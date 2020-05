Valtion innovaatiorahoituskeskus Business Finland on myöntänyt koronatukia pääosin onnistuneesti, mutta yksittäistapauksissa tukea on myönnetty kriteerien vastaisesti.

Tähän johtopäätökseen tulee tilintarkastusyhteisö BDO Audiator tarkastusraportissaan.

Tilintarkastusyhteisö tarkasti innovaatiorahoituskeskuksen myöntämät koronatuet työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta.

Yksittäisille yrityksille rahoitusta on myönnetty kriteerien vastaisesti niin paljon, että se ylittää 30 prosenttia vuotuisesta liikevaihdosta. Lisäksi osalla tukien saajista on ollut puutteita tietojen toimittamisessa verottajalle, minkä lisäksi tukia ovat sääntöjen vastaisesti saaneet myös yksityiset elinkeinonharjoittajat.

Esiin raportissa nousee myös se, että rahoituksen kriteerit ovat olleet tulkinnanvaraiset. 10 000–100 000 euron suuruisia koronatukia on myönnetty ainoastaan kehittämistoimiin. Tällaiseksi Business Finland on tulkinnut erilaiset toimenpiteet matalalla kynnyksellä. Tästä seuraa tulkinnanvaraisuus siitä, mikä on kehittämistä ja mikä varsinaista liiketoimintaa, raportissa kirjoitetaan.

Hylkäysperusteena rahoituskeskus on käyttänyt raportin mukaan erittäin harvoin sitä, ettei koronalla ole ollut vaikutusta liiketoimintaan. Koronan vaikutusten arviointiin ei ole ollut kirjallisia arviointiperusteita.

Koronatuista nousi huhtikuussa kohu, kun Suomen Kuvalehti kertoi huomattavan osan tuista kohdistuneen muun muassa ohjelmisto- ja konsulttiyrityksille.

Tämän jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö päätti teettää Business Finlandin myöntämistä tuista tarkastuksen. Tarkastus perustuu 24. huhtikuuta mennessä myönnettyihin tukiin.

Uutinen päivittyy.