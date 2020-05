Viikonloppuna pääministeri Sanna Marin (sd) syytti kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa valehtelusta. Valehtelusta syyttäminen on harvinaista Suomen politiikassa, etenkin kun syytöksen esittää pääministeri oppositiojohtajalle.

Kiistaa voi tulkita monesta suunnasta.

Politiikan näkökulmasta tapaus alleviivaa Marinin kylmää suhdetta kokoomukseen, arvioi HS:n toimittaja Marko Junkkari kolumnissaan.

Politiikan tutkijat Johanna Vuorelma ja Hanna Wass ovat puolestaan todenneet, että on merkittävä institutionaalinen kysymys, jos pääministeri syyttää oppositiojohtajaa valehtelusta. Vuorelman mukaan julkiset syytökset valheista silloin, kun kyse on tulkinnanvaraisista kysymyksistä, voivat hiljentää kriittisiä ääniä.

Marinin puolustajat ovat vedonneet siihen, ettei voi olla pääministeriltä väärin kritisoida opposition kritiikkiä, jos se on valheellista.

Kiista lähti Orpon viikonloppuna esittämistä kommenteista. Hän totesi, että hallitus ei vastaa opposition kysymyksiin ja että ”jatkuva pallottelu siitä, annetaanko taudin levitä vai ei, luo epävarmuutta”.

Marin vastasi sanomalla, että Orpo tekee oppositiopolitiikkaa ”valheellisilla väittämillä”. Marinin mukaan oppositiolle on vastattu ja hallituksen linja on ollut koko ajan selvä.

Kiistassa on kyse kahdesta asiasta, joista ensimmäinen koskee hallituksen halua olla vastaamatta opposition kysymyksiin. Viime torstaina eduskunnan kyselytunnilla Orpo esitti Marinille useita kysymyksiä ­koronaviruksen seurantaan liittyen. HS oli aiemmin esittänyt samat kysymykset sosiaali- ja terveysministeriölle, josta vastattiin, ettei kysymyksiin ole vielä olemassa vastauksia.

Kysymykset koskivat epidemian seuraamisen mittareille asetettuja tavoitteita tai raja-arvoja, esimerkiksi sitä, mikä sairaala- ja tehohoitopotilaiden määrä on hallituksen mielestä liian korkea. Marin vastasi Orpon kysymykseen kertomalla yleisellä tasolla, mitä mittareita hallitus katsoo. Se on eri asia.

Sen jälkeen Marin kertoi, että hallitus järjestää seuraavana päivänä lehdistötilaisuuden, jossa tullaan käymään ”kaikkia näitä kysymyksiä hyvin huolellisesti läpi ja vastaamaan tiedotusvälineiden kysymyksiin, mitä edustaja Orpokin tässä kuvasi”.

Kokoomuksen turhautumisella tiedonkulkuun on toki pidemmät juuret kuin viime kyselytunti. Jo aiemmin keväällä lähteet eri puolueista, mukaan lukien hallituspuolueista, ovat purkaneet ärtymystään siitä, miten heikosti kansanedustajille on ollut tarjolla tietoa epidemiatilanteesta ja sitä koskevista toimista.

Marinin ja Orpon kiistan toinen puoli liittyy hallituksen koronalinjan selkeyteen. Orpon retoriikka on oppositiopoliitikolle ominaisesti kärkevää. ”Jatkuva pallottelu” antaa mielikuvaa hallituksesta, joka heiluu kriisissä kuin tuuliviiri.

Luonnollisesti linja on täsmentynyt matkan varrella.

Vielä helmikuun lopussa epidemia ei ollut alkanut Suomessa eikä koronaviruksen vakavuus ollut valjennut. Tuolloin Marin vertasi koronavirusta kausi-influenssaan. Hän sanoi eduskunnalle, että tavalliseen kausi-influenssaan sairastuu Suomessa vuosittain noin viisi prosenttia aikuisista ja kymmenen prosenttia lapsista.

”Koronavirusinfektiotapauksia on varmistettu selvästi vähemmän. Epidemian keskusalueella Hubeissakin vain noin 0,1 prosenttia eli yksi tuhannesta on sairastunut koronavirukseen”, Marin totesi.

Orpo kiitteli omassa puheenvuorossaan hallitusta: ”Varautuminen on hyvää, informaatiosta pidetään huolta, ja jos jotain sattuu, niin ihmisiä pidetään ajan tasalla.”

Marin on kuitenkin korona­tilanteen vakavuuden valjettua toistanut johdonmukaisesti hallituksen linjaa. Yksittäiset termit ovat eläneet, mutta linja on ollut ”viruksen leviämisen estäminen, terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ja riskiryhmien suojelu”. Viime perjantaina Marin painotti, ettei epidemia saisi ollenkaan levitä Suomessa.

Mitä epäselvää Suomen linjassa on siis ollut?

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitämässä puhetta ennen puoluevaltuuston etäkokousta Turun piiritoimistolla lauantaina. Kuva: Roni Lehti / Lehtikuva

Maaliskuun lopussa koronavirustilanne oli jo kaikkien tiedossa. Maailman terveysjärjestö WHO oli julistanut 11. maaliskuuta pandemian ja hallitus oli pannut voimaan kovia rajoitustoimia. Suomessa puhuttiin käyrän madaltamisesta. Siis siitä, että hidastetaan epidemian etenemistä, jotta terveydenhuolto ei kuormitu liikaa.

Marin sanoi Iltalehdelle, että ”emme pysty pysäyttämään tautia emmekä pyri siihen, koska se on mahdotonta”. HS:n haastattelussa Marin sanoi, että ”emmehän me yritä tai halua, että valtaosa suomalaisista tämän taudin sairastaa. Emme voi estää, että ihmiset voivat sairastua, mutta hallituksen tavoitteena on hidastaa epidemian etenemistä, turvata terveydenhuollon kantokyky kaikissa tilanteissa ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.”

Marin totesi useissa yhteyksissä myös, että Suomi ei noudata ”laumasuojastrategiaa”.

Termi on kiistanalainen – ja tulkinnanvarainen. Laumasuojastrategia oli noussut otsikoihin sen jälkeen kun kävi ilmi, että Britannian hallitus oli aikeissa antaa viruksen levitä väestöön ilman suuria rajoituksia. Suunnitelma muuttui nopeasti, kun brittiläisen huippuyliopiston Imperial Collegen tutkijat laskivat sen voivan johtaa satojentuhansien ihmisten kuolemaan. ”Laumasuojastrategiasta” tuli eräänlainen kirosana, josta Suomessakin hallitus halusi ottaa selvän pesäeron.

Keskeisten poliitikkojen ja viranomaisten puheissa näkyi kuitenkin ajatus laumasuojasta ja siitä, että virus kulkee väistämättä väestön läpi. Käytännössä puheiden taustalla vaikutti siis ajatus siitä, että epidemia pysähtyy vasta, kun riittävän moni suomalainen on sen sairastanut.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi maaliskuussa, että ”Suomi varautuu kaikissa toimissaan siihen, että ikäihmiset voisivat pysyä suojassa ja muu väestö ottaa sitten ­koronaviruksen, tulevan epidemian, väestöpohjalta vastaan”.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila puolestaan sanoi HS:lle, että ”epidemia tulee menemään väestön läpi, ja kysymys on siitä, miten saamme laumaimmuniteetin aikaan väestössä niin, että riskiryhmiä on suojeltu”. Varhila sanoi myös, että ”kun laumaimmuniteetti on saavutettu, riskiryhmät tulevat sen piiriin ilman että heidän tarvitsee sairastaa tautia.”

Ero maaliskuun lopussa kerrottujen tavoitteiden ja nykyhetken välillä on merkittävä.

Vaikuttaa siltä, että hallituksen linjan taustaoletukset ovat muuttuneet. Enää vastuuministeri ja vastuuministeriön ylin virkamies eivät ole puhuneet siitä, että muu kuin riskiryhmään lukeutuva väestö tulee ottamaan viruksen vastaan. Nyt virus ei saisi Marinin mukaan levitä lainkaan Suomessa.

Hallituksen linjan epäselvyys liittyy muuhunkin kuin muutamiin lausuntoihin maaliskuun lopulta. Pitkin kevättä on ollut nähtävissä ristiriita tai jännite sen välillä, mitä Marin ja keskeiset terveysviranomaiset sanovat.

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä Marin toisti eduskunnassa, että hallituksen tavoite on ”hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa, turvata terveydenhuoltomme kapasiteetti ja kantokyky kaikkialla maassa sekä suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä”.

Samana päivänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL lähetti eduskuntaan muistion, jossa se toteaa, että rajoitustoimia voidaan alkaa purkaa ennakoitua aiemmin, ”mikäli huomataan, että epidemian hidastaminen on liian tehokasta”.

”Jälkimmäisen vaarana olisi epidemian käynnistyminen uudestaan voimakkaana, kun kaikki rajoitukset lopulta voidaan purkaa”, muistiossa todetaan.

Ajatuksena THL:llä oli se, että mikäli väestöön ei synny immuniteettia tartunnan saamisen kautta, riski uudesta pahasta aallosta kasvaa. Myöhemmin THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen esitti vastaavia näkemyksiä HS:n haastattelussa. Ne mainittiin myös kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmän niin sanotussa exit-raportissa.

Marin oli haluton kommentoimaan näitä näkemyksiä.

Koska hallitus on koko epidemian ajan kertonut tukeutuvansa päätöksissään asiantuntijoiden näkemyksiin, epäselväksi jäi, jakaako se myös viranomaisten näkemyksen siitä, että epidemia voi hidastua liikaa.

Epäselvyyttä lisäsi se, että THL:n mainitsemaan riskiin viitataan myös hallituksen 6. toukokuuta antamassa periaatepäätöksessä. Siinä todetaan, että ”viruksen leviämisen pysähtyminen väestön vastustuskyvyn ollessa hyvin matala tarkoittaa ns. toisen aallon riskin kasvua”. Periaatepäätöksessä ei kuitenkaan kerrota, mitä tämän toteaminen käytännössä tarkoittaa hallituksen toimien suhteen.

Pyrkikö hallitus siihen, että epidemia palaa hallitulla liekillä läpi sen osan väestöstä, joka ei kuulu riskiryhmiin? Ajatteliko se viranomaisten tavoin, että epidemia voi hidastua liikaa, ja jos voi, mitä se tarkoittaa?

Viime perjantaina tiedotustilaisuudessa Marin ilmaisi lopulta selkeän näkemyksensä siitä, että hallitus ei usko epidemian voivan levitä liian hitaasti. Marin siis teki tältä osin pesäeron terveysviranomaisten näkemyksiin.

Tämä ei ole tullut mitenkään kirkkaasti läpi hallituksen aiemmissa kannanotoissa, vaikka hallitus oli kyllä terävöittänyt tiedotuslinjaansa.

Puheista katosi sana ”hidastaa” ja puhuttiin vain epidemian ”estämisestä”. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote rukattiin uusiksi niin, että lause ”hallituksen tavoitteena on taudin etenemisen hallinta” muuttui tavoitteeksi ”estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa”.

Tässä tilanteessa tultiin viime viikonloppuun, kun Orpo syytti hallitusta linjan ”jatkuvasta pallottelusta”.

Marin on toistanut epidemian aikana johdonmukaisesti rimpsua hallituksen tavoitteista.

Silti vaikuttaa siltä, että tavoitteiden taustaoletukset ovat muuttuneet maaliskuusta.

Ja kun keinoista on puuttunut konkretiaa, ja samaan aikaan terveysviranomaiset sekä taustamuistiot puhuvat eri kieltä hallituksen kanssa, syntyy helposti vaikutelma linjan epäselvyydestä. Sekä siitä, ettei kyse ole vain viestinnällisestä epäselvyydestä, vaan aidosti ristiriitaisista tavoitteista.

Moni asia on yhä auki, mutta viime perjantaina hallituksen linja silti selkeni.

Oman kierteensä tilanteeseen toi tosin yllättäen perjantaina THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta. Tervahauta kertoi Ylelle, että koronavirustartuntojen määrä kannattaa nyt painaa mahdollisimman lähelle nollaa ja virus pitäisi pyrkiä tukahduttamaan.

Tervahaudan mukaan asiasta ei ole ”erikseen” keskusteltu THL:ssä, mutta THL:llä ei ole ”mitään sitä vastaan, että tauti nyt tällä hetkellä Suomesta ajetaan nollille”.

Tervahaudan voi tulkita ajaneen jopa Marinia tiukemmalle linjalle. Haastattelu oli tehty ennen Marinin tiedotustilaisuutta.

Viime aikoina on käynyt ilmi, että tauti on hidastunut Suomessa odotettua voimakkaammin, ja ulkomailla tehtyjen selvitysten perusteella koronavirus on myös levinnyt väestöön huomattavasti odotettua vähemmän.

Tervahaudan kommentit saattavat heijastaa sitä, miten jatkuvasti kehittyvä tieto koronasta vaikuttaa myös Suomen päättäjien näkemyksiin. On ymmärrettävää, ettei hallituskaan ole siksi halunnut liian tiukasti määrittää Suomelle jotain tiettyä linjaa.

On silti vaikea välttyä vaikutelmalta, että hallituksen taustaoletukset ovat muuttuneet epidemian alusta ja että se on ollut haluton kertomaan ääneen, mitä sen ylätason tavoitteet käytännössä tarkoittavat, sekä miten ne suhteutuvat terveysviranomaisten näkemyksiin.

Linja on ainakin jättänyt tulkinnanvaraa.