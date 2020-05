Suurimmat oppositiopuolueet ovat valmiita nostamaan hallituksen ravintoloille esittämän tuen määrää jopa yli kaksinkertaiseksi.

Kokoomus aikoo mahdollisesti ehdottaa, että tuki olisi noin 300 miljoonaa euroa, kun hallitus esittää noin 120 miljoonaa euroa.

Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit haluaisivat, että Suomessa olisi ainakin yritetty tukahduttaa koronavirus. Kokoomus kaipaa selkeämpää ja avoimempaa viestintää ja yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa.

Muun muassa nämä linjaukset kävivät ilmi, kun HS kysyi suurimmilta oppositiopuolueilta, miten niiden akuutit koronatoimet eroaisivat hallituksen toimista.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus julkaisi noin viikko sitten suunnitelmansa siitä, miten hallitus hillitsee koronakriisiä jatkossa ja kuinka Suomea aletaan hiljalleen avata.

Hallitus kutsuu linjaansa hybridistrategiaksi. Hybridistrategiassa nojaudutaan rajoitustoimien hallinnan ja asteittaisen purkamisen ohella testaa, jäljitä, eristä ja hoida -periaatteen toteuttamiseen, sanotaan suunnitelmassa.

Suomessa on paljon puhuttu siitä, miksi hallitus ei yritä tukahduttaa virusta kuten esimerkiksi Islanti on tehnyt.

Hallitus ilmoitti myös niin sanotun exit-strategiansa siitä, miten rajoituksia aletaan purkaa.

Hallitus on ollut kriisin aikana päivittäin esillä, jolloin oppositiopuolueiden näkemykset eivät ole paljon saaneet julkisuutta.

HS:n kysymyksiin suurten oppositiopuolueiden koronapolitiikasta vastasivat kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Millä tavalla puolueenne lähiaikojen exit-strategia eroaa hallituksen toimista?

Essayah: ”Kd:llä on ollut koko ajan lähtökohta se, että viruksen tukahduttamisstrategia voisi yhtä hyvin olla myös Suomen tie. Se vaatisi vahvasti testauksen lisäämistä. Tässä olemme kysyneet hallitukselta, miksi yksityisen puolen kapasiteettia ei oteta käyttöön.”

”Toinen on maskien käyttö. Miksi tätä nyt tarvitsee erikseen tutkia, kuten hallitus nyt tekee? Eihän kansalaisia pidä pyytää kirurgien maskeja hankkimaan, kun niistä on pulaa, vaan kotitekoisetkin ovat parempia kuin ei mitään.”

”Meidän kannattaisi vielä yrittää tukahduttamista, mutta isolla testauskapasiteetilla ja maskien käytöllä.”

Halla-aho: ”Minä itse ehdottomasti kannatan, että tauti pyritään tukahduttamaan. Minusta hallitus on hirttäytynyt liikaa lainsäädännön äärimmäisiin tulkintoihin, mitä tulee yhdenvertaisuuskysymyksiin, jolloin terveen järjen käyttö unohtuu. Esimerkiksi koulujen avaaminen strategisesti tärkeissä töissä olevien vanhempien lapsille kaatui yhdenvertaisuuskysymykseen. Kouluja ei olisi pitänyt näin avata enää kahdeksi viikoksi.”

”Uudenmaan eristystä ei olisi vielä kannattanut purkaa, mutta siinäkin mentiin enemmän lain äärimmäinen tulkinta kuin järki edellä.”

Orpo:”Pitää lisätä toimia, jotka lisäisivät turvallisuuden tunnetta. Kaikki tiedot pitää saada avoimesti kansalaisten, median ja päättäjien tietoon. Se luo epävarmuutta, kun niitä pantataan ja annetaan ristiriitaista tietoa.”

”Tarvitaan kunnon työvälineet hallituksen testaa, jäljitä, eristä ja hoida -strategian uskottavuuden lisäämiseksi. Tarvitaan lisää testejä. Tarvitaan saman tien sopimukset yksityisen terveyssektorin kanssa, joka lisäisi testauskapasiteettia.”

”Sitten valtion pitäisi ostaa kaikki valtion etukäteen määrittelemät suojatarvikkeet, joita Suomessa valmistetaan. Yksityinen sektori lähtee saman tien liikkeelle, jos ne saisivat tämän lupauksen.”

”Lisäksi pitää kommunikoida selkeästi. Minusta pitäisi pyrkiä siihen, että tartuttavuusluku R0 on alle yksi, mikä tarkoittaa että tauti hiipuu.”

Ovatko hallituksen suunnitelmat purkaa rajoitteita oikeita?

Essayah: ”Kun Suomi on kerran lähtenyt hybriditielle, sen mukaisesti askeleet ovat varmaan olleet ihan järkeviä. Tukahduttamisstrategiaan on kuitenkin aika vaikea nyt mennä, kun kerran on jo tehty avaamistoimia. Se olisi pitänyt tehdä silloin alussa.”

Halla-aho: ”Rajoitteiden purkamisen suhteen ei kannata olla täysin fanaattinen. Poliitikoille tulee kiusaus nokitella, kuka ottaa käyttöön kovimmilta kuulostavia toimenpiteitä.”

”Sillä tuskin on merkitystä, onko kokoontumisten rajoitus kymmenen, 50 tai sata ihmistä. Tärkeitä on, että ihmisiä pystyttäisiin testaamaan ja tartuntaketjut katkaisemaan mahdollisimman pian.”

Orpo: ”Tuemme tavoitetta avata yhteiskuntaa, mutta pitää saada siihen lisää sisältöä. Virkakunnalta tulee jatkuvasti ristiriitaisia viestejä, niin ei voi olla. Pitää kertoa selkeämmin, mitä tavoitellaan. Jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo vain epävarmuutta.

”Emme usko tukahduttamiseen, vaan aggressiiviseen rajaamiseen. Painetaan tauti niin alas kuin mahdollista. Haluan uskoa, että pääministeri haluaa näin tehdä, mutta se myös pitää tehdä.”

Millä tavalla puolueenne yritysten tukipolitiikka jatkossa eroaisi siitä, mitä hallitus on nyt toteuttamassa?

Essayah: ”Koko ajan tuen olisi pitänyt kohdistua työllistämiseen, kuten vuokriin ja työvoimakustannuksiin.”

”Arvonlisäveroa (alv) koskevat palautukset pitäisi ottaa käyttöön niin, että yritys tekisi käänteisen alv-palautusilmoituksen omista alkuvuoden maksetuista alveistaan niin, että järjestelmä palauttaisi rahat heille.”

”Me esitimme kokoomuksen kanssa, että verojen viivästysmaksun korko olisi vain viitekoron suuruinen, joka on nykyisin noin nolla. Erikoista, että hallitus esitti koroksi jopa neljää prosenttia.”

Halla-aho: ”On tapahtunut selkeitä virheitä, joista räikein on Business Finland, jossa tosin on haukuttu väärää puuta, sillä Business Finland toimi juuri kuten se voi lain puitteissa toimia. Järkevämpi tapaa olisi muuttaa Business Finlandin kriteerejä.”

”Vaikka tarvitsemme lyhyellä aikajänteellä terveille yrityksille tilapäisiä tukia, pitää myös katsoa pitemmälle.”

”Suhtaudun hyvin nihkeästi ajatteluun, että verotetaan kaikkea mikä liikkuu, jotta voimme jakaa rahaa kaikelle, mikä ei liiku. Sen sijaan, että teemme uusia ikiaikaisia tukitoimia, meidän pitää parantaa yritysten tilannetta alentamalla verotusta ja työvoimakustannuksia. Verokorotuksia voisi perustella, jos ne johtuisivat vain koronasta, mutta koronan tuomat ongelmat ovat vain kirsikka kakun päällä. Suuret ongelmat Suomen taloudessa ovat kroonisia.”

Orpo: ”Olemme puhuneet kaksi kuukautta, että tukea tarvitaan suoraan koronasta kärsivän yrityksen kassaan. Esimerkiksi arvonlisäveron palautus olisi jo pystytty tekemään. Voitaisiin myös luvata palautus joskus, jolloin yritys voisi ottaa tulevia palautuksia vastaan lainaa heti.”

”Olemme esittäneet myös työnantajamaksujen ottamista valtion piikkiin kriisin ajaksi.”

Ravintoloita koskeva tuki on tulossa alkavalla viikolla eduskunnan käsittelyyn. Hallitus esittää noin 120 miljoonan euron suoraa tukea. Oletteko valmis nostamaan tuen määrää?

Essayah: ”Varmasti tuki voisi olla suurempi. Se pitää tutkia huolellisesti. Eniten palautetta on tullut siitä, että liikevaihdon menetystä verrataan alkuvuoden liikevaihtoon, jolloin on aika hiljaista monille yrityksille.”

Halla-aho: ”Yrittäjäedustajamme pitävät tuen määrää aivan liian pienenä. Olen kuullut, että sitä pitäisi ainakin sadalla miljoonalla eurolla nostaa.”

Orpo: ”Hallituksen esittämä tuki ei riitä millään. Laki pitää tutkia tarkasti, mutta ollaan luultavasti esittämässä niin, että taso olisi noin 300 miljoonaa eroa.”