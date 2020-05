Demokratia

Suomi ja muut Pohjoismaat pitävät syystä ääntä siitä, että Unkari polkee kansalaisvapauksia ja oikeusvaltioperiaatteita koronakriisin varjolla, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

”Pohjoismailla on huoli siitä, että Unkari käyttää poikkeuslakien tuomia valtaoikeuksia väärin. Poikkeusolojen lainsäädäntöä ei saa käyttää muuhun kuin siihen, mihin se on tarkoitettu. Minusta on aivan oikein, että maat reagoivat siihen.”

Unkari kutsui maanantaina Budapestissa Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin Budapestin-suurlähettiläät Unkarin ulkoministeriön valtiosihteerin Péter Sztárayn puhutteluun siksi, että Suomi ja muut Pohjoismaat Unkarin näkökulmasta puuttuvat maan asioihin varoittaessaan siitä, miten Unkari käyttää koronaepidemian vuoksi voimaan otettua poikkeuslakia. Paikalle pääsivät kaikki muut suurlähettiläät Islantia lukuun ottamatta, Haavisto kertoo.

Kutsu puhutteluun seurasi kirjettä, jonka Pohjoismaat lähettivät viime viikolla Euroopan neuvostolle, Euroopan vanhimmalle ja 47 jäsenmaansa myötä laajimmalle poliittiselle yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestölle. Kirjeessä kiitettiin sitä, miten pääsihteeri Marija Pejčinović Burić on pyrkinyt pitämään esillä sitä, ettei koronakriisin varjolla poljeta kansalaisvapauksia, Haavisto sanoo.

”Kutsun Unkarin ulkoministeriöön aiheutti kirje, ja myös Unkarin ulkoministeriöltä on tullut meille vastaus. Siinä korostetaan Unkarin itsemääräämisoikeutta ja sitä, että he eivät tarvitse muilta neuvoja.”

Sama viesti on Unkarin ulkoministerin Péter Szijjártón Facebook-päivityksessä, jossa pyydetään Pohjoismaita huolehtimaan omista asioistaan.

Koronapandemia koettelee jälleen uudella tavalla sitä, miten Euroopan muut maat joutuvat puuttumaan Unkarin ja myös Puolan oikeusvaltiokehitykseen. Hallitukset Budapestissä ja Varsovassa näyttävät hyvin tietävän, ettei unionilla juuri ole nopeita työkaluja puuttua maiden demokratiavajeeseen.

”Unkarin kanssa on ollut monta hankalaa tilannetta. Ne ovat usein liittyneet vastaaviin kysymyksiin kuin nyt”, Haavisto sanoo.

Unkari päätti maaliskuussa monen muun maan tavoin ottaa voimaan koronaepidemian vuoksi poikkeustilasäännökset. Unkarin ratkaisu poikkeaa muista maista kuitenkin siinä, että pääministeri Viktor Orbán saa enemmän valtaa kuin epidemian tukahduttamisen voi katsoa vaativan.

Unkarin parlamentti on käytännössä sivussa päätöksenteosta, ja valta on Orbánilla niin kauan kuin tämä katsoo tarpeelliseksi.

Poikkeuslaeilla säännellään myös sellaista, mikä ei liity koronaviruksen leviämisen estämiseen, Haavisto sanoo.

”Kansainvälistä yhteisöä huolestuttaa ensinnäkin se, ettei poikkeuslainsäädännöllä ole takarajaa. Yksi kriittinen kohta lainsäädännössä koskee väärän tiedon levittämistä vankeustuomion uhalla, mikä liittyy lehdistönvapauteen ja sananvapauteen monella tavalla. Myös unkarilaisiin henkilötietolomakkeisiin on tullut uusi kategoria, jossa täytyy kertoa sukupuoli syntymähetkellä.”

EU-parlamentti ja EU:n komissio ovat olleet pitkään huolissaan Unkarin ja Puolan oikeusvaltiokehityksestä, kuten oikeuslaitoksen itsenäisyydestä, sananvapaudesta, korruptiosta sekä vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumisesta.

Euroopan parlamentti on käynnistänyt Unkaria ja Puolaa koskevan EU:n perussopimuksen artikla 7:n mukaisen sanktiomenettelyn siksi, että maat loukkaavat vakavasti unionin perustana olevia arvoja. Tammikuussa Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan oikeusvaltiotilanne on vielä entisestään heikentynyt molemmissa maissa sanktiomenettelyn käynnistäminen jälkeen.

Prosessit ovat hyvin pitkiä, Haavisto sanoo.

”Silti kehitystä pitää koko ajan valvoa. Unkarin toimiin pitää puuttua vähintäänkin nostamalla ongelmia julkiseen keskusteluun.”

Nyt Unkarin tilanteeseen puuttui Euroopan neuvosto, ja sitä Haavisto kiittää.

”Tiedän, että kansainvälisiltä järjestöiltä vaatii rohkeutta puuttua jäsentensä toimiin. Näitä asioita esiin nostavia järjestöjä ei pidä jättää yksin.”

Demokratian tilaa maailmassa seuraava riippumattoman kansalaisjärjestön Freedom Housen tuoreen raportin mukaan Unkari ei ole enää demokratia.

Haavisto kertoo kiinnittäneensä raporttiin huomiota.

”Raportti on dramaattinen. Osittain on filosofinen kysymys, mistä demokratia alkaa ja mihin se päättyy ja mitkä asiat pitää olla kunnossa, jotta voi olla demokratia. Itse kiinnittäisin huomioita kehityssuuntaan, ja se heikkenee.”

Haaviston mielestä on tärkeää, että kehityssuunnasta huolimatta Unkari on EU:n jäsen.

”Pystymme kuitenkin paremmin vaikuttamaan Puolaan ja Unkariin, kun he ovat mukana unionin keskusteluissa.”