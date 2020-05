Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) tyrmää omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) väläyttämän lisäajan turpeen energiakäytölle koronakriisin ja huoltovarmuuden takia.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen väläytti turpeen energiakäytölle lisäaikaa osana huoltovarmuutta. Kuva: Sami Kero / HS

”Turve voi saada korona­kriisistä jatko­aikaa”, Tuppurainen arvioi Helsingin Sanomien haastattelussa lauantaina.

”Mikään ei ole hallituksen turvekannoissa muuttunut, eikä ilmastonmuutosta ole peruttu”, Mikkonen sanoo HS:lle.

Hallitusohjelmaan on kirjattu turpeen energiakäytön vähentäminen vähintään puoleen vuoteen 2030 mennessä.

Turve on myös suurin yksittäinen vähennyskohde hallituksen tavoitteessa puolittaa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2035 mennessä. Jos turpeen käyttö loppuu, hiilidioksidipäästöistä poistuu arviolta seitsemän miljoonaa tonnia.

Turpeen energiakäytöstä on tullut koronakriisin keskellä sen puolustajille myös osa Suomen huoltovarmuutta.

Mikkosen mukaan on selvää, että hallitus toimii nyt myös talouden elvytystoimissa ilmastopolitiikka ja hiilineutraalius edellä.

”Turpeen energiakäytön alasajossa hyödynnetään myös EU:n tukirahoitusta, jota olemme saamassa jopa 160 miljoonaa euroa”, Mikkonen muistuttaa.

Energiaverotusta on määrä linjata syksyn budjettiriihessä esimerkiksi kiristämällä fossiilisten lämmityspolttoaineiden verotusta. Hallitus on myös perustamassa ilmastorahastoa, ja tarkoitus on kehittää sen avulla uutta teknologiaa vähentämään päästöjä.

Mikkonen tyrmää turpeen energiakäytön puolustelut myös osana huoltovarmuutta.

”Turve ei ole huoltovarmuuden kannalta erityisen kestävä vaihtoehto. Turve ei säily kovin hyvin, ja turpeennosto on kovin sääriippuvaista”, Mikkonen sanoo.

Tuppurainen taas totesi HS:n haastattelussa, että ”turpeella voi olla sen kaltaisia huoltovarmuusaspekteja, joita ei voi noin vain sivuuttaa”.

Turpeesta hallituksessa ovat ennen koronakriisiä kiistelleet lähinnä vihreät ja keskusta, jolla on ollut huoli muun muassa turvetuotannon tuomista työpaikoista.

Hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki otti lauantaina Twitterissä kantaa Tuppuraisen haastatteluun: ”Nyt ei kaivata tekosyitä. Korona ei ole syy myöntää turpeelle jatkoaikaa.”

Arhinmäen mukaan koronan aiheuttamaa talouskriisiä tulee ratkoa elvyttämällä ja esimerkiksi investoimalla polttoon perustumattomaan energiantuotantoon: ”Se luo työtä ja takaa huoltovarmuutta.”