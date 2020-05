Puolustushallinto ei aio erikseen selvittää Suomen Kuvalehdessä torstaina esiin tulleita väitteitä siitä, että Puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg olisi virassa ollessaan yrittänyt vaikuttaa Suomen hävittäjähankkeen valintoihin, sanoo puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti.

”Lindberg lopetti tehtävässään Puolustusvoimain komentajana viime syksynä, ja siitä tämän hävittäjäprosessi on edennyt jo aika lailla.”

HX-hankkeen johdolla on Juustin luottamus. Samaa sanoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk). ”Meillä ei ole mitään näyttöä esitettyjen väitteiden paikkansapitävyyden tueksi.”

Hankkeen valmistelua ja sen tasapuolisuutta valvotaan monessa portaassa puolustushallinnossa ja valtionhallinnossa laajemminkin, Kaikkonen kommentoi HS:lle sähköpostitse. Ulkopuolisena auditointia HX-hankkeessa tekee liikkeenjohdon asiantuntijayritys Deloitte. ”Epäkohtia ei ole tullut ilmi.”

Juustin mukaan hävittäjähankkeen tasapuolisuutta koettelevat väitteet eivät sinänsä yllätä. Vauhtia keskustelulle antoi Lindbergin siirtyminen amerikkalaisen Lockheed Martinin konsultiksi.

”Projektiimme on tullut kiistatta aivan uusi vaikeusaste, eikä siitä voi olla kauhean tyytyväinen”, Juusti sanoo.

Juusti arvelee myös, että ulkopuolisten tahot saattavat yrittää vaikuttaa Suomen hävittäjähankintaan. ”Jos esimerkiksi haluaisi vaikuttaa Suomen puolustuksen kapasiteettiin, helpoin tapa olisi vaikuttaa sen hankintaan. Kun koneita ja suorituskykyä on jo tietty määrä, siihen vaikuttaminen on huomattavasti vaikeampaa.”

Hallituksen on tarkoitus päättää hävittäjästä ensi vuonna. Lopullinen tarjouspyyntö hävittäjävalmistajille tehdään ensi syksynä.

”Hanke ja sen valvonta ja dokumentointi on rakennettu niin, ettei yhdellä yksittäisellä ihmisellä ole mahdollisuus vaikuttaa valintoihin tai suosia mitään tarjoajista”, Juusti sanoo.

”Hankkeen kriteerit on laadittu, niitä ei muuteta, olipa joku mitä mieltä tahansa. On myös huomattava, että erilaisten mielipiteiden esittäminen on ihan eri asia kuin järjestelmään vaikuttaminen.”

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti sanoo, ettei ole havainnut merkkejä siitä, että Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg olisi yrittänyt vaikuttaa Suomen hävittäjävalintaan. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Torstaina ilmestyneessä Suomen Kuvalehden (SK) artikkeli kertoi, ettei kaikkia viittä HX-hankkeessa mukana olevaa hävittäjävalmistajaa kohdella tasapuolisesti. SK:n tietojen mukaan Lindberg olisi yrittänyt komentajana vaikuttaa siihen, että kilpailutus suosisi yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin tarjoamaa F-35-hävittäjää.

Juusti sanoo, ettei ole itse havainnut merkkejä siitä, että Lindberg olisi yrittänyt vaikuttaa valintaan. ”Varmasti jokainen meistä on esittänyt mielipiteitä, kun on käyty läpi, miltä mikäkin kone vaikuttaa. Sellaisessa tilanteessa en ole ollut läsnä, että valintakriteerejä olisi vaadittu muuttamaan jonkin koneen poispudottamiseksi tai esiin nostamiseksi.”

Lindberg on itse kiistänyt SK:n jutun väitteet. Samoin tekivät jutun yhteydessä myös joukko hankkeen asiantuntijoita, kuten Puolustusvoimien strategiapäällikkö Kim Jäämeri ja puolustusministeriön HX-hankkeen ohjelmajohtaja Lauri Puranen.

Puranen palasi aiheeseen perjantaina HX-hankkeen verkkosivuilla blogikirjoituksessaan. ”On selvää, että peli kovenee, kun hankintapäätös lähestyy. Tiedän myös, että hankkeen etenemistä seurataan hyvin tarkasti, kuten kuuluukin. Hankkeen läpivientiin pyritään vaikuttamaan monin motiivein, keinoin ja monelta taholta”, Puranen kirjoittaa.

Puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen vastasi perjantaina blogikirjoituksessaan Suomen Kuvalehdessä esitettyihin väitteisiin siitä, että hävittäjäkilpailutuksessa yritettäisiin suosia amerikkalaista F-35-hävittäjää. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Puranen pitää sitä tapaa, jolla esimerkiksi eduskuntaa ja kansanedustajia on informoitu hävittäjähankkeen etenemisestä, kattavana. ”Eduskunnan valiokuntia on informoitu yhteensä yli 20 kertaa ja esityksissä on menty myös turvaluokitellun tiedon puolelle. Palaute, jota olen saanut valiokunnan suunnasta, on ollut poikkeuksetta positiivista.”

Viimeksi HX-hankkeen etenemistä selostettiin huhtikuun puolivälissä tasavallan presidentille Sauli Niinistölle ja muulle ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdolle presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Kaikkosen mukaan poliittiselle johdolle esitellyt aineistot valmistellaan neutraalisti tarjouksiin perustuen. ”Näin on aivan kaikilta osin, myös käyttö- ja ylläpitonäkymän osalta.”

Kaikkosen mukaan hävittäjähankinnassa ei ole oikopolkuja tai kiertoteitä, vaan hankkeessa edetään sen aluksi tehdyn päätösmallin mukaisesti ja hävittäjien sotilaallisen suorituskykyvertailun pohjalta. ”Sellaista ei myöskään tule tapahtumaan, että puolustushallinto tulisi esittämään valittavaksi ratkaisun, jota ei olisi varaa käyttää. Se olisi vastoin poliittista ohjausta eikä se olisi myöskään maanpuolustuksen edun mukaista.”

Lopullisen päätöksen tekee valtioneuvosto, Kaikkonen muistuttaa. ”Kaikki tarjoajat ovat yhdenvertaisessa asemassa ja kaikkien tulee täyttää Suomen asettamat vaatimukset. F35 on yksi viidestä tarjoajasta, ei sillä ole poikkeavaa asemaa miltään osin.”

”Raveissakin seurataan sitä, mikä hevonen on voittanut aiemmin.”

Yksi mittari sille, miten hävittäjävalmistajat arvioivat Suomen hävittäjähankkeen tasapuolisuutta, on se, että kaikki viisi kandidaattia on yhä mukana kilpailutuksessa. Purasen mukaan hävittäjävalmistajilta ei ole tullut viestiä, että hankkeessa olisi tasapuolisuuteen liittyviä ongelmia.

Se, että ennakkosuosikin titteliä ojennellaan monesta suuntaa juuri amerikkalaiselle F-35:lle, kuuluu Juustin mukaan eräällä tavalla pelin henkeen. Kyse on toto-efektistä, hän sanoo.

”Raveissakin seurataan sitä, mikä hevonen on voittanut aiemmin. Jos katsoo maailmalla viime aikoina käytyjä kilpailutuksia, F-35 on pärjännyt erittäin hyvin.”

Se, mistä maasta Suomen uusi hävittäjä tulee, toki vaikuttaa ratkaisuihin. Ne valinnat tosin tehtiin jo hankkeen aluksi, Kaikkonen sanoo.

Lockheed Martinin F-35A-hävittäjän lisäksi Suomen seuraavaksi hävittäjäksi ovat ehdolla BAE Systemsin yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, yhdysvaltalaisen Boeingin F/A-18 Super Hornet, ranskalaisen Dassault Aviationin Rafale sekä ruotsalaisen Saabin Gripen E.

”Tärkein poliittinen harkinta tehtiin, kun hyväksyttiin nämä neljän maan hävittäjät mukaan kilpailuun. Olisihan se kummaa, jos viiden vuoden kilpailun jälkeen todettaisiin, että jonkin maan hävittäjä ei turvallisuuspoliittisesti kelpaisikaan.”

SK:n jutun väitteet herättivät eloon uuden kierroksen kysymyksiä Lindbergin roolista HX-hankkeessa.

Lindberg perusti eläköidyttyään ja jo kuuden kuukauden mittaisen karenssinsa aikana yhtiön, jonka kautta ryhtyi F-35-hävittäjän valmistajan Lockheed Martinin neuvonantajaksi Suomen hävittäjähankkeessa. Lockheed Martin päätti yhteistyön siitä nousseen keskustelun ja puolustusministeriön Lindbergille antamien moitteiden seurauksena.

Kaikkosen mukaan Lindbergin tekemisiä ei ole enää tässä vaiheessa syytä enempää selvittää. ”Lindbergin ja Lockheed Martinin yhteistyö on käsitelty jo monessa yhteydessä. Lindbergin konsulttisopimuksesta voi taas todeta, että se ei hyvältä näyttänyt.”

Myös Suomen syöksy koronataantumaan on antanut sysäyksen viritellä poliittista keskustelua hävittäjähankkeen aikataulusta ja myös koko hankkeen mielekkyydestä. Suomen rauhanpuolustajat avasi tällä viikolla verkossa kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan lakivalmistelun aloittamista hävittäjähankintojen pysäyttämistä ja uudelleenarviointia varten.

”Kaikenlainen keskustelu sinänsä on tervetullut, myös kriittinen”, Juusti sanoo.

Puolustushallinnossa ei kuitenkaan ole Juustin mukaan käyty keskustelua siitä, että HX-hanketta lykättäisiin.