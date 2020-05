Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee varmuuden vuoksi perusopetuslakiin muutosta, joka mahdollistaisi kouluissa vuorottelun etä- ja lähiopetuksen välillä syksyllä, jos koronavirusepidemia sitä edellyttää.

Asiasta kertoi opetusministeri Li Andersson (vas) tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Peruskoululaiset palaavat kouluihin torstaina, kun lähes kaksi kuukautta kestänyt etäopetus päättyy.

”Asiantuntijoiden mukaan koulujen avaamisen vaikutukset epidemiatilanteeseen ovat pienet, mutta hyödyt lapsille ovat suuret”, Andersson sanoi.

Hänen mukaansa Suomen tartuntatilanne on vakaa, joten kaikkia kouluja koskevia rajoituksia ei voida myöskään juridisesti pitää voimassa. Jos tartuntoja ilmenee jossain koulussa, paikallisesti voidaan päättää koulun tai sen osan sulkemisesta.

Andersson sanoi, että Suomen toimet koulujen avaamiseen liittyen ovat hyvin linjassa muiden maiden toimien kanssa. Suomi seuraa jatkossakin tiiviisti muiden maiden ja erityisesti Pohjoismaiden kokemuksia.

Parhaillaan on käynnissä tiedotustilaisuus, jossa puhuvat Anderssonin lisäksi pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen Opetushallituksesta ja lasten infektiolääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Voit katsoa suoran lähetyksen tästä:

THL:n Otto Helven mukaan kansainvälisissä kontaktiselvityksissä on todettu, että lapset saavat tartunnan aikuisia harvemmin. Lapset myös tartuttavat virusta aikusia harvemmin. Hänen mukaansa koulujen avaamisella on eri maissa ollut pieni merkitys viruksen leviämisessä. Tartuntaketjujen syntyminen on kouluissa harvinaista.

Helve korosti, ettei kouluun pidä tulla jos lapsella on lieviäkään oireita.

Etäopetukseen siirtymisen tavoitteena oli estää koronaviruksen leviämistä. Etäopetuksessa oli suuri enemmistö oppilaista, vaikka eka-, toka- ja kolmasluokkalaisilla olikin mahdollisuus saada lähiopetusta koulullaan.

Opetushallitus on antanut kouluille ohjeet siitä, miten kouluihin paluu järjestetään.

Pyrkimyksenä on estää koronaviruksen leviämistä, vaikka koulut avataankin. Siksi kouluissa vältetään mahdollisimman paljon lähikontakteja ja siirtymisiä tiloista toiseen. Osa kouluista siirtyy järjestelyyn, jossa koulua käydään vuoroissa. Lisäksi käsihygieniaan kiinnitetään paljon huomiota.

Kouluihin palaamista noin kahdeksi viikoksi ennen kesälomia on perusteltu lasten perusoikeuksilla, joita ei pidä rajoittaa enempää kuin on pakko.

”Kaikilla oppilailla on subjektiivinen ja yhdenvertainen oikeus saada perusopetusta”, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi, kun koulujen avaamisesta ilmoitettiin.

Etenkin erityisen tuen tarpeessa olevien tai vaikeassa perhetilanteessa elävistä lapsista on kannettu huolta, kun etäopetuksessa koulun tarjoama tuki ja turva on ollut poissa tai vähäisempää.

Ennen lukuvuoden loppua on tärkeää kartoittaa jokaisen oppilaan osaamisen tilanne ja tuen tarpeet, Olli-Pekka Heinonen sanoi HS:n haastattelussa perjantaina.