Postin julkisia palveluja selvittäneen työryhmän loppuraportin julkistaminen siirtyy jo toisen kerran.

Työryhmä on saanut raporttinsa varsin valmiiksi, mutta asiaa ei ole koronakiireiden takia ehditty käsittelemään poliittisesti loppuun.

HS:n tietojen mukaan työryhmä esittää määräaikaista miljoonien eurojen tukea, jotta sanomalehtien jakelu voitaisiin turvata myös harvaan asutuilla seuduilla.

Raportissa ei tiettävästi tarkkaan kerrota, kenelle ja miten tuki jaettaisiin, vaan se menisi vielä jatkovalmisteluun.

Valtiosihteeri Olli Kosken (sd) johtaman poliittisten valtiosihteereiden työryhmän piti saada työnsä valmiiksi 30. huhtikuuta, mutta koronakriisin takia sitä siirrettiin. Uusi aika oli 22. toukokuuta eli ensi perjantai, mutta HS:n tietojen mukaan myös tämä takaraja venyy.

Raportissa kuvaillaan, kuinka vaikeaa postia on jaella kannattavasti harvaan asutuilla seuduilla. Koronakriisin aikana tilanne on vain pahentunut, kun postia on jaettu entistä vähemmän.

Keskiviikkona Posti kertoi vähentävänsä väliaikaisesti jakelupäiviään. Lue lisää: Posti aloittaa yt-neuvottelut ja suunnittelee kesän ajaksi muutosta jakeluaikatauluihin

Hallitus asetti valtiosihteerien työryhmän tammikuussa. Sen tehtävä oli arvioida ”Posti Group Oyj:n roolia osallistua laajasti ja markkinaehtoisesti julkisten palvelujen valtakunnalliseen tuottamiseen”.

Työryhmän työtä on ohjannut hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan hallitus on luvannut etsiä vaihtoehtoja postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi koko maassa moniäänisen tiedonvälityksen varmistamiseksi.

Lisäksi työryhmä on selvittänyt keinoja turvata postinjakelu harvaan asutuilla alueilla sekä saaristossa saaristolain mukaisesti.

Suomi on Euroopan ainoita maita, jossa valtio ei tue postin tai lehtien jakelua.