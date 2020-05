Unkarin hallitus vaatii europarlamentaarikko Petri Sarvamaata pyytämään anteeksi sitä, miten Sarvamaa on arvostellut Unkarin toimia ja hätätilalakia. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Unkari vaatii europarlamentaarikko Petri Sarvamaata (kok) pyytämään anteeksi sitä, miten tämä on arvostellut Unkaria sen pandemian vuoksi voimaan ottaman hätätilalain käytöstä. Unkari väittää Sarvamaan esittämää arvostelua valheelliseksi.

Unkari on lähestynyt vastaavin pyynnöin myös suomalaisia tutkijoita. Turun yliopiston valtio-opin yliopistolehtorilta Heino Nyyssöseltä on Sarvamaan tavoin vaadittu anteeksipyyntöä. Asiasta kertoi ensiksi Lännen Media.

Nyyssönen oli luonnehtinut Suomen Kuvalehdessä Unkarin näyttävän diktatuurilta hätätilalain takia.

Helsingin yliopiston tutkija Timo Miettinen. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Myös yliopisto­tutkija Timo Miettinen kertoi Twitterissä saaneensa vastaavan kirjeen muutama viikko sitten. Miettinen sanoo HS:lle, ettei kirjeessä kuitenkaan vaadittu suoranaista anteeksi­pyyntöä, mutta haluttiin oikoa Miettisen puheita.

”Unkarin toimintaa kuvaa parhaiten sana vastenmielinen”, Sarvamaa sanoo.

”Unkari syyttää minua siitä, että olisin levittänyt valheellista ja väärää tietoa Unkarin lainsäädännöstä ja hallituksen päätöksistä.”

Sarvamaalle vaatimuksen anteeksipyynnöstä lähetti Unkarin Suomen-suurlähetystö. Paimenkirjeen on allekirjoittanut valtiosihteeri Zoltán Kovács, joka tunnetaan laajasti pääministeri Viktor Orbánin kärkkäänä puhemiehenä.

Sarvamaan arvostelun ytimessä on ollut se, ettei Unkarin poikkeuslailla ollut päättymisaikaa.

”Unkarin hyökkäys juontaa juurensa siihen, että olen useaan otteeseen julkisesti arvostellut Unkarin säätämää poikkeuslakia. Se on EU:n lakien ja itse asiassa myös Unkarin perustuslain vastainen.”

Sarvamaan saaman kirjeen mukaan Unkari on saanut koronavirustilanteen hallintaan eikä edellytyksiä poikkeusoloille enää ole. Siksi Unkarin hallitus aikoo kirjeen mukaan pian pyytää parlamenttia äänestämään poikkeusolojen päättämisestä.

Unkarin hallitus antoi tällä viikolla parlamentille esitykset hätätilalain purkamisesta. Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan hallituksen erityisvaltuudet voisivat päättyä 20. kesäkuuta, jos parlamentti hyväksyy lakiehdotukset lähiviikkoina.

Sarvamaata Unkarin reaktio arvosteluun ei sinänsä yllätä.

”Ei yllätä, mutta masentaa. Unkarin tavassa käyttää valtaa on mielestäni kyse pimeistä voimista. Samaa on nähty Euroopan historiassa aikaisemminkin. Unkari käyttää propagandaa taitavasti ja toivoo, että sen viesti valtaisi alaa yleisessä keskustelussa.”

Mitään anteeksipyydettävää ei ole, Sarvamaa sanoo. Orbánin hallitus on käyttänyt hätätilalain suomaa valtaa Sarvamaan mukaan toukokuun puoliväliin mennessä ainakin 80 kertaa.

”Koronan varjolla esimerkiksi Unkarin työlaista poistettiin työntekijöiden oikeuksia.”

Sarvamaa on ajanut aktiivisesti Orbánin Fidesz-puolueen erottamista Eurooppalaisten keskustaoikeistolaisten puolueiden ryhmittymästä EPP:stä, johon myös kokoomus kuuluu. Fidesz on suljettu EPP-puolueen päättävien elimien toiminnasta, koska puolue ei ole noudattanut EPP:n yhteisiä arvoja. Fidesz on silti yhä EPP:n jäsen.

Pandemia siirsi EPP:n puoluekokouksen kesäkuulta syyskuulle. Sarvamaa odottaa, että Fidesz tuolloin erotetaan lopullisesti.

”Totta kai olisi hyvin tärkeää, että Unkari, tärkeä valtio idän ja lännen välissä, pidettäisiin mukana tässä eurooppalaisessa perheessä. Yleinen kypsyminen Fideszin toiminta on kuitenkin kasvanut. Muutosta parempaan on turha odottaa tätä pidempään.”

Yliopistotutkija Timo Miettinen sanoo saaneensa sähköpostin, jonka allekirjoittajana ei ole valtiosihteeri Kovács, vaan Unkarin Suomen-suurlähettiläs.

”Minulla ei ollut anteeksipyyntövaatimusta, vaan enemmänkin tällainen kehotus tarkistaa faktat.”

Sähköpostissa ei kerrottu tarkalleen, mihin Miettisen puheisiin tai kirjoituksiin se liittyi. Mukaan oli liitetty Unkarin lainsäädäntöä käännettynä.

”Sähköposti tuli muistaakseni sen jälkeen, kun olin ollut A-studiossa, jossa oli lyhyt keskustelu koronakriisin takia tehdyistä Unkarin poikkeustoimista. Koin, että kirje liittyi juuri A-studion esiintymiseen. Analyysini ei ollut erityisen hyökkäävä, vaan puhuin yleisellä tasolla autoritäärisestä kehityksestä ja siitä, miten koronakriisi vahvistaa jo meneillään olevia kehityskulkuja. Unkari oli vain yksi esimerkki.”

Miettisen mukaan suurlähettiläs on lähestynyt myös ainakin paria hänen tutkijakollegoistaan.

Orbán on tällä hetkellä yksi Euroopan kiistellyimmistä poliitikoista. Hänen puolueensa Fidesz pitää Unkarin parlamenttia määräenemmistönsä ansiosta tiukassa otteessa. Orbánin hallinto ei myöskään yleensä jätä reagoimatta Orbánin tai Unkarin hallituksen julkiseen arvosteluun.

Toukokuun puolivälissä Unkari kutsui Budapestissa Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin Budapestin-suurlähettiläät Unkarin ulkoministeriön valtiosihteerin puhutteluun siksi, että Suomi ja muut Pohjoismaat Unkarin näkökulmasta puuttuvat maan asioihin varoittaessaan siitä, miten Unkari käyttää koronaepidemian vuoksi voimaan otettua poikkeuslakia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi tuolloin, että Suomi ja muut Pohjoismaat pitävät syystä ääntä siitä, että Unkari polkee kansalaisvapauksia ja oikeusvaltioperiaatteita koronakriisin varjolla.