähän asiakkaita.

Avaamispäätökset ovat koronaviruksen hoidossa joka tapauksessa käänne, jossa Suomi valitsee omaa reittiään, joka näyttää melko avoimelta. Jos kaikki sujuu suunnitellusti, Suomessa eletään kesäkuussa hyvin erilaista arkea kuin nyt huhtikuussa.

Hyödyt ja hinta arvioidaan myöhemmin, mutta ainakin nyt Suomen tie on tehty selväksi.