Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei usko, että erot koronaviruspolitiikassa vaikuttavat pohjoismaiden ja erityisesti Suomen ja Ruotsin suhteisiin ja yhteistyöhön.

”Pohjoismainen yhteistyö on koronan aikana ollut tavattoman tiivistä myös Ruotsin kanssa. Vaikka tautitilanne on nyt erilainen, en usko tämän pitkällä aikavälillä jättävän traumaa. Ehkä pikemmin on niin, että kun matkustaminen alkaa, on luonnollista että sitä tapahtuu lähinaapureihin ensin”, Haavisto sanoo HS:lle.

Ruotsissa koronaviruksen takia tehdyt rajoitukset ovat olleet löyhempiä kuin muissa pohjoismaissa ja Baltian maissa. Ruotsissa on myös kuollut väestöön suhteutettuna enemmän ihmisiä covid-19:een kuin lähimaissa.

Ruotsissa on tunnettu huolta siitä, että maa jää koronavirustilanteensa takia eristyksiin, kun muut maat jo availevat rajojaan.

Myöskään presidentti Sauli Niinistö ei usko erilaisen koronavirustilanteen vaikuttavan Suomen ja Ruotsin suhteisiin, vaikka Suomi empisi avata rajoja ruotsalaisille matkailijoille. Niinistö kommentoi asiaa perjantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa.

”Ainakaan sen ei pitäisi vaikuttaa. Meidän täytyy kaikkien ymmärtää, että Suomessakin hyvin ponnekkaasti torjutaan koronaa. Silloin kaikki riskitekijät on syytä minimoida. Nyt tilanne on se, että molemmissa naapurimaissa, Ruotsissa ja Venäjällä, tartuntatilastot näyttävät aivan eri riskiä kuin omamme. Uskon, että tämä ajattelu ymmärretään lahden molemmin puolin”, Niinistö sanoi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kommentoi keskiviikkona Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle, että ruotsalaiset muodostavat Suomelle terveysriskin, kun nyt suljetut rajat joskus avataan.

Ruotsalaisten tulon salliminen olisi hänen mielestään suurempi riski kuin esimerkiksi tanskalaisten ja norjalaisten päästäminen maahan.

”Näin valitettavasti on. Kyseessä on poliittinen päätös, mutta ero [maiden välillä] tartuntojen leviämisessä on tosiasia, ja oletan [Suomen] hallituksen tietenkin ottavan sen huomioon”, Salminen sanoi SVT:lle.

Haavisto sanoo Suomen, Norjan ja Tanskan suhtautuvan varauksellisesti yhteiseen matkustusalueeseen Ruotsin kanssa. Eri puolilla maailmaa on syntymässä tällaisia ”kuplia”, jossa koronatilanteensa hallintaan saaneet maat sallisivat keskinäisen matkailun.

”Ruotsissa selvästi tunnetaan viehtymystä Baltic Bubble -ajatteluun, että se voisi olla pohjoismainen. Meillä taas on varauksia kuten myös Norjalla ja Tanskalla, kun koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut erilaista eri pohjoismaissa. Se on näyttäytynyt jännitteisenä erityisesti Ruotsin ja Tanskan välillä, kun Tanska nyt avaa Saksan suuntaan mutta välttämättä ei Ruotsin suuntaan.”

Haavisto kertoo viimeksi helatorstaina puhuneensa Ruotsin ulkoministerin Ann Linden kanssa Ruotsin koronatilanteesta ja -suunnitelmista.

”Ruotsin ministeri sanoi eilen kaksi asiaa. Hänen mukaansa Ruotsi tunnustaa epäonnistumisen vanhempien ihmisten suojelussa laitoksissa. Toiseksi hän sanoi, että he ovat R0-luvussa joka tapauksessa nyt laskevalla kaarella. Toki he kävivät hyvin ylhäällä, ja päivittäiset kuolemantapaukset ovat vielä korkealla tasolla. Erot Suomeen ovat suuret.”

R0-luku kuvaa koronaviruksen tartuttavuutta. Jos luku on alle yhden, epidemia on hiipumassa. Jos luku on yli yhden, epidemia laajenee.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde. Kuva: Evgenia Novozhenina / REUTERS

Haavisto sanoo kertoneensa Lindelle, että Suomen hallituksen linjana kesän suhteen on ollut suositella kotimaanmatkailua ja mökkilomaa.

”Jos joku ajattelee, että jo kesällä matkustelu rajojen yli olisi kovin vapaata, niin ainakin nyt näyttää olevan syytä edetä varovaisesti.”

Viro, Latvia ja Liettua ovat jo sopineet Baltian käytävästä. Maat avasivat keskinäiset rajansa viikko sitten. Liettuan pääministeri on sanonut, että seuraavaksi ”Baltian kuplaan” voisivat liittyä Puola ja Suomi.

Haaviston mukaan tätä on pidetty Suomessa liian varhaisena. Hänen mukaansa Baltian maat markkinoivat ajatusta näyttävästi EU:n ministerineuvoston etäkokouksessa.

”Kaikkien näiden kolmen maan ministerit olivat kokoontuneet Riikaan ja kertoivat, että voivat siellä istua yhdessä. Se oli pieni demonstraatio, miten hyvin balteilla muihin nähden menee.”

Haavisto ymmärtää erityisesti Viron toiveet laajemman matkustamisen sallimisesta, koska suomalaisturistit ovat Virolle tärkeitä. Suomi on kuitenkin tässä suhteessa vielä varovainen.

”Me olemme sanoneet, että katsomme sitten ajallaan, voiko muiden kuin pendelöivien työntekijöiden osalta tehdä helpotuksia. Tämä on meidän suhtautumisemme Baltian kuplaan, ja jos tautitilannetta ajattelee, niin pohjoismainen kupla, Nordic Bubble, on vielä kauempana.”

Haavisto sanoo korona-ajan tuoneen naapurimaat entistä läheisemmiksi.

”Ennen kaikkea pohjoismaat ja baltit. En ole aiemmin tällä ministerikaudella ollut näin usein kontaktissa nimenomaan Viroon tai Ruotsiin. Meillä on välillä lähes päivittäin yhteydenpitoa”, Haavisto sanoo.

Viron kanssa keskiössä ovat olleet laivaliikenne ja maiden välillä pendelöivät työntekijät, Ruotsin kanssa on keskusteltu paljon Tornion ja Haaparannan välisestä työmatkaliikenteestä. Edelleen voimassa on suositus, että kahden maan välillä matkustavat työntekijät pidättäytyisivät muusta sosiaalisesta kanssakäymisestä ja viettäisivät omaehtoista karanteenia.

Ruotsi oli Haaviston mukaan hyvin huolissaan siitä, voivatko suomalaiset terveydenhuollon työntekijät käydä rajan yli Ruotsissa töissä.

”Ruotsi oli kovin kiitollinen ja tyytyväinen, kun siihen löytyi ratkaisu.”