Suomen kohtaamat turvallisuusuhat oli painettu lähes näkymättömiin, kun Helsingissä neuvoteltiin vuosi sitten uuden hallituksen ohjelmasta. Pandemioista ei ollut puhettakaan. Pääroolissa ulkopolitiikan tavoitteina olivat ihmisoikeudet ja tasa-arvo.

Nyt, koronapandemian myötä, uhat tekevät tietään takaisin kärkiaiheeksi, ja valikko on muuttunut.

Hybridiuhkien, kyberiskujen, terrorismin ja suurvaltapolitiikan rinnalle on noussut uusi iskusana ”terveysturvallisuus”.

”Terveysturvallisuus on iso asia jatkossa, ja huoltovarmuus, josta Suomella on ongelmista huolimatta hyvä malli”, arvioi ulkoministeriön ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaava alivaltiosihteeri Kai Sauer.

Sana terveysturvallisuus ei itsessään ole uusi. Mika Salminen oli THL:n terveysturvallisuuden johtaja jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa. Aids, sars ja ebola ovat kukin vuorollaan nostaneet terveysturvallisuuden uutisotsikoihin.

Uutta on se, että terveysturvallisuus nostetaan sodankäynnin ja voimapolitiikan rinnalla esille ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Maailmanlaajuiseksi levinneen vakavan tartuntatautiepidemian terveysvaikutuksista ja niiden heijastumisesta kaikkeen muuhun on kertynyt kokemuksia vasta alkuvuoden ajan, ja tapahtumien vyöry jatkuu. Pitkän aikavälin seurauksia yritetään kuitenkin jo hahmottaa myös Suomessa.

Suomi ja maailma koronan jälkeen on otsikkoaihe presidentti Sauli Niinistön isännöimissä tämänvuotisissa Kultarantakeskusteluissa, jotka on kriisin vuoksi muunnettu päivän mittaiseksi tv-seminaariksi. Se on Ylen ohjelmassa sunnuntaina.

Presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kokouksessa käsiteltiin viime perjantaina ”erityisesti koronaviruspandemian vaikutuksia Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen toimintaympäristöön”, sanottiin valtioneuvoston tiedotteessa.

Koronakriisi oli esillä, kun valiokunnassa keskusteltiin uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelusta.

Alivaltiosihteeri Kai Sauer. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Sauer johtaa alivaltiosihteerinä selonteon laatimista ulkoministeriössä.

”On liian aikaista tehdä johtopäätöstä siitä, miten pandemia kirjataan selontekoon”, sanoo Sauer. Se on hänen mukaansa poliittinen päätös. Ajatustenvaihto terveysturvallisuudesta on kuitenkin runsasta.

Vaalikausittain laadituissa turvallisuuden ja puolustuksen selonteoissa kuvaillaan Suomen kansainvälinen toimintaympäristö ja se, miten Suomi edistää siinä etujaan. Selontekojen käsittelyssä haetaan eduskunnan tuki sellaisille hankkeille kuin hävittäjähankinnat.

Selonteot ovat kiinnostavaa luettavaa myös jälkikäteen siinä, mihin niissä ei osata varautua. Neljä vuotta sitten valmistuneessa tekstissä mainittiin sana pandemia kerran, viimeisessä kappaleessa, osana useiden huolenaiheiden listaa.

Nyt tekeillä olevan selonteon piti olla eräänlainen välityö. Hallitusneuvotteluissa osallistujien piti sitoutua edelliseen. Maailman tapahtumat eivät kuitenkaan taaskaan jakautuneet neljän vuoden jaksoihin. Tekstin valmistumisen aikarajaa on siirretty tästä keväästä ensi syksyyn.

Tulevina kuukausina pitäisi pystyä esittämään paras arvio koronakriisin ja sen matkaan saattamien seurausten turvallisuusvaikutuksista Suomen kannalta katsottuna. Se on vaikeaa muistakin syistä kuin siitä, että kriisi jatkuu.

”Selonteossa on myös painavampia ja pysyvämpiä asioita”, sanoo Sauer. Valtapolitiikka ei katoa, eikä esimerkiksi ilmastonmuutos.

”Tilanne on jähmettynyt. Turvallisuuspolitiikan rintamalla tapahtuu juuri nyt aika vähän uutta. Tämä on strategisen harkinnan paikka”, on Sauerin arvio.

Kansainvälistä tilannetta jähmettävät hänen mukaansa se, että pandemian kansallinen hoitaminen vie hallitusten huomion samalla, kun kansainvälisen kanssakäymisen virtuaalisuus ja epävirallisten yhteyksien puute rajaavat toiminnan välttämättömimpään.

Rajaaminen jatkuu. YK:n päämajassa New Yorkissa valmistaudutaan järjestämään tänä syksynä vuotuinen maailman johtajien huippukokousviikko pääosin etänä.

Epävarmuutta lisää huomattavasti se, että samalla maailmalla odotetaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleja marraskuun alussa. Virallisella tasolla niitä arvioidaan enemmän kulisseissa, koska hallitusten pitää varautua siihenkin, että Donald Trump on Yhdysvaltojen presidentti myös seuraavat neljä vuotta.

Monen ennusteen mukaan vaalituloksella on pitkäaikaisempi vaikutus kansainväliseen turvallisuuteen kuin koronaepidemialla.

Toistaiseksi maailmanlaajuinen terveyskriisi kuitenkin heijastuu vähän kaikkeen. Terveysturvallisuutta pyritään asemoimaan muiden uhkien joukkoon, kun eri maissa tehdään strategista harkintaa. Kuva kriisin merkityksestä suhteessa kaikkeen muuhun voi myös vääristyä.

”Alussa korona ei antanut aikaa reagoida ja se näkyi, kun EU-maat kukin kääntyivät takaisin kansallisvaltioasentoon”, sanoo Sauer. Se näkyi muun muassa muun muassa autoritaarisuuden voimistumisena. Kansainvälisesti esimerkiksi kriisinhallinta vaikeutui. Itä-Ukrainassa kapinalliset kampittivat Etyjin tarkkailijoiden toimintaa.

Kansainvälisten järjestöjen puutteellisuus korostui kiistoissa maailman terveysjärjestön WHO:n toiminnasta ja esteissä vapaakaupalle.

”Nyt EU reagoi talous edellä”, sanoo Sauer. EU on ottanut johtoroolin myös WHO:n puolustamisessa Trumpin esittämältä arvostelulta.

Samaan aikaan kuuluu eri suunnilta varoituksia, ettei terveysturvallisuutta pidä militarisoida, eikä laajentaa kaiken selitykseksi.

Sotilastermit kuten hyökkäys ja sota antavat koronakriisistä kuvan taisteluna, jonka voi myös hävitä, varoitti The Financial Timesin mielipidetoimituksen päällikkö John Paul Rathbone kolumnissaan viime viikolla (FT 16.5.). Paremmaksi vertauskuvaksi hän tarjosi kamppailua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, vaikka viruksella toisin kuin rikollisilla ei ole omia tavoitteita. Kamppailu on kroonista, mutta tässä kriisissä tappio ei voi olla vaihtoehtojen joukossa.

Lisäksi, vaikka terveysturvallisuus on todellinen ja suuri aihe, on se nyt myös muotisana. Aiempia ovat olleet muiden joukossa ruokaturvallisuus ja ympäristöturvallisuus. Terveysturvallisuus on kuitenkin käsite, joka auttaa hahmottamaan koronakriisin seurauksineen osana ihmiskunnan turvallisuutta.

Sauerin mukaan terveysturvallisuus ja huoltovarmuus ovat osin sama asia. Kuvaan tulee myös toinen viime vuosien muoti-ilmaisu eli resilienssi, jolla tarkoitetaan kestävyyttä kriisioloissa.

”Huoltovarmuus voi olla tulevaisuuden kärkiaiheita”, Sauer arvioi. Hän muistuttaa, että Suomi on vuosien varrella yrittänyt saada muita EU-maita kiinnostumaan aiheesta, joka on erityisen tärkeä Itämeren pohjoispäässä sijaitsevalle valtiolle. Menestys on ollut vaihtelevaa, mutta terveysturvallisuuden noustessa asialistan kärkeen voi kuuntelijoita olla aiempaa enemmän.