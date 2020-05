Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) arvioi parhaillaan, millä tavoin kasvomaskien laajamittaista käyttöä Suomessa tulisi tarkalleen ottaen selvittää.

Sanna Marinin (sd) hallitus antoi ministeriölle tehtäväksi teettää tutkimusperustainen selvitys kansalaisten kasvomaskien käyttämisen tarpeesta viime viikon periaatepäätöksessään.

Aiemmin STM suunnitteli teettävänsä kirjallisuus- ja maakatsauksesta koostuvan raportin ulkopuolisella konsultilla ainakin osin.

”Viime viikolla olleen suunnitelman mukaisesti ei edetä. Tarkennamme sitä, miten edetään ja muutamme suunnitelmien kurssia tarpeen mukaan”, STM:n johtaja Pasi Pohjola sanoo.

Nyt ministeriö käy läpi vastailmestynyttä tutkimusta ja arvioi, riittäisikö sen kääntäminen kattamaan selvitystarpeet osin. Kyse on vertaisarvioitavana olevasta tutkimuskirjallisuuskatsauksesta aiheeseen. Siinä tutkijat päätyvät suosittamaan maskien käyttöä täydentämään muita toimia, joilla ehkäistään koronaviruksen leviämistä.

Pohjolan mukaan uusi tutkimus on kuitenkin luonteeltaan epäsystemaattinen, minkä vuoksi se ei poista tarvetta tehdä ministeriön omaa systemaattista kirjallisuuskatsausta aiheeseen.

Hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen estää viruksen leviämistä samaan aikaan, kun taloudellisesti ja sosiaalisesti raskaiksi arvioituja rajoitustoimia asteittain puretaan.

Julkisuudessa esimerkiksi oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on kummeksunut sitä, miksi hallitus nyt selvittää maskien käyttöä vielä erikseen.

Ihmettelyn perusteena on se, että monissa maissa maskeja niiden omien selvitysten pohjalta jo vähintäänkin suositellaan. Suomen viranomaiset eivät näin ole tehneet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoo, että kasvomaski voi estää virusta kantavaa ihmistä tartuttamasta muita mutta väärinkäytettynä se voi jopa lisätä koronaviruksen tartunnan riskiä.

Pohjola toteaa, että päätös selvityksen teettämisestä on hallituksen tekemä.

HS koetti tavoittaa hallituksen edustajia kertomaan tarkemmin poliittisen päätöksenteon perusteista. Lopulta kysymyksiin vastasi kirjallisesti valtioneuvoston kanslian (VNK) viestintä.

HS kysyi muun muassa sitä, miksi hallitus päätti selvityksen teettämisestä nyt ja miksi sille ei riitä THL:n arvio asiasta.

”Hallitus luottaa tutkittuun terveystietoon, ja siksi tieteellinen selvitys kasvomaskeista on tarpeen”, VNK vastaa molempiin kysymyksiin.

Maskien tarpeellisuudesta on keskusteltu julkisuudessa koko kevään ajan.

Kankaiset maskit eivät estä käyttäjäänsä saamasta tartuntaa, vaan ajatuksena on vähentää sitä, että mahdollinen taudin kantaja levittäisi pisaroita julkisilla paikoilla.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC:n ohella muiden muassa Yhdysvaltojen tautikeskus CDC ja Saksan liittovaltion Robert Koch -laitos ovat päätyneet suosittamaan maskien käyttöä julkisilla paikoilla. Nämä tutkimuslaitokset katsovat, että myös kankaasta valmistettu maski on tyhjää parempi vaihtoehto täydentämään muita koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä toimia.

Maskien käyttöä puoltavia tutkimusartikkeleita ovat julkaisseet myös arvostetut lääketieteelliset julkaisut, kuten Lancet.

Tiistaina valtionyhtiöistä Finavia ilmoitti ”suosittelevansa vahvasti” maskien käyttöä lentokentillään, kun taas lentoyhtiö Finnair määräsi matkustajilleen maskipakon.

VNK perustelee tarvetta tehdä selvitys ennen suositusten antamista maskien käyttöön liittyvillä epävarmuuksilla, joita Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC suosituksissaan ilmaisee. Ne liittyvät siihen, millainen vaikutus maskeilla on suhteessa muihin keinoihin.

”Olennaista on viraston mukaan huolehtia ensin ensisijaisista toimista tartuntojen leviämisen estämiseen, eli fyysisistä etäisyyksistä huolehtiminen ja kontaktien rajaaminen sekä hyvä yskimis- ja käsihygienia.”

Samalla kun suunnitelmat odottavat tarkentumistaan, tavoitteena on edelleen, että maskiselvitys valmistuu kuun loppuun mennessä, Pohjola sanoo.

Tarkoituksena on, että selvitys toimii poliittisen päätöksenteon tukena, kun hallitus arvioi uudelleen toimiaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tutkimuskirjallisuuden lisäksi tulevassa raportissa käydään läpi sitä, millä perusteilla muut maat ovat päätyneet antamaan mahdollisia suosituksiaan tai määräyksiään suojusten käytöstä.

Pöydällä on erilaisia vaihtoehtoja, kuten se, annettaisiinko maskien käytöstä suositus tai määräys ja mitä olosuhteita mahdollinen maskipakko koskisi. Tällä olisi todennäköisesti vaikutusta myös siihen, kuuluisiko maskien hankinta kansalaisen vai jonkin julkisen toimijan vastuulle, Pohjola arvioi.

”Kyse olisi yksittäiselle kuluttajalle tai valtiolle kohtalaisesta taloudellisesta investoinnista. Jos näyttää siltä, että maskin hyöty on marginaalinen suhteessa muihin keinoihin, on tietysti harkittava ryhdytäänkö suosituksiin vai muihin tehokkaampiin keinoihin. Se on tietysti poliittista harkintaa.”

Tulevien poliittisten päätösten vaihtoehtojen kirjoa saattaa kaventaa se, onko maskeja saatavilla riittävästi. Aiemmin STM:n tarkoituksena oli tehdä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa arvio siitä, kuinka suurta maskien maskien kulutusta erilaiset suositukset tai määräykset käytännössä tarkoittaisivat. Nyt epäselvää on, kuinka laajasti tuleva selvitys voi ottaa nämä näkökulmat huomioon.

”Maskien käyttöä arvioidaan terveydellisin perustein”, VNK puolestaan viestittää.