Koronakoordinaatioryhmän asiakirjoja ei ole vieläkään saatavilla. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi viime lauantaina kehottaneensa julkaisemaan kaiken sellaisen tiedon, mikä ei ole salassa pidettävää.

Kyse on koronapandemiaan liittyvien päätöksien kannalta keskeisistä asiakirjoista.

Koordinaatioryhmään kuuluu vastuuministeriöiden kansliapäälliköitä ja valmiuspäälliköitä sekä esimerkiksi valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen.

Ryhmän tehtävä on koordinoida ministeriöiden välistä yhteistyötä ja viedä toteutukseen koronavirusepidemiaan liittyviä päätöksiä.

STT kertoi lauantaina, että valtioneuvoston kanslia salaa koronakoordinaatioryhmän asiakirjoja lukuun ottamatta kokouksien esityslistoja. Tämän uutisen seurauksena pääministeri Marin kirjoitti Twitterissä keskustelleensa asiakirjoja koskevista tietopyynnöistä valtiosihteeri Mikko Koskisen kanssa. Koskinen johtaa koronakoordinaatioryhmää.

Marin kertoi ohjeistaneensa ”luovuttamaan kaiken sellaisen tiedon, joka ei ole salassa pidettävää”. Hän myös kirjoitti valtioneuvoston 6. toukokuuta tekemästä periaatepäätöksestä, jonka mukaan päätöksenteon perusteena olleet taustatiedot tulee julkaista noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita.

Valtioneuvoston viestinnästä kerrotaan, että asiakirjoja koskevia tietopyyntöjä on tullut arviolta kymmenkunta. Helsingin Sanomat teki tietopyynnön asiakirjoista torstaina. STT on pyytänyt asiakirjoja jo huhtikuun loppupuolella.

Perjantaina iltapäivällä tietopyyntöihin ei ollut tullut vastausta. Lain mukaan viranomaisen on käsiteltävä tietopyyntö viipymättä.

Miksi asiakirjoja ei ole luovutettu?

”Asiakirjoja on paljon. Niitä on käyty läpi ja asia on käsittelyssä. Tieto julkisista asiakirjoista pyritään antamaan mahdollisimman pian”, hallitussihteeri Heidi Alajoki valtioneuvoston kansliasta sanoo.

”Tietopyynnöt pyritään aina käymään läpi kiireellisinä.”

Valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikoski sanoo, että ministeriöt käyvät aluksi itse asiakirjoja läpi ja karsii niistä sellaiset tiedot, jotka ovat salassa pidettäviä. Ministeriöille on annettu alkuviikolla ohjeistus näiden asiakirjojen läpikäymiseen.

”Tämän jälkeen ne katsotaan täällä [valtioneuvoston kansliassa] ja julkaistaan heti, kun työ on saatu tehtyä. Turhan takia ei tietenkään viivytellä vaan aineistoa on valtavasti ja sitä koko ajan kerätään.”

Valtiosihteeri Mikko Koskinen on arvioinut STT:lle, että ryhmässä käsitellyt salassa pidettävät asiat liittyvät todennäköisesti kansalliseen turvallisuuteen ja varautumiseen. Samaa sanoo Anttikoski.

”Esimerkiksi valmiusasioihin liittyvät tiedot eivät ole suoraan julkisia. Ne ovat turvaluokiteltuja.”

Anttikosken mukaan ministeriöistä kerättyjen tietojen tulisi olla valtioneuvoston kansliassa ensi viikon alussa. Tavoitteena on, että asiakirjat julkaistaan ensi viikon aikana, ja niin, ettei tietopyyntöjä koskeva kahden viikon vastausaika ylittyisi.

STT kertoi lauantaina tehneensä useita koronapandemiaan liittyviä asiakirjatietopyyntöjä valtioneuvoston kansliaan, sosiaali- ja terveysministeriöön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Osaan niistä ei ole STT:n mukaan vastattu lain edellyttämässä kahden viikon määräajassa.

Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa asiakirjapyynnön saamisesta. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai pyyntö muutoin edellyttää viranomaiselta tavanomaista suurempaa työmäärää, tieto on annettava viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta.