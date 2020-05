Pitkittyvä koronavirusepidemia alkaa koetella pahasti sairaanhoitopiirien taloutta. Muun muassa Kymenlaaksossa toimiva Kymsote ja Turun seudulla toimiva Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat varoittaneet, että ne saattavat joutua myös lomauttamaan työntekijöitään.

Yt-neuvottelut ovat käynnissä muun muassa Vaasan sairaanhoitopiirissä. Pirkanmaalla yt-neuvottelut olivat käynnissä jo ennen koronavirusta, mutta ne keskeytettiin maaliskuussa.

Nyt Pirkanmaan sairaanhoitopiiri arvioi, että koronaviruksen takia sen kulut ovat tänä vuonna tuloja suuremmat, ja seurauksena on jopa 100 miljoonan euron alijäämä.

Sairaanhoitopiirit ovat varautuneet koronaviruspotilaiden hoitoon muun muassa kouluttamalla henkilökuntaa uusiin tehtäviin, järjestelemällä hoitoon sopivia tiloja ja hankkimalla suojavarusteita.

Sen lisäksi ne ovat radikaalisti vähentäneet kiireetöntä toimintaa eli esimerkiksi etukäteen suunniteltuja leikkauksia.

Se, mihin ei osattu varautua, on ihmisten pelko. Potilaat ovat peruuttaneet sovittuja aikoja eivätkä ole myöskään hakeutuneet päivystyksiin niilläkään alueilla, joissa koronatartuntoja on ollut vielä vähän.

Varautumiskustannusten lisäksi sairaanhoitopiirien taloutta painavatkin kunnilta saamatta jääneet tulot. Piirit eivät ole voineet laskuttaa kuntia kuntalaisten saamasta hoidosta entiseen tapaan, jolloin niiden budjetit heilahtavat punaiselle.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi tiedotteessaan viime viikolla, että sen laskutus seudun kunnilta alittuu yli 44 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin potilasmäärät ovat useilla erikoisaloilla laskeneet 20–50 prosenttia. Osa johtuu siitä, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ajoi itse alas kiireetöntä toimintaa, osa taas potilaiden omista peruutuksista.

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen kertoo, että sairaanhoitopiirin kuntalaskutus on vähentynyt kuukaudessa kuusi miljoonaa euroa. Sen lisäksi asiakasmaksuja jää saamatta melkein miljoona euroa kuukaudessa.

Kymsote aikoo aloittaa kaikkia ammattiryhmiä koskevat yt-neuvottelut, jos yhtymän hallitus tähän suostuu tämän viikon perjantain kokouksessa.

Niirasen mukaan neuvotteluiden perimmäinen syy ei ole taloudessa, vaan Kymsote haluaa jatkaa koronaviruskriisin takia tehtyjä henkilöstöjärjestelyjä.

”Me haluamme turvata toiminnot niin pandemian aikana kuin sen jälkeenkin. Tähän tarvitsemme mahdollisuutta tehdä henkilöstön siirtoja. Olemme muun muassa järjestäneet kaksi infektiopäivystystä ja nostaneet tehohoitokapasiteettia”, Niiranen sanoo.

Kunta-alan työehtosopimuksen mukaan työnantaja saa määrätä työntekijän toisiin tehtäviin enintään kahdeksan viikon määräajaksi. Tuo aika on nyt täyttymässä, ja Kymsoten on käytävä yt-neuvottelut, jos se haluaa jatkaa henkilöstön siirtoja pidemmän aikaa eteenpäin.

Niirasen mukaan Kymsote on koronapotilaiden vähyyden takia palauttamassa elektiivistä eli suunniteltua toimintaa. Esimerkiksi päiväkirurgia käynnistyi jälleen huhtikuussa, ja tällä viikolla Kymsote aloittaa tekonivelleikkaukset.

Jos tilanne jälleen muuttuu, Niirasen mukaan tarvitaan ketteryyttä palata takaisin pandemiavalmiuteen.

Tehyläisten työntekijöiden pääluottamusmies Eija Lantta Kymsotesta sanoo, että esitys yt-neuvotteluista on herättänyt henkilöstössä monenlaisia tuntoja.

”Hämmennystä ja epäuskoisuutta. Meillä on taustalla edelliset yt-neuvottelut vajaan vuoden takaa, ja niiden toimet ovat vielä tuoreessa muistissa. Mahdollisia irtisanomisia pelätään, vaikka niitä ei tässä suoraan kuvatakaan”, Lantta sanoo.

Kymsote kertoo yt-tiedotteessaan varautuvansa mahdollisiin lomautuksiin, jos tilannetta ei saada ratkaistua muilla järjestelyillä.

”Nyt on muutenkin pulaa osaavasta ja koulutetusta henkilöstöstä. Lomautukset kuulostavat ristiriitaisilta myös siksi, että alas ajettua toimintaa on tarkoitus käynnistää uudelleen”, Lantta sanoo.

Sairaanhoitopiirit ovat kuntien yhteenliittymiä, jotka vastaavat useamman kunnan erikoissairaanhoidosta eli sairaalatoiminnoista. Kuntatalouden tiukkuus on heijastunut myös sairaanhoitopiireihin, joista useimmat ovat kuntien tavoin käyneet yt-neuvotteluja jo ennen koronavirusta.

Hallitus lupasi huhtikuun kehysriihessä tukea kuntia yli miljardilla eurolla tämän vuoden seuraavassa lisäbudjetissa. Siinä on tarkoitus korvata suoraan sairaanhoitopiireille valtionavustuksella muun muassa tehohoidosta aiheutuvat lisäkustannukset.

Sen lisäksi lisäbudjetissa suunnataan rahaa myös suoraan kunnille muun muassa nostamalla peruspalveluiden valtionosuutta vuodelle 2020.

Lisäongelmia sairaanhoitopiirien rahanjakoon tulee siitä, että koronaviruksen tilannekuva on muuttunut. Alun perin ajatuksena oli, että tuki jaettaisiin siinä suhteessa, paljonko sairaanhoitopiirissä on ollut tehohoitopäiviä. Nyt kriisin edetessä joissakin sairaanhoitopiireissä niitä on ollut vähän, mutta varautumiskulut painavat siitä huolimatta.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö sorvaavat parhaillaan sairaanhoitopiirien tuen jakoperusteita, jotta valtionapu kohdentuisi niille oikein.

Lisäbudjetista ei tule sairaanhoitopiireille pika-apua, vaan hallituksesta arvioidaan, että niiden avustukset ovat todennäköisesti jaossa vasta syksyllä. Kunnille valtion tuki on tulossa nopeammin.

Hallitus aikoo antaa kuntien tuen sisältävän lisäbudjetin nyt toukokuun aikana. Kuntaliiton mielestä tarve olisi melkein kaksinkertainen eli miljardin euron sijaan 1,8 miljardia.

Jo sovittujen leikkaus- ja vastaanottoaikojen peruuntuminen voi tarkoittaa isoa ruuhkaa tulevaisuudessa, kun sairaanhoitopiirit purkavat hoitojonoja. Kuntien on siinä vaiheessa varauduttava siihen, että niiden laskut sairaanhoitopiireiltä kasvavat.

”Suunniteltu hoitoa on siirretty eteenpäin, ja sehän on kalliimpaa kuin korona. Loppuvuodesta ja ensi vuonna kustannukset tulevat olemaan suuremmat”, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo.