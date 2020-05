Suomalaisista 21 prosenttia katsoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselyssä, että valtio sääntelee liikaa yksityisen ihmisen elämää. Vastaavasti 63 prosenttia suomalaisista torjuu väitteen.

Suhtautuminen valtion sääntelyyn on kyselyn perusteella muuttunut selvästi. Vuosi sitten 47 prosenttia suomalaisista oli kyselyssä sitä mieltä, että valtio sääntelee liikaa yksityisen ihmisen ihmisen elämää.

”Suomalaiset luottavat koronaviruskriisin aikana poikkeuksellisen vahvasti sekä päätöksentekijöihin että virkamiehiin, ja vallanpitäjiä normaalisti varpaillaan pitävä kansalaiskriittisyys on vaimentunut. Suomalaisille ominainen purnaus valtion harjoittamasta liikasääntelystä on liki kadonnut ja halu noudattaa annettuja ohjeita on erityisen suurta. Kriittisyys voi silti nousta nopeastikin, jos tuleva ohjeistus epäonnistuisi ja se koettaisiin esimerkiksi ylilyöväksi tai epäreiluksi”, sanoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tiedotteessa.

Kyselyssä 94 prosenttia suomalaisista arvioi voivansa noudattaa viranomaisten valmiuslain nojalla antamia ohjeistuksia erittäin tai melko tarkasti. Vain viisi prosenttia kansalaisista katsoo ohjeistusten noudattamisen kohdallaan vaikeaksi tai mahdottomaksi.

Kyselystä ilmenee myös, että suomalaisten lainkuuliaisuus on vahvaa. Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että lakia ei tarvitse noudattaa, jos sen kokee vääräksi tai vanhentuneeksi. Kyselyyn vastanneista 81 prosenttia torjuu väitteen.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksen mittaus tehtiin aikana, jolloin ankarimmat liikkumisen rajoitukset kuten Uudenmaan eristys olivat voimassa.

Tulokset perustuvat 2 060 ihmisen antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä. Tiedot kerättiin 26.3.–3.4.2020.

Vastaajat edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus.