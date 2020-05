Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on muuttanut koronalinjaustaan koskevaa tiedotettaan yllättäen myöhään perjantai-iltana.

Tiedotteella ministeriö halusi poikkeuksellisesti korostaa, että hallituksella ja koronaviruksen hoidossa keskeisessä asemassa olevalla sosiaali- ja terveysministeriöllä on koronavirustilanteesta yhtenäinen linja.

Alunperin tiedote lähettiin sen jälkeen, kun pääministeri Sanna Marin (sd) oli sanonut, ettei STM:n koronapäällikön Pasi Pohjolan sitaatti Helsingin Sanomien haastattelussa perjantaina vastaa hallituksen linjaa.

STM:n tiedotteen noin kello 23 illalla tehdyn muutoksen ydin on siinä, että illan aikana taudin hallinta muuttui tiedotteessa taudin estämiseksi.

Alunperin ministeriö sanoi, että ”hallituksen tavoitteena on taudin etenemisen hallinta, terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ja riskiryhmien suojaaminen”.

Nyt tiedotteessa sanotaan, että ”hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.”

Myös kaikissa muissa kohdissa hallinta on muutettu estämiseksi.

Ministeriö myös kertoo, että tiedotteen sanamuotoja on päivitetty.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että kohta muutettiin sen jälkeen, kun pääministeri Sanna Marinin (sd) valtiosihteeri Mikko Koskinen (sd) oli soittanut hänelle perjantai-iltana.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) kabinetista sanotaan, että hallita-verbistä oli alkanut keskustelu sosiaalisessa mediassa, koska hallituksen exit-strategian määrittelevässä periaateohjelmassa käytetään verbiä estää. Muutoksella haluttiin, ettei virhetulkintoja tulisi, kabinetista sanotaan.

Näin sanoo myös valtiosihteeri Koskinen.

”Kun luin STM:n tiedotetta, havaitsin, ettei se ollut sanavalinnoissaan hallituksen periaatepäätöksen mukainen siinä mielessä, miten periaatepäätökseen on kirjoitettu. Periaatepäätöksessä on kirjoitettu, että hallituksen toimilla pyritään estämään viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä”, Koskinen sanoo.

”Tämä on se, jota hallitus on painottanut neuvotteluissaan, ja tämä on se pohja, jolle rakennetaan kaikki ne toimet, oli kyse sitten hybridistrategiasta tai sen mukaisista rajoitustoimista. Minusta tämän pitää olla viestinnän pohja, jos viestitään hallituksen linjasta”, Koskinen jatkaa.

Koskinen sanoo, ettei STM:n linja ole ollut eri kuin hallituksen linja. Nyt vaan haluttiin olla tarkkoja sanamuodoista, hän sanoo. Pohjolan kommenttia hän luonnehtii ”onnettomaksi”.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että hän ja Koskinen olivat samaa mieltä, että tekstiä on hyvä tarkentaa vastamaan sanatarkasti periaatepäätöstä.

”Tiedotteeseen otettiin valtioneuvoston periaatepäätöksen suora tekstisanoitus sellaisenaan, jotta vahvistuu viesti siitä, ettei STM:llä ole hallituksesta eriävää linjaa”, Varhila viestittää HS:lle.

Hän sanoo, että periaatepäätöksessä käytetään toki muitakin sanamuotoja, mutta eritoten estää-sana on selkeästi todettu heti ohjelman alussa.

Hän sanoo, että hallita-sanaa käytettiin alkuperäisessä tiedotteessa ”ilman suurempia tarkoitusperiä”.

Tiedotteen lähettämisen alkuperäinen syy oli sosiaali- ja terveysministeriön koronatoimista vastaavan johtajan Pasi Pohjolan antama haastattelu perjantaina Helsingin Sanomissa.

Pohjolan lausunnosta voi saada kuvan, että Suomen hybridistrategian perusteet eivät ole ainoastaan epidemiologiset, vaan myös oikeudelliset.

”Jos tautia ikään kuin lähdettäisiin tukahduttamaan ja saataisiin kutakuinkin tartunnat häviämään Suomesta, silloin vääjäämättä jouduttaisiin myös purkamaan rajoitustoimenpiteitä. Esimerkiksi valmiuslain tai tartuntatautilain mukaisia perusteita toimenpiteille ei enää olisi. Se tarkoittaisi sitä, että rajat jouduttaisiin avaamaan ja helmikuun kaltainen taudin maahantulo ja leviäminen lähtisivät uudelleen käyntiin”, Pohjola sanoi haastattelussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) irtisanoutui Pohjolan puheista Twitter-viestissään perjantaina.