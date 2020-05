Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys kasvomaskien käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisyssä kertoo, että kasvosuojusten hyödyt ovat niukat.

Selvityksen tehnyt yritys kahlasi läpi suojuksista tehdyt tutkimukset, ja tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen on vähäinen tai olematon.

Vaikutusta on vaikea erottaa muiden suojatoimien vaikutuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) esitteli selvitystä tiedotustilaisuudessa perjantaina. Selvitys menee seuraavaksi hallituksen käsittelyyn.

”Jos toimenpiteen vaikuttavuudesta ei ole näyttöä, se ei välttämättä merkitse, että toimenpide ei olisi vaikuttava. Kasvosuojien vaikuttavuutta tartuntojen leviämiseen julkisissa tiloissa on kuitenkin tutkittu tuhansilla ihmisillä, joten selvä suojavaikutus olisi todennäköisesti tullut tutkimuksissa esiin”, sanoi emeritaprofessori Marjukka Mäkelä.

Hän edustaa selvityksen tehnyttä Summaryx-yritystä.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila (oik.) ja emeritaprofessori Marjukka Mäkelä julkistivat selvityksen kasvosuojusten käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Hallitus voi tulosten perusteella pohtia, kannattaisiko sen suositella maskien käyttöä nyt kun koronaviruksen takia asetettuja rajoituksia ensi maanantaista lähtien puretaan jälleen lisää.

STM:n kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan tarkoituksena on, että hallitus käsittelee kasvomaskiasiaa ensi viikolla ja tekee linjauksen, miten Suomessa asian osalta edetään. STM muodostaa oman kantansa asiaan sitä ennen.

Selvityksen perusteella tällainen suositus näyttää epätodennäköiseltä, mutta hallitus voi toki päättää toisinkin.

Selvityksen mukaan kasvosuojus voi teoriassa jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta. Laboratorio-olosuhteissa kasvosuojukset ovat tutkimusten mukaan ainakin jossain määrin vähentäneet mikro-organismien leviämistä hengitysilman mukana.

Suojukset voivat hieman estää leviämistä, mutta tutkimusten perusteella ne eivät anna suojaa tartunnalta.

Ei-ammattilaiskäyttöön liittyy myös riskejä, kun ihmiset koskettelevat kasvojaan. Selvityksessä todetaan, että väärän käytön on katsottu aiheuttavan kohonneen riskin tartuntojen leviämiselle.

Emeritaprofessori Marjukka Mäkelä kertoi suojamaskeista löytyneen viisi satunnaistettua tutkimusta, joista neljä käsitteli kirurgisia suojuksia ja yhdessä ei kerrottu suojustyyppiä.

Mäkelän mukaan kangasmaskeja ei tutkimuksissa ole käsitelty, ei myöskään ammattilaiskäytössä olevia FFP2- ja FFP3-suojuksia.

”Neljässä näistä tutkimuksista kasvosuojus ei estänyt tartuntoja, ja viidennen tutkimuksen yhdessä alaryhmässä käyttö esti tartuntoja jonkin verran. Alaryhmä oli alle sata henkeä ja valikoitunut, joten tieto ei ole kovinkaan luotettava”, Mäkelä sanoi.

Tieteelliset kriteerit täyttävien tutkimusten lisäksi Summaryx kävi läpi katsaustyyppisiä tutkimuksia. Niitä löytyi kahdeksan, ja viidestä niistä ei löytynyt näyttöä siitä, että suojukset ehkäisisivät tartuntoja. Kolme oli varovaisen myönteisiä, mutta niissä tarkasteltu ryhmä ei ollut edustava.

STM teki lisäksi itse yhteenvedon Euroopan maiden suojuskäytännöistä.

Selvityksessä todetaan, että linjauksissa on merkittävää maakohtaista vaihtelua sen suhteen, kuinka laajaa suojusten käyttöä on suositeltu tai velvoitettu. Päätösten perusteissa on myös suurta vaihtelua.

Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ei ole käytössä suosituksia tai velvoitteita maskeihin liittyen.

Suosituksia, joiden sisällöt ja kohteet vaihtelevat, on annettu muun muassa Britanniassa, Yhdysvalloissa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Japanissa.

Velvoitetta käyttää kasvosuojusta on etenkin Keski- ja Etelä-Euroopan maissa sekä Aasiassa, kertoi johtaja Pasi Pohjola STM:stä.

Esimerkiksi Hollannissa on käytössä velvoite pitää maskia julkisessa liikenteessä.

Euroopan komissio antoi toukokuun puolivälissä EU-maille ohjeita ja suosituksia matkailuun ja liikenteeseen liittyen. Komission ohjeen mukaan matkustajien olisi käytettävä kasvosuojusta joukkoliikenteen liikennekeskuksissa ja kulkuneuvoissa etenkin silloin, kun turvavälejä ei pystytä noudattamaan koko ajan.

Marjukka Mäkelän mukaan tutkimuksia on tehty maskien suojavaikutuksesta lentokoneissa ja busseissa, mutta tutkimusasetelmissa on huomattavia virhelähteitä.

”Niiden tulosten perusteella emme voi vetää mitään varmoja johtopäätöksiä. Jälleen on kyse mekaanisesta uskottavuudesta, ei tieteellisestä näytöstä.”