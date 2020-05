Viron rajaviranomaiset ovat käännyttäneet viime viikon torstain ja sunnuntain välisenä aikana yhteensä 54 matkaajaa, jotka pyrkivät maahan Suomesta. Syynä on se, etteivät he ole täyttäneet maahantulolle asetettuja edellytyksiä.

Viime viikon torstaista 14. toukokuuta alkaen suomalaiset ovat voineet matkata Viroon ilman pakollista 14 päivän karanteenia, jos matkustuksen syynä on työ, opiskelu tai muut välttämättömät, esimerkiksi perhesuhteisiin liittyvät syyt.

Taustalla on Suomen hallituksen päätös sallia jälleen ulkomaiden kansalaisten saapuminen Suomeen, jos taustalla on työsuhteeseen tai työmatkaan perustuva työmatkaliikenne tai muu välttämätön matkustus. Vastavuoroisesti Viro salli suomalaisten saapuvan alueelleen samoista syistä.

Omien kansalaistensa perustuslaillista oikeutta poistua maasta tai saapua maahan Suomen viranomaisilla ei mahdollisuutta rajoittaa.

Jos suomalainen siis mielii Tallinnan-risteilylle, se on nyt mahdollista – jos ei ole turhan tarkka sen suhteen, pääseekö lopulta maihin. Kohtaloksi voi koitua liittyminen kymmenien käännytettyjen jatkeeksi.

Maahantulon edellytysten täyttymistä vahtii Helsingin satamassa Rajavartiolaitokseen kuuluva Suomenlahden merivartiosto, jonka valvonta kohdistuu eritoten maahantulijoihin. Jos suomalaismatkustaja huvittelutarkoituksessa on ostanut lipun Tallinnan-laivaan, eivät viranomaiset voi estää häntä astumasta laivaan.

”Jos henkilöllä lippu on, ja hän lähdössä on, viime kädessä emme voi sitä estää. Tietysti emme voi taata toisen valtion viranomaisen puolesta, että henkilö myös maahan pääsee”, Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Simola sanoo.

”Viranomaisena tietenkin toivoo, että kaikki toimivat vastuullisesti ja noudattavat suosituksia tarpeettoman matkustamisen välttämisestä.”

Toiseen suuntaan eli Suomesta Viroon käännytettyjen määrä on toistaiseksi viisi – kaksi torstaina ja kolme sunnuntaina –, minkä Simola lukee Tallinnassa tapahtuneen valistuksen ansioksi.

Suomella on Tallinnassa kaksi rajavartijaa, jotka kertovat matkustajille maahanpääsyn ehdoista Suomessa. Heidän ohjeistuksensa ovat saaneet kymmenet virolaiset luopumaan matkustusaikeistaan, Simola kertoo. Tarkoituksena on sujuvoittaa rajamuodollisuuksia Helsingissä.

”Näin on vältytty esimerkiksi siltä, että tänne lomalle pyrkiviä virolaisia olisi jouduttu käännyttämään ja lähettämään takaisin Tallinnaan.”

Käytännössä Helsingissä rajavartijat kysyvät maahanpyrkijöiltä matkustuksen syitä. Tarvittaessa viranomaiset ovat yhteydessä esimerkiksi työnantajaan. Simola ei suoraan vastaa kysymyksiin siitä, selvitetäänkö maahantulon syitä aina samalla tarkkuudella kaikilta matkustajilta, jotka eivät ole Suomen kansalaisia. Hänen mukaansa viranomaiset tekevät aina maahanpääsystä tapauskohtaisen arvion.

Helsingissä käännytettävä henkilö ohjataan paluumatkalle seuraavaan mahdolliseen laivaan.

”Epäselvät tapaukset siirretään niin sanotun toisen linjan tarkastukseen, jossa henkilö haastatellaan tarkemmin.”

Jos maahantulon edellytys ei täyty, matkustaja ohjataan paluumatkalle seuraavaan mahdolliseen laivaan. Viron poliisi- ja rajavartiovirasto tekee päätöksen maahanpääsystä Tallinnan satamassa. Simola toteaa, ettei hän voi kommentoida virolaisten käytäntöjä.

Vaikka laivat Tallinnan ja Helsingin välillä seilaavatkin, ei varustamoiden mukaan matkustajamäärissä ole hurraamista.

Kahden kaupungin väliä liikennöivät Eckerö Line ja Tallink Silja kertovat, että parhaimmillaan yhdessä lähdössä on ollut 400–500 matkustajaa.

Esimerkiksi Eckerö Linen M/S Finlandia -alukselle mahtuisi matkustajia enimmillään 2 300, kun nyt lähtijöitä on ollut parhaimmillaan 400. Määrä on yli kymmenkertainen verrattuna tätä edeltäneisiin joidenkin kymmenien matkustajien määriin. Toisaalta määrä on vähäinen verrattuna tavanomaisiin toukokuun viikonloppuihin, joina laivat ovat tyypillisesti lähes täysiä.

Suomen 14. toukokuuta asettamat maahantulon edellytykset koskevat kaikkia Schengen-sopimuksen piirissä olevia maita, joskaan kaikkiin maihin ei tällä hetkellä ole liikennettä. Sunnuntaina Helsinkiin saapui meriteitse yhteensä 3 950 matkustajaa, kun lähtijöitä oli runsaat 2 000. Helsinki-Vantaan lentoasemalla rajanylityksiä oli sunnuntaina yhteensä noin 1 000. Matkustajia sekä saapui että lähti noin 500.

Koronaepidemian ehkäisemiseksi suositellaan maahan saapuvalle henkilölle edelleen muun muassa tarpeettomien lähikontaktien rajoittamista 14 vuorokauden ajaksi.