Kun politiikassa tapahtuu ja media päivystää eduskunnan käytävillä, joukossa seisoo usein sama tuttu ohjeistaja: eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen, joka vastailee kysymyksiin ja auttaa toimittajia.

Timonen, 65, on ollut vastuussa eduskunnan viestinnästä vuodesta 2003 alkaen, siis kaikkiaan 17 vuotta ja seitsemän puhemiehen aikana.

Perjantaina Timosella oli viimeinen työpäivä ennen lomaa ja eläkkeelle jäämistä.

Uransa päätteeksi hän haluaa muistuttaa avoimuuden arvosta eduskunnassa.

”Eduskunta on tällä hetkellä yksi maailman avoimimmista parlamenteista. Se pitäisi pitää sellaisena”, Timonen sanoo.

”Ja journalistisella medialla on erittäin tärkeä rooli demokratiassa myös tulevaisuudessa. Tätä yhteyttä eduskunnassa pitää vaalia todella voimakkaasti.”

Timonen on eteläpohjalaisen talonpoikaisperheen tytär yhteiskunnallisesti aktiivisesta suvusta.

Helsinkiin hän päätyi opiskelemaan historiaa 1970-luvun puolivälissä. 1980 Timosesta tuli Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n ensimmäinen naispuheenjohtaja keskustan opiskelijaliiton edustajana.

SYL:in johdossa myös eduskunta tuli Timoselle tutuksi, kun hän juoksi valiokuntakuulemissa puhumassa opiskelijoiden asioista.

Verkostot jo tuolta ajalta ovat olleet yksi valtti myöhemmällä uralla.

Timosen opiskeluvuosien tuttuja ovat muun muassa presidentti Tarja Halonen, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) ja Nokiaa pitkään johtanut Jorma Ollila. Samoissa piireissä pyörivät myös pitkäaikaiset poliitikot Ben Zyskowicz (kok) Eva Biaudet (r) Anneli Jäätteenmäki (kesk) ja Eero Heinäluoma (sd) sekä joukko toimittajia ja diplomaatteja.

Yhteyttä osan kanssa pidetään yhä. Halosen kanssa Timonen esimerkiksi perusti SYL-siskot-nimisen verkoston, jolla on jäseniä aina parikymppisistä yli 80-vuotiaisiin.

”Uskaltaisin sanoa, että se on vahvin naisverkosto tässä maassa.”

Timosen alkuvuodet edus­kunnassa osuivat rauhalliseen aikaan, jolloin lamasta oli selvitty ja Suomi kansain­välistyi vauhdilla.

Yksi uran dramaatti­sim­mista hetkistä seurasi silti heti ensim­mäi­senä kesänä vuonna 2003, kun pääministeri Anneli Jäätteen­mäki joutui eroamaan tehtävästään niin sanotun Irak-gaten takia.

Juuri pääministeriksi valittu Anneli Jäätteenmäki kintereillään eduskunnan tiedotuspäällikkö Marjo Timonen eduskunnassa huhtikuussa 2003. Kuva: Matti Björkman / Lehtikuva

Mieleenpainuvimmat hetket työssä ovat liittyneet usein juuri hallitustaistoihin, Timonen sanoo.

Erityisesti uuden hallituksen muodostaminen, joka alkaa eduskunnasta, on aina kiehtova näytelmä.

”Se alku on aina hirmuisen jännittävää, kun ei tiedetä, ketkä hallitusta ryhtyvät muodostamaan. Siellä on toimittajien kanssa käytävillä odoteltu, neuvottelijat antavat kommentteja ja arvuutellaan, että mihinkähän suuntaan tämä on kallistumassa.”

Lämpimiä muistoja Timosella on paljon myös kansalaisviestinnästä, mikä on ollut mediasuhteiden ohella osa hänen tehtäviänsä. Erityisen palkitsevia ovat olleet nuorten parlamentit, joissa nuoret saavat tentata ministereitä kuin eduskunnan oikealla kyselytunnilla, hän sanoo.

Timosen eduskuntauran alussa vuonna 2003 verkkoviestintä oli vasta lapsenkengissä eduskunnassa. Talosta ei toki enää kiikuteltu medialle lähetin avulla printtejä, kuten takavuosina. Nykyisistä päivittäisten suorien verkkolähetysten ajasta oltiin silti kaukana.

Timonen pääsi uudistamaan taloa ja avaamaan sitä niin kansalaisille kuin viestimillekin.

Parissa vuosikymmenessä tiedonvälitys on mullistunut monella tavalla, hän sanoo.

Timonen muistaa ajan, kun lehdissä vielä julkaistiin eduskunnan päätöslistoja. Nyt media voi keskittyä löytämään omia uutisia ja näkökulmia. Kansanedustajat voivat puolestaan tavata kansalaisia aivan uudella tavalla.

”Sosiaalisen median ansiosta kansanedustajilla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet olla vuorovaikutuksissa ihmisten kanssa kuin menneinä aikoina.”

Yksi muutos on ollut myös nopeutunut uutissykli ja kiihtynyt politiikan arki. Minkälainen Timosesta on tässä maailmassa politiikan journalismin tila?

Aina on artikkeleja ja juttuja, joka eivät miellytä kaikkia, Timonen sanoo. Kokonaiskuva on silti hyvällä mallilla. Erityisen arvokasta on hänestä, että eduskuntatyö yhä kiinnostaa mediaa.

”Se, että media on läsnä eduskunnassa ja raportoi täältä laajasti on valtavan hieno juttu.”

Timonen muistuttaa, että Suomen eduskunta on kansainvälisesti tarkasteltuna medialle poikkeuksellisen avoin, mikä on arvo sinänsä. Toimittajat pääsevät helposti poliitikkojen juttusille kuppilassa ja odottamaan kommentteja valiokuntien ovien takana. Ministerit ovat niin ikään käytävillä saatavilla.

Toimittajille hän jättääkin viestin viimeisenä työpäivänänsä.

”Toivon, että toimittajat ja kuvaajat ovat edelleen läsnä eduskunnassa, koska niitä omia uutisia ja taustoja saa selville ainoastaan siten, että kohtaa edustajia täällä käytävillä ja kysyy asioista.”

Marjo Timosen mukaan Suomen eduskunta on kansainvälisesti tarkasteltuna medialle poikkeuksellisen avoin. Kuva: Mikko Suutarinen / HS