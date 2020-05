Pääministeri Sanna Marin (sd) selitti perjantaina, miksi hallitus ei ole asettanut tavoitetta koronaviruksen tartuttavuus- eli R0-luvulle.

Hänen mukaansa syitä on kaksi: R0-luku ei kuvaa tilannetta kattavasti ja lisäksi se vaihtelee alueittain, koska tautia esiintyy ryppäittäin. Toinen syy on se, että tietyn luvun asettaminen voisi johtaa oletukseen, että hallituksen toimet ovat sidottuja tähän lukuun.

”Ymmärrän hyvin kaipuun yhteen tarkkarajaiseen lukuun, jota tuijottamalla voisimme arvioida milloin rajoitustoimenpiteitä kiristetään tai löysätään”, hän sanoi perjantaiaamuna pitämässään tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin hallituksen strategiasta koronaepidemian hoidossa.

”Asia ei valitettavasti ole näin yksinkertainen.”

Marinin mukaan yksi mittari ei kerro kokonaiskuvaa. Siksi epidemian kehittymistä seurataan useilla mittareilla. Hallitus arvioi rajoitustoimien epidemiologisia mutta myös muita ihmisten hyvinvointiin ja talouteen liittyviä seurauksia. Linjaukset tehdään kokonaisharkinnan mukaan.

Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on suosittanut maita pyrkimään siihen, että viruksen tartuttavuusluku R0 olisi alle yhden. Jos se on alle yhden, epidemia hiipuu ja jos yli yhden, epidemia laajenee.

Myös oppositio on vaatinut hallitusta kertomaan, mihin R0-lukuun se tähtää. Viimeksi asiaa tivattiin hallitukselta torstain kyselytunnilla eduskunnassa.

HS kysyi tiedotustilaisuudessa Marinilta virkamiesnäkemyksestä, jonka mukaan epidemia ei saa kiihtyä liikaa mutta sitä ei saa myöskään hidastaa liikaa.

Marinin mukaan hallitus ei ole sitä mieltä, että epidemia voisi hidastua liikaa. Hän sanoi, että hallituksen mielestä epidemia ei saisi edetä lainkaan. Tämä johtuu jo siitä, että vielä ei tiedetä, tuoko sairastaminen mukanaan immuniteetin.

Marin toisti jälleen, että hallitus ei tavoittele laumaimmuniteettia sairastamisen kautta, vaan toiveet laitetaan rokotuksen antamaan suojaan.

Tiedotustilaisuudessa puhui myös THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Hänen mukaansa epidemian huippukohta näyttää tällä hetkellä olevan ohi. Jo kuukauden ajan tapauksissa on menty alaspäin. Koronaviruksen aiheuttamasta taudista parantuneita on jo yli 5 000, ja määrä kasvaa selvästi nopeammin kuin uusien tautitapausten määrä.

”Kun katsotaan tapausmääriä, näyttää siltä, että Suomen torjuntatoimet ja strategia ovat olleet vertailumaihin verrattuna menestyksekkäitä”, hän sanoi.

Marin totesi kuitenkin, että koronaepidemian toiseen aaltoon on varauduttava. Hänen mukaansa on mahdollista, että kesäksi epidemia hiipuu ja toinen aalto tulee syksyllä.

Marin korosti, että hallitus pyrkii tasapainoon, jossa koronavirus pidetään hallinnassa mutta samalla päästään pikku hiljaa eroon ”erittäin haitallisista” rajoitustoimista.

Hän sanoi, että erityisesti riskiryhmiin kuuluvia halutaan suojella, koska tauti voi johtaa kuolemaan. Yli 70-vuotiaita on kehotettu välttämään kontakteja muihin ihmisiin. Marin sanoi kuitenkin, että tämä on vain suositus.

”Mikäli ikääntynyt kokee, että on tärkeämpää tavata lapsenlasta kuin suojata itseään koronavirukselta, näin voi toimia. Mutta hallitus ei voi tätä suosittaa.”

Marin sanoi, että on pohdittava keinoja, joilla hoivakodeissa olevien vanhusten mahdollisuutta saada turvallisesti tavata muita ihmisiä voidaan parantaa. Kontaktien rajoittamisella on vaikutusta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

”En pidä kovinkaan realistisena enkä mielekkäänä, että hoivakotien vierailukieltoa jatkettaisiin vaikka varmuuden vuoksi niin pitkään, ettei varmasti yksikään hoivakodissa oleva ikinä sairastu tai altistu. Se muu inhimillinen hinta on niin kova”, hän sanoi.

”Juuri näiden asioiden välillä meidän pitää löytää tasapaino ja löytää sellainen tasapaino, jossa inhimillistä kärsimystä syntyy mahdollisimman vähän.”