Eduskunta saa tänään tiistaina käsiteltäväkseen sekä ravintoloille koronaviruksen vuoksi myönnettävät tuet että hallituksen kolmannen lisätalousarvion.

Eduskunnan talousvaliokunta pohtii pakettia tiistaina kuulemalla asiantuntijoita. Myös perustuslakivaliokunta lausuu asiasta.

Oppositiopuolue kokoomus järjestää ravintolatuista kello 13.40 tiedotustilaisuuden, jossa puhuu talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok) ja kokoomuksen valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Timo Heinonen. HS näyttää tilaisuudesta ISTV:n suoran lähetyksen.

HS näyttää myös eduskuntakeskustelun suorana kello 14 alkaen.

Erityisesti 123 miljoonan euron ravintolatuista on käyty vilkasta julkista keskustelua. Ala on ollut yksi selvimmistä kärsijöistä, kun koronaviruksen vuoksi on tehty rajoitustoimia. Ravintolayrittäjät ovat arvostelleet hallitusta siitä, että tukipaketin laatiminen on kestänyt kauan.

Ravintolat määrättiin suljettavaksi huhtikuun alussa. Ne saavat avata jälleen kesäkuun alussa, joskin tietyin rajoituksin, joista hallituksen on määrä linjata HS:n tietojen mukaan keskiviikkona.

Hallituksen viime perjantaina hyväksymän tuen määräytymisen perusteet ovat herättäneet paljon kysymyksiä ravintola-alalla.

Myös hallitus itse lykkäsi esityksensä antamista viime viikolla viime tingassa pohtiakseen vielä ratkaisua. Lopulta pallo heitettiin eduskunnalle.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen sanoi aiemmin HS:lle, että hänellä on halua tarkastella paitsi tuen määräytymisen perusteita myös tukipaketin kokoa. Oppositiossa tukisummaa on pidetty liian pienenä.

Ravintolatukien kulut ovat osa hallituksen vuoden kolmatta lisätalousarviota, joka niin ikään käsitellään tiistaina eduskunnassa.

Määrärahojen lisäys vuoden 2020 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä on 832 miljoonaa euroa, minkä verran myös valtion nettolainanoton tarve kasvaa. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2020 arvioidaan noin 13,5 miljardia euroa.

Lisäbudjetti keskittyy ennen muuta yritysten rahoitustilanteen helpottamiseen ja koronaviruksen hallinnan ja torjunnan kustannuksiin.

Kesäkuun alussa hallitus aikoo antaa uuden lisätalousarvioesityksen, jossa ehdotetaan elvytystoimia.