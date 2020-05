Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoo, että Suomen tai sdp:n on vielä liian aikaista muodostaa kantaansa Euroopan komission esittämään elpymisrahastoon.

Komissio ehdottaa koronavirus­pandemian runtelemalle Euroopalle yhteensä 750 miljardin euron rahoitusta, josta 500 miljardia euroa myönnettäisiin avustuksina ja 250 miljardia euroa lainoina. Avustukset eli suorat tuet eroavat lainoista siten, että niitä ei tarvitse maksaa takaisin.

”Hieman yllättävää oli se, lainojen osuus jäi kolmannekseen. Suomi piti esillä sitä, että lainarahoituksen osuus olisi pitänyt olla suurempaa. Nyt täytyy hyvin tarkkaan katsoa, mihin tukina myönnettävää rahaa kohdennetaan”, Tuppurainen sanoo HS:lle.

Hallitus alkaa hänen mukaansa käydä esitystä läpi perjantaina, ja varsinainen kannanmuodostus alkaa ensi viikolla.

Komissio rahoittaisi paketin pääosin ottamalla markkinoilta ottamaa lainaa. Komission ottaman lainan takeena käytetään EU-budjettia, jota jäsenmaat sitoutuvat rahoittamaan tarvittaessa enemmän vuodesta 2027 lähtien.

Tuppuraisen mukaan on liian aikaista sanoa, mitä rahoituspaketti maksaa Suomelle tai mitä Suomi tulee siitä hyötymään.

”Tästä ryhdymme nyt analyysia tekemään. Mutta positiivista on se, että komissio on esityksessään lisännyt rahoitusta maaseudun kehittämiselle. Se on Suomen saantojen kannalta se kaikkein tärkein ohjelma.”

Hallituspuolue vihreät antaa tukea Euroopan komission esityksille.

”On hyvä, että komission ehdotus on mittaluokaltaan ja rakenteeltaan riittävä osaltaan auttamaan EU-maita jaloilleen ja uudistamaan talouttaan. Siksi vihreissä suhtaudutaan siihen rakentavan positiivisesti”, sanoo vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo blogikirjoituksessaan.

Ohisalon mukaan nyt on estettävä talousalueen hajoaminen, joka olisi haitaksi myös Suomelle.

Oppositiopuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio katsoo, että komission esitys ajaa Suomea ja muita EU-maita ”velkavankeuteen”.

”EU-eliitti kasvattaa kontrollia jäsenmaihin härskisti koronakriisin varjolla, jotta mikään muu maa ei voi toistaa brexitin kaltaista eroamista EU-liittovaltiosta”, Tavio sanoo tiedotteessaan.

Tavio mukaan on ilmeistä, että komission esitykset eivät kokonaisuudessaan ole hyväksi Suomelle.

”EU rikkoo omia sääntöjään ja pistää muut maat maksamaan Italian ja Espanjan heikosta taloudenpidosta.”