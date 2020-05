Hoiva-avustajien roolista vanhustenhoidossa ja hoitajamitoituksessa on syntynyt yllättävä kiista. Kiistan ydin on avustajien koulutuksessa ja siinä, missä määrin he osallistuvat myös hoivatyöhön vai ovatko he lähinnä siivoojia.

Työnantajien järjestö Hyvinvointiala Hali syyttää nyt hoitajien järjestöjä takinkäännöstä, joka voi sen mukaan jopa vaarantaa viime syksynä valmistellun hoitajamitoituksen tiukennuksen.

Laki sitovasta hoitajamitoituksesta on eduskunnan käsittelyssä. Lain mukaan viimeistään keväällä 2023 ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa tulisi olla vähintään seitsemän hoitajaa kymmentä hoidettavaa kohti, kun nykyinen suositus on viisi hoitajaa kymmentä hoidettavaa kohti.

Uudistus edellyttää tuhansien uusien sairaanhoitajien, lähihoitajien ja hoiva-avustajien koulutusta. Avustajien osuus työvoimasta olisi arviolta 10–15 prosenttia.

Mitoitukseen laskettaisiin myös hoiva-avustajat siltä osin, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön, kuten vanhuksen auttamiseen peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa ja ulkoilussa. He eivät voisi olla yksin työvuorossa eivätkä vastata lääkityksestä.

Välittömän asiakastyön lisäksi hoiva-avustajien tehtäviin kuuluisi välillisiä tukipalveluita, kuten siivousta, pyykkäystä ja ruoan laittoa, mutta niihin menevää aikaa ei mitoitukseen laskettaisi.

Hallituksen esityksen mukaan hoiva-avustajien koulutusta oli määrä yhtenäistää, sillä vuonna 2011 työvoimakoulutuksena alkanut koulutus on nyt melko vaihtelevaa. Yleensä siihen sisältyy opintoja sekä sosiaali- ja terveysalalta että puhtaus- ja palvelualalta.

Opetushallituksen johdolla on nyt valmisteltu vaihtoehtoisia malleja, joista yleisesti kannatetun mukaan hoiva-avustajan koulutus muodostuisi vastedes kahdesta lähihoitajatutkinnon osasta eli korostaisi sote-alan osaamista. Noin vuoden kestävät opinnot olisivat 60 opintopisteen laajuiset.

Hoitajaliitot Tehy ja Super ovat omassa lausunnossaan tyrmänneet esityksen.

”Emme voi hyväksyä sitä, että lähihoitajan tutkinto rikottaisiin ja siitä irrotettaisiin kaksi osiota, joista toinen on jo varsin vaativaa vanhusten hoitoa. Eihän niin voi hyppiä, sillä ei ihminen pysty oppimaan uutta ilman pohjatietoja. Siinä syntyisi vain illuusio osaamisesta”, sanoo lähi- ja perushoitajien liiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola.

Paavola kiistää, että he olisivat kääntäneet takkinsa hoiva-avustaja-asiassa. ”Olemme koko ajan olleet sitä mieltä, ettei tällaisia hoiva-avustajia tarvita heikentämään potilasturvallisuutta, vaan hoitoalalla tarvittava tukipalveluhenkilöstön koulutus on hankittavissa nykymuotoisesta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta.”

Super haluaisi jopa muuttaa hoiva-avustajan nimikkeen tukipalvelutyöntekijäksi.

Superin ja Tehyn mukaan ikäihmisten hyvä ja turvallinen hoito vaatii vähintään toisen asteen tutkinnon, jotta se voidaan toteuttaa asiakasturvallisesti ja asianmukaisesti. Hoiva-avustajan koulutus ei ole varsinainen tutkinto.

Yksityisiä työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali hämmästelee hoitajaliittojen täysin kielteistä kantaa hoiva-avustajien käyttöön hoivatyössä. Se merkitsisi järjestön mukaan hoiva-avustajien siirtymistä hoitajamitoituksen ulkopuolisiksi tukityöntekijöiksi, lähinnä siivoojiksi. Samalla lisätyövoiman saanti ei toteutuisi.

”Tehyn ja Superin takinkääntö jo sovituissa asioissa on käsittämätöntä, jopa vastuutonta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tällä hetkellä huutava työvoimapula. Tarvitsemme nyt pikaisesti ratkaisuja, jotka tukevat hallituksen esitystä vanhusten asumispalveluiden henkilöstömitoituksen nostamiseksi”, sanoo Halin toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas tiedotteessa.

Halin mukaan hoiva-avustajakoulutusta pitää vahvistaa niin, että se perustuu lähihoitajatutkinnon osiin, jolloin toteutuu myös mahdollisuus jatkaa opintoja hoiva-avustajasta lähihoitajaksi.

Hyvinvointialan hoiva- ja osaamisjohtaja Arja Laitinen muistuttaa, että jo syksyllä 2019 sovittiin, että hoiva-avustajien koulutusta on määrä selkeyttää ja yhtenäistää niin, että he voisivat entistä paremmin avustaa sairaanhoitajia ja lähihoitajia esimerkiksi vanhusten pesemisessä, pukemisessa ja liikkumisessa. Silloin hoitajat voisivat keskittyä enemmän varsinaiseen hoitotyöhön.

”Ei ole tarkoitus kouluttaa mitään lähihoitajien korvaajia, mutta hoiva-avustajia ei voi laskea hoivamitoitukseen, jos he tekevät vain tukihenkilön töitä, kuten pyykkäämistä ja siivousta”, Laitinen sanoo.

Myös Kuntatyönantajat KT korostaa, että käytännön työelämän tarpeita vastaavasti on keskeistä, että vastakin hoiva-avustajien koulutukseen kuuluu tarkoituksenmukainen osio sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta ja että koulutuksen jälkeen voi jatkaa perustutkintoon asti.

Työntekijäpuolen järjestö Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL muistuttaa, että vanhuspalvelulain uudistamistyön yhteydessä kaikki työmarkkinajärjestöt pääsivät yksimielisyyteen siitä, että hoiva-avustajat ovat yksi ammattiryhmä tuottamassa laadukasta ikääntyneiden hoivaa.

JHL ei pidä perusteltuna Tehyn ja Superin vaatimusta hoiva-avustajien kouluttamisesta pelkästään tukipalveluita varten.

”Kinastelu hoiva-avustajien koulutuksesta ja asemasta voi johtaa siihen, että koulutettu hoitohenkilöstö ei jatkossakaan voi keskittyä ydintehtäviinsä”, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.