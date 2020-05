Osa toimialoista saattaa sittenkin jäädä hallituksen uuden yritystuen ulkopuolelle.

Vielä viime viikolla elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi, että hallituksen koronakriisistä kärsineille yrityksille valmistelema kustannustuki olisi toimialariippumaton.

HS:n saamien tietojen mukaan mallin jatkovalmistelussa on kuitenkin noussut esiin malli, jossa on mukana myös toimialarajaus. Tuen ulkopuolelle rajattaisiin toimialat, joiden liikevaihto ei ole supistunut koronaviruspandemian aikana merkittävästi.

Tällaisia aloja saattavat olla esimerkiksi elintarvikekauppa ja talonrakentaminen. Vaikka yksittäisen alan yrityksen myynti olisikin pudonnut tuntuvasti, se ei siis olisi oikeutettu kustannustukeen, jos ala kokonaisuudessaan ei ole kärsinyt tuntuvasti.

Yhtenä vaihtoehtona on, että koko toimialan liikevaihdon tulee olla pienentynyt koronaviruspandemian aikana vähintään 10 prosenttia.

Lisäksi yrityksen oman liikevaihdon tulisi olla pienentynyt esimerkiksi vähintään 20 prosenttia, jotta se olisi oikeutettu tukeen.

Mallista ja sen yksityiskohdista ei vielä ole sovittu hallituspuolueiden kesken. Päätökset on määrä tehdä ensi viikolla.

Toimialarajauksen tarkoituksena on tehostaa uuden kustannustuen kohdentumista.

Osalla yrityksistä liikevaihto on voinut laskea viime kuukausina muista syistä kuin koronaviruksen takia. Monilla aloilla on tyypillistä, että liikevaihto vaihtelee eri kuukausina. Toimialarajauksella on määrä estää tuen valumista yrityksille, jotka eivät todellisuudessa ole kärsineet koronaviruspandemiasta.

On kuitenkin mahdollista, että myös joillekin tuen ulkopuolelle rajattujen toimialojen yrityksille voitaisiin tukea maksaa. Yrityksen pitäisi pystyä hakemuksessaan osoittamaan, että sen liikevaihto on pienentynyt nimenomaan koronaviruksen vuoksi.

Hallitus haluaa saada kustannustuen maksuun mahdollisimman nopeasti, minkä vuoksi tukeen oikeutetut yritykset valikoidaan lähtökohtaisesti pelkkien verotustietojen perusteella.

Elinkeinoministeri Lintilä kertoi viime viikolla, että kustannustuki tulee olemaan yritystä kohden vähintään 2 000 ja enintään 100 000–200 000 euroa.

Alustava arvio oli silloin, että tukea maksettaisiin kahdelta kuukaudelta yhteensä noin 500–600 miljoonaa euroa.