Vihreiden mielestä valtion pitäisi antaa korkeakouluille tukea jo tänä syksynä, jotta eri alojen aloituspaikkoja tulisi lisää.

Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson vetosi 12. toukokuuta Ylen A-studiossa korkeakouluihin, että ne lisäisivät aloituspaikkoja, jotta nuorisotyöttömyys ei lähtisi kasvuun.

Korkeakoulut ovat sanoneet, että aloituspaikkojen lisääminen vaatisi lisää rahaa.

HS kertoi sunnuntaina, että todennäköisesti ainakin opetus- ja kulttuuriministeriö esittää aloituspaikkalisäyksiin rahoitusta omassa lisätalousarvioesityksessään valtiovarainministeriölle.

”Valtion on syytä lisätä aloituspaikkoja korkeakouluissa suppeasti ensin tulevana syksynä ja vuonna 2021 voimakkaammin”, sanoi vihreiden kansanedustaja ja puolueen valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Iiris Suomela tiistaina.

”Mikäli korkeakouluilta intoa löytyy, valtiolta olisi syytä rahaa löytyä. Korkeakoulutus on iso osa kestävämpää tulevaisuutta, koska me tiedämme, että korkeassa osaamisessa on pitkälti Suomen tulevaisuus.”

Suomela tiedotti tiistaina vihreiden elvytyspolitiikasta yhdessä vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon kanssa.

”Nyt ei ole leikkauslistojen aika. Hyvinvointivaltio on näyttänyt koronaviruskriisin aikana arvonsa. Moni maa rakentaa nyt kiireellä niitä kriisissä välttämättömiä turvaverkkoja, jotka ovat olleet Suomessa käytössä jo pitkään. Nyt ei ole aika karsia turvaverkkoja, jotka ovat olleet kriisissä vahvuus”, Ohisalo sanoi.

Ohisalon mukaan elvytyksen aikana pitää kehittää koulutusta, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, asumista, ruoantuotantoa ja liikkumista niin, että ne kestävät erilaiset kriisit.

”Mitä paremmin pystymme nämä rakenteelliset uudistukset ja tietenkin myös työllisyyteen liittyvät rakenteelliset uudistukset tekemään elvytyksen aikana, sitä vähemmän tulee tarvetta sille keskustelulle, kuinka paljon ja mistä leikataan ja mistä veroja korotetaan”, Ohisalo sanoi.

Vihreät ehdottavat lapsille ja nuorille kriisipakettia.

”Oppimiserot eivät saa revetä. Lapsille ja nuorille on tehtävä kriisipaketti. Nyt on loistava paikka panostaa perhetyöhön, erityisopetukseen ja lastensuojeluun. Lastensuojelu on ottanut koronaviruskriisissä kolauksen. Moni lapsi on jäänyt ilman luotettavan aikuisen kontaktia”, Ohisalo sanoi.

Puolue aloittaisi heti erityisesti rataverkon korjaustyöt ja nopeuttaisi suurten ratahankkeiden suunnittelutyötä.

”Nyt on tilaisuus käynnistää kaikki sellaiset raidehankkeet, joiden rakentamisvaihe voitaisiin tänä vuonna käynnistää tai jotka voidaan laittaa muuten nopeasti liikkeelle”, puolue linjaa.

Ohisalo sanoi, ettei valtion osallistumiselle Finnairin osakeantiin voi asettaa ehtoja.

Hän viittasi keskusteluun siitä, että Finnair suunnittelee keskeyttävänsä joidenkin kotimaan reittien lennot tänä kesänä.

”Kyseessä on pörssiyhtiö, joka tekee itsenäisesti päätöksensä. Omistajaohjaukseen liittyvät kysymykset on linjattu isolla periaatteellisella tasolla meidän omistajapoliittisessa linjapaperissa, joka juuri hyväksyttiin.”