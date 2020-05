Sdp vahvistaa asemaansa Suomen suosituimpana puolueena, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta.

Gallupin mukaan puoluetta kannattaa tällä hetkellä 22,1 prosenttia suomalaisista. Edellisestä Ylen gallupista puolueen kannatus on kasvanut 2,5 prosenttiyksikköä. Kaikkiaan puolueen kannatus on noussut koronaviruskriisin aikana viitisen prosenttiyksikköä, kertoo Yle.

Toiseksi suosituin puolue on tällä hetkellä kokoomus, jota kannattaa gallupin mukaan 18,2 prosenttia suomalaisista. Kokoomus ohitti perussuomalaiset, joka putosi 17,9 prosentin kannatuksellaan kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi.

Neljänneksi suosituin puolue on keskusta, jonka kannatus on 12,2 prosenttia. Viidentenä on vihreät, joita kannattaa gallupin mukaan 11,4 prosenttia suomalaisista.

Vasemmistoliiton kannatus on gallupin mukaan 7,7 prosenttia ja Rkp:n 4,1. Rkp:n kannatus ei muuttunut lainkaan edellisestä Ylen gallupista.

Ylen Taloustutkimuksella teettämää kyselyä varten haastateltiin 2 448 suomalaista. Haastattelut toteutettiin 14.4.–5.5.2020. Gallupin virhemarginaali on 2,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Sdp oli suosituin puolue myös HS:n maalis–huhtikuussa teettämässä kannatusmittauksessa. 18. huhtikuuta julkaistussa gallupissa Sdp:tä kannatti 20,4 prosenttia suomalaisista.

Toisena oli perussuomalaiset, jonka kannatus oli tuolloin 20,2 prosenttia eli se oli käytännössä tasoissa Sdp:n kanssa. Perussuomalaisten kannatus putosi tuolloin 1,4 prosenttiyksikköä.

Kantar TNS:n toteuttaman kyselytutkimuksen virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Joulukuussa pääministeriksi nousseen Sanna Marinin aikana Sdp:n suosio on ollut jyrkässä kasvussa.

Hänen kaudellaan puolueen kannatus on noussut noin 35 prosenttia. Noususta noin 40 prosenttia tuli ennen korona­viruskriisiä.