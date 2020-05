Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit ovat koronaviruksen takia vähentyneet, minkä vuoksi hallitus on huolissaan rokotuskattavuuden horjumisesta. Tämä käy ilmi taustamuistiosta, jolla hallitus perustelee eduskunnalle, miksi valmiuslain perusteella käyttöön otettuja toimivaltuuksia täytyy jatkaa.

Useissa kunnissa työntekijöitä on siirretty lasten ja perheiden ehkäisevistä palveluista muihin tehtäviin heti sen jälkeen, kun valmiuslaki otettiin maaliskuun puolivälissä käyttöön koronaviruspandemian takia.

Neuvolapalveluita on ollut tarjolla raskaana oleville ja imeväisikäisille, mutta vanhempien lasten käynnit ovat vähentyneet. Muistion mukaan huhtikuun alkupuolella äitiysneuvolakäyntejä oli 27 prosenttia ja lastenneuvolakäyntejä 45 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.

Tämän seurauksena puolitoistavuotiaiden lasten rokotuskattavuus on pienentynyt, mitä luonnehditaan muistiossa huolestuttavaksi.

MPR-rokotteen eli tuhkarokon, sikotaudin ja vihurirokon yhdistelmärokotteen ensimmäisen annoksen rokotekattavuus on supistunut koko maassa 7,8 prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna. Uudellamaalla ja Pohjanmaalla kattavuus on pienentynyt yli 10 prosenttia.

Muistion perusteella koronavirus on vähentänyt neuvoloiden lisäksi tuntuvasti myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, kun voimia on pitänyt suunnata pandemiaan varautumiseen.

”Pitkittyessään covid-19-pandemiaan varautuminen ja sen hoito saavat aikaan hoito- ja palveluvelkaa, joka tullee ruuhkauttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja myöhemmin”, hallituksen muistio ennustaa.

Hallitus toteaa myös, että vielä ei voi hellittää: muuta erikoissairaanhoitoa on pidettävä yhä säästöliekillä, jos virustauti alkaisikin taas levitä nopeasti. Tämä näkyy niin, että kiireettömään hoitoon on entistä vaikeampi päästä.

Hallitus vei keskiviikkona eduskuntaan esityksensä valmiuslain perusteella säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta. Niitä jatketaan 30. kesäkuuta asti.

Niiden nojalla hallitus voi sallia esimerkiksi sen, että kunnalla on oikeus laittaa koronavirus etusijalle ja antaa muiden sairauksien odottaa.

Yksi asetuksista mahdollistaa sen, että kunta voi olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin määräaikoja.

Perusterveydenhuollossa eli terveyskeskuksissa sekä kiireettömät vastaanottokäynnit että kiirevastaanottojen määrät ovat vähentyneet pandemian aikana.

Kunnat siirsivät resursseja kiireelliseen hoitoon osin etunojassa ja supistivat kiireetöntä toimintaa. Myös asiakkaat alkoivat omatoimisesti välttää vastaanotoille saapumista.

Muistion mukaan perusterveydenhuollon kiireetön hoito väheni koko maassa maaliskuun loppupuolelta huhtikuun 19. päivään asti keskimäärin 19 prosenttia.

”Paikoitellen kiireetön hoito vähentyi terveysasemilla huomattavasti, jopa useita kymmeniä prosentteja”, muistiossa sanotaan.

Suurimmat pudotukset olivat Päijät-Hämeen, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä, jossa kiireetön hoito puolittui verrattuna edellisvuoteen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella kiireettömät käynnit terveysasemilla vähenivät 14 prosenttia.

Hallitus on muistion perusteella hyvin huolissaan siitä, että ihmiset jättävät itse vastaanottokäyntejä väliin.

”Akuutin sydäninfarktin oireet voivat olla sellaiset, että potilas ei tunnista oireiden alkusyytä, ja myös esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt vaativat pikaista arvioita, jotta hoito olisi optimaalinen.”

Erikoissairaanhoidossa eli sairaaloissa varautuminen on tarkoittanut sitä, että kiireetöntä leikkaustoimintaa on pitänyt vähentää ja muuttaa siihen käytettävät tilat tehohoito- ja tehovalvontapaikoiksi. Covid-19-tehohoitopotilaat on hoidettava eri osastolla kuin muut tehohoitopotilaat.

Sen seurauksena elektiivisiä eli ei-päivystyksellisiä leikkauksia on sairaaloissa ollut huhtikuun puolivälissä yhtä vähän kuin niitä tavallisesti on heinäkuun kesälomakaudella.

Samaan aikaan sairaalat ovat tehneet sen, mitä sosiaali- ja terveysministeriö niiltä vaati eli kaksinkertaistaneet tehohoidon paikat.

Erikoissairaanhoidossa leikkausten ohella myös päivystyskäynnit ovat vähentyneet. Lisäksi sairaaloissakin potilaat ovat itse peruneet vastaanottoaikojaan, mikä kasvattaa tulevia hoitojonoja ja voi pahentaa sairauden ja sen hoidon ennustetta. Hallitus pitää tätä huolestuttavana ilmiönä.

Sairaaloissa kiireettömän vuodeosastohoidon potilaiden ja hoitojaksojen määrä väheni maalis–huhtikuussa 37 prosenttia. Vastaanottokäyntien potilasmäärä väheni yli 40 prosenttia. Osa fyysisistä käynneistä pystyttiin hoitamaan etäkäynteinä.

Muistion perusteella koronaepidemia on jättänyt jonoon muun muassa tekonivelleikkauksia, tuki- ja liikuntaelinten ja ruuansulatuselinten tähystyksiä sekä sepelvaltimoiden pallolaajennuksia.

Hammashuoltoa on ajettu alas koko maassa erityisesti siksi, että siihen liittyy merkittävä koronaviruksen tartuntariski. Suun terveydenhuollon ja hammashoidon yhteydessä syntyy herkästi sylki- ja veriroiskeita, ja ilmaan muodostuu aerosoleja.

Muistion mukaan julkisella sektorilla hammashoidon vastaanottokäynnit ovat vähentyneet maaliskuun puolivälistä lähtien jyrkästi. Niitä on ollut noin kolmannes verrattuna alkuvuoden 2020 normaalitilanteeseen. Yksityisellä käynnit ovat vähentyneet arviolta alle puoleen tavanomaisesta.

Huhtikuun lopussa epidemian Suomessa hidastuttua hammaslääkärikäynnit ovat alkaneet jälleen lisääntyä.

Hallitus ennakoi, että kun taloustilanne heikkenee, yhä useampi kääntyy kuntien hammashuollon puoleen yksityisten hammaslääkäreiden sijaan. Tämä voi lisätä koronaepidemian jälkeisiä ruuhkia entisestään.

Muistion mukaan hallitus selvittää parhaillaan, miten se voisi ottaa käyttöön yksityisen sektorin kapasiteettia terveydenhuollossa. Tähän mennessä näin ei ole vielä jouduttu tekemään.

”Yksityisen sektorin kiireettömästä toiminnasta voidaan esimerkiksi siirtää resurssia muihin tehtäviin. Yksityiselle sektorille voidaan ohjata julkiselta sektorilta muita kuin covid-19-infektiota sairastavia potilaita tai muuttaa yksityisen sektorin yksiköitä lievemmin sairastuneiden covid-19-infektiota sairastavien potilaiden hoitoon”, muistio kuvaa.

Hallitus voi ottaa yksityisten yritysten kapasiteettia käyttöön valmiuslain nojalla. Se edellyttää myös valmiuslain mukaista korvausta yrityksille.

Hallitus kertoo muistiossa myös, että se aikoo antaa valmiuslain mukaisen päätöksen asianmukaisten suojainten yhdenmukaisesta käytöstä sosiaalihuollossa.

Se koskisi asiakastyötä riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden kanssa, eli se tarkoittaa käytännössä ainakin vanhusten kotihoitoa.

”Sosiaali- ja terveysministeriön saamien tietojen mukaan suojainten käytössä on ollut merkittäviä eroja valtakunnallisesti eri toimintayksiköissä, kotihoidossa sekä henkilökohtaista apua annettaessa”, muistiossa kerrotaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö keräsi huhtikuussa kunnilta lausuntoja päätösluonnoksesta. Lausuntokierros herätti monin paikoin ärtymystä, koska suojista on ollut pulaa, eikä niitä sen takia ole käytetty kuten ministeriö olisi toivonut.