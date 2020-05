Maanantai tuo koronarajoitusten purkamiseen uuden vaiheen Suomessa.

Kahviloiden ja ravintoloiden avautumisen lisäksi myös julkisen palvelun sisäkohteet, kuten museot, sisäliikuntapaikat ja kerhotilat avaavat ovensa kesäkuun ensimmäisenä päivänä.

HS keräsi yhteen merkittävimmät muutokset rajoituksissa. Eri yritysten ja kohteiden välillä on eroja esimerkiksi aukioloajoissa tai avaamisaikataulussa. Myös kaupungit avaavat palvelujaan eri tahdissa.

Ovensa avaavat yritykset ja palvelut korostavat käsihygienian, siisteyden ja turvavälien merkitystä. Jokainen voi myös pitää huolta siitä, ettei altista toisia tartunnalle, jos on itse sairaana.

Ravintoloihin saa jäädä istumaan, mutta anniskelu loppuu kymmeneltä

Kahvilat, baarit ja ravintolat saavat avata ovensa maanantaina liki kahden kuukauden tauon jälkeen. Hallituksen päätöksellä ravintoloiden täytyy rajoittaa asiakaspaikkojaan puoleen normaalista. Sen sijaan terassien asiakaspaikkoihin ei ole tehty vastaavaa rajoitusta.

Ravintolat velvoitetaan pitämään itse huolta siitä, että asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi eikä tungosta synny. Aluehallintovirastot ovat keskenään linjanneet, että ne tekevät oma-aloitteisesti tavallista vähemmän tarkastuskäyntejä ravintoloihin.

Ravintolat saavat olla auki kello 6–23. Alkoholin myynti on sallittua kello 9–22. Yökerhojen ei siis ole mahdollista jatkaa toimintaansa.

Ravintolat, baarit ja kahvilat avaavat ovensa ja terassinsa maanantaina. Kuva: Olivia Ranta / Lehtikuva

Jokaisella asiakkaalla täytyy olla oma istumapaikka. Ruoat ja juomat saa noutaa tiskiltä, mutta asiakkaat eivät itse saa annostella ruokaa lautasille, eli buffetit on kielletty. Esimerkiksi sushibuffeteja tarjoilevat ravintolat muuttavat toimintamalliaan tai keskittyvät jatkossakin noutoruokaan.

Uimahalleihin pääsee polskimaan, ja yleiset saunat lämpiävät

Uimarannalle saa Suomessa mennä vapaasti ja kaupungit avaavat rantojaan virallisesti kesäkuussa.

Julkisen palvelun sisäliikuntapaikat, kuten uimahallit saavat aloittaa taas toimintaansa. Helsingissä maanantaina avautuvat Uimastadionin ja Kumpulan maauimalat. Vaikka altaaseen pääsee normaalein aukioloajoin, saunat pysyvät kiinni toistaiseksi.

Helsingissä lisäksi Töölön ja Vuosaaren uimahallit avautuvat maanantaina. Keskiviikkona avautuu Malmin halli ja 8. kesäkuuta Kontulan halli. Kallion, Pasilan, Mäkelänrinteen ja Siltamäen urheilu- ja uimahallit avautuvat vasta elokuussa.

Espoossa avataan maanantaina Keski-Espoon, Leppävaaran ja Olarin uimahallit sekä Leppävaaran maauimala. Vantaan kaupunki avaa Myyrmäen ja Tikkurilan uimahallit.

Uimahallit suosittelevat asiakkaitaan pitäytymään kahden tunnin uima-ajoissa. Saunat eivät ole käytössä kaupunkien halleissa.

Helsingin kauppatorin kupeessa sijaitseva Allas Sea Pool avautuu myös maanantaina iltapäivällä. Allas myy normaalia vähemmän lippuja kerrallaan ja lipun voimassaoloaika on 2,5 tuntia. Allas Sea Pool lupaa järjestää kesän aikana pienimuotoisia keikkoja.

Lisäksi Helsingin Hernesaaressa sijaitseva Löyly avautuu ensi viikolla. Ravintola avautuu maanantaina ja saunaan pääsee myöhemmin viikolla.

Lisäksi yleisistä saunoista ainakin Sauna Hermanni, Kaurilan sauna, Sauna Arla, Uusi Sauna avautuvat 1. kesäkuuta. Myös Jollaksessa sijaitsevan Villa Furuvikin rantasaunan sekasaunavuorot sekä Vantaan Kuusijärven saunat aukeavat ensi maanantaina.

Helsingin liikuntapaikoista avaavat ovensa myös Salmisaaren, Paloheinän, Kaarelan ja Vuosaaren jäähallit.

Porukalla saa taas kokoontua, mutta isot tapahtumat siirtyvät

Maanantaista lähtien yksityistilaisuuteen saa osallistua enintään 50 ihmistä. Rajoitus mahdollistaa esimerkiksi häiden tai merkkipäivien viettämisen.

Yleisötilaisuuksissa kuten urheiluotteluissa yläraja on 500 ihmistä. Kaikki sitä suuremmat yleisötapahtumat on peruttu heinäkuun loppuun saakka, mutta vaikutukset ulottuvat pidemmälle. Esimerkiksi Helsingin Suvilahteen elokuuksi suunnitteilla ollut Flow-festivaali sekä Helsingin juhlaviikot on jo peruttu.

Isot urheiluottelut on myös peruttu, mutta jalkapalloturnaus Helsinki Cup järjestetään suunnitellusti 6.–11. heinäkuuta ilman kansainvälisiä osallistujia, kisadiskoa ja avajaisjuhlaa. Sen sijaan kesäkuussa Helsingissä pelattavaksi aiottu tyttöjen Stadi Cup peruuntui ja lentopallon Power Cup on lykätty ensi vuoteen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) kertoi HS:lle torstaina, että hän olisi valmis joustamaan 500 hengen ylärajasta etenkin ulkoilmatapahtumissa. Kosonen kertoi toivovansa asiasta keskustelua hallituksen sisällä.

Huvipuistot ja eläinpuistot avautuvat ilman yleisörajoituksia

Yleisömäärän rajoitukset eivät koske niin sanottua jatkuvaa normaalitoimintaa, johon kuuluvat huvipuistot, eläinpuistot ja leikkipuistot.

Helsingissä sijaitseva Korkeasaari avautuu yleisölle maanantaina sisätiloja lukuun ottamatta ja vesibussiliikenne Korkeasaareen käynnistyy Kauppatorilta ja Hakaniemestä. Ähtärin ja Ranuan eläinpuistot avataan myös kesäkuussa.

Linnanmäki avautuu poikkeuksellisesti 12. kesäkuuta. Näillä näkymin huvipuiston päivittäinen kävijäkatto olisi kauden alussa noin neljäsosa tavanomaisesta, eli 5 000 ihmistä. Tampereen Särkänniemi avaa ovensa yleisölle 13. kesäkuuta. Saapumispäivä kannattaa varata verkossa ennakkoon, koska puiston kävijäkapasiteetista otetaan käyttöön aluksi vain viidennes normaalista.

Linnanmäki avaa porttinsa poikkeuksellisesti vasta 12. kesäkuuta kävijärajoituksin. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Tervakoskella sijaitseva Puuhamaa avautuu myös kesällä. Härmässä sijaitseva Powerpark pitää avajaiset 6. kesäkuuta.

Ulkokiipeilypuistot Flowparkit ovat olleet jo auki. Sisäleikkipuistot HopLopit avaavat ovensa mahdollisesti 23. kesäkuuta.

Yksityiset liikuntapalvelut ovat jo aiemmin alkaneet availla oviaan, kuten kuntosaliketju Elixia ja kiipeilysaliketju Kiipeilyareena.

Hietalahden halli avaa ovensa ja kesän toritoiminta käynnistyy

Suljettuna ollut Hietalahden kauppahalli avautuu jälleen maanantaina. Myös Vanha kauppahalli ja Hakaniemen halli ovat auki. Kaikki hallit palvelevat taas ravintola- ja kahvila-asiakkaita.

Sen sijaan Hietalahden ja Hakaniementorin kirpputorit pysyvät edelleen suljettuina. Helsingin kaupungin mukaan muu toiminta kaikilla toreilla jatkuu normaalisti.

Luontokohteiden palvelut jatkavat toimintaansa

Kansallispuistot ja ulkoilureitit ovat olleet avoinna kävijöille koko kevään ajan ja tulevat olemaan jatkossakin. Ulkoilureiteillä on käyty ruuhkaksi asti, joten Suomen Latu on tehnyt ohjeistuksen turvalliseen ulkoiluun.

Kiinni olleet kansallispuistojen luontokeskukset avautuvat maanantaina. Myös Metsähallituksen vuokra- ja autiotuvat sekä niiden yhteydessä olevat saunat aukeavat. Tupien käyttöön on laadittu ohjeet oman ja tuvan siisteyden ylläpitoon.

Lasten ja nuorten kesäleirit ja kurssit alkavat Helsingissä

Julkiset nuoriso- ja kerhotilat saavat avata ovensa kesäkuussa.

Helsinki avaa nuorisotilat kävijöille maanantaina. Myös nuorten ohjatut ulkoleirit alkavat ja nuorisopalvelujen leiripaikkojen ohjelma käynnistyy. Ensimmäiset lasten kesäleirit ja liikuntakurssit alkavat heti maanantaina.

Fallkullan kotieläintila ja lasten liikennekaupunki avautuvat. Myös nuorten Saarigalleria Vartiosaaressa aukeaa kesäksi.

Helsingin kulttuurikeskukset järjestävät taide-, ympäristö- ja luontoteemaisia kesäkursseja lapsille ja nuorille kesä- ja elokuussa.

Helsinki järjestää päiväleiritoimintaa ja kesäruokailua leikkipuistoissa kesällä. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Helsinki ei tänä kesänä täytä leikkipuistojen kahluualtaita vedellä. Leikkipuistoissa järjestetään kuitenkin päiväleiritoimintaa 1.–3. luokkalaisille. Leikkipuistoissa järjestetään myös alle 16-vuotiaille kesäruokailua maanantaista lähtien.

Museot kannustavat verkkoasiointiin ja laskevat ihmismääriä

Useimmat museot, kuten Ateneum, Kiasma ja HAM ovat perinteisestikin maanantaisin kiinni, joten ne avautuvat tiistaina. Kansallismuseo ja Suomen linnat kuten Turun linna ja Olavinlinna avautuvat maanantaina 1. kesäkuuta. Helsingin kaupunginmuseo ja Ratikkamuseo avataan yleisölle maanantaina ja Hakasalmen huvila avautuu tiistaina.

Ateneumiin pääsee kerrallaan 500 ihmistä henkilökunta mukaan lukien. Museovalvojilla on käytössään laskurit, joilla lasketaan kaikki rakennukseen saapuvat ja lähtevät asiakkaat.

Alussa Ateneum avaa vain kokoelmanäyttelyn ja koko museon näyttelytilat ovat auki 18. kesäkuuta alkaen. Museossa ei käy maksuvälineenä käteinen, vaan liput suositellaan ostamaan etukäteen verkosta tai maksamaan kortilla.

Ateneum ja lukuisat muut museot Suomessa avautuvat ensi viikolla koronatauon jälkeen. Ateneumissa kävijät lasketaan laskureilla ja liput kannustetaan ostamaan verkosta. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Ateneum asentaa asiakaspalvelupisteisiin pleksisuojat. Henkilökunta käyttää myös käsineitä ja muita suojavarusteita. Kävijöitä opastetaan kyltein ja lattiatarroin. Näyttelyissä on myös tietty kiertosuunta, jota kannattaa noudattaa välttääkseen vastaantulevaa liikennettä. Aukioloaikoja on supistettu ja museo avaa ovensa kello 11.

HAMin nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaali siirtyy kesälle 2021, mutta museossa avautuu tiistaina Laura Gustafssonin ja Terike Haapojan näyttely.

HAMin näyttelypäällikkö Pirkko Siitari kertoo, että museon kesäasiakkaista iso osa on matkailijoita, joten kesästä odotetaan tavallista hiljaisempaa.

”Tehostamme siivousta ja pyrimme siihen, että näyttelytiloissa ei ole kosketeltavia materiaaleja, kuten laminoituja teosoppaita. Verkkoon on tulossa runsaasti palveluita ja tietoa näyttelyistämme”, Siitari kertoo.

Lue lisää: Museot ja galleriat avaavat vihdoin ovensa – HS:n lista tarjoaa 70 vaihtoehtoa alkukesän näyttelyvierailulle Uudellamaalla

Kirjastoihin saa jälleen jäädä istumaan

Kirjojen lainaaminen kirjastoista on ollut sallittua jo aiemmin, mutta jatkossa kirjastojen tiloissa voi vaikka lukea, tulostaa, skannata tai opiskella.

Helsingissä kirjastot ovat auki normaaleja kesäaikoja laajemmin, ja sunnuntaina ovat auki Oodi sekä Vallilan, Töölön, Roihuvuoren, Malmin ja Pitäjänmäen kirjastot. Varattavien tilojen täyttöaste pidetään kirjastoissa noin puolessa normaalista ja tilojen istumapaikkoja on harvennettu. Lisäksi esimerkiksi lelut ja kuulokkeet ovat poissa käytöstä.

Osa kirjastoista järjestää riskiryhmille oman asiointiajan, joka vaihtelee kirjaston hiljaisimpien tuntien mukaan.

Myös muut julkiset kulttuuri- ja sivistyslaitokset avaavat oviaan. Esimerkiksi Kansallisarkisto saa taas ottaa kävijöitä vastaan.

Isot elokuvateatterit pitävät salit tyhjinä, pienemmät toimijat järjestävät näytöksiä

Isot elokuvateatteriketjut Finnkino ja Cinamon eivät ole ilmoittaneet avaavansa salejaan asiakkaille vielä kesäkuussa. Finnkinon mukaan elokuvateatterit avautuvat viimeistään heinäkuun alkupuolella.

Sen sijaan pienemmät, yksityiset elokuvateatterit availevat oviaan. Esimerkiksi Helsingissä sijaitseva Riviera aloittaa näytökset niin, että saleissa on puolet normaaleista istumapaikoista.

Myös lahtelainen Kino Iiris aloittaa näytökset maanantaina niin, että joka toinen penkkirivi pidetään tyhjänä ja istumariveillä joka kolmas penkki täytetään.

Myös esimerkiksi Oodi-kirjaston yhteydessä sijaitseva elokuvasali Kino Regina järjestää näytöksiä ensi viikosta juhannukseen saakka. Saliin otetaan vain 50 ihmistä näytöstä kohti.

Moni kesäteatteri peruuntuu, pienet valmistelevat näytöksiä erityisjärjestelyin

Suomenlinnan kesäteatterin tämän vuoden näytelmä Seitsemännen portaan enkeli on siirretty ensi kesään. Myös Tampereen Pyynikin kesäteatterin esityskausi on peruttu.

Yleisörajoituksista huolimatta pienemmät kesäteatterit voivat pyörittää toimintaansa. Esimerkiksi Mustikkamaan kesäteatteri aloittaa heinäkuussa näytökset, joihin pääsee mukaan noin 25 katsojaa kerrallaan.

Savoy-teatteri toteuttaa keskiviikkona konsertin yhdessä UMO Helsinki Ensemblen kanssa. Lippuja on tarjolla vain 40 kappaletta ja yleisö sijoitetaan istumaan 750 henkilön katsomoon niin, että turvavälit ovat reilut. Paikan voi ostaa vain yhdelle tai kahdelle henkilölle.

Kansallisooppera on perunut koko kevätkauden, eli esitykset jatkuvat vasta syksyllä. Myös Helsingin kaupunginteatteri valmistautuu aloittamaan esitykset elokuussa.

Kotimaassa voi matkailla, ulkomaanmatkoja ei suositella

Hallitus ei suosittele vapaa-ajan matkustamista ulkomaille. Suomesta saa silti lähteä ja maan kansalaiset saavat aina palata kotimaahan. Yksittäistapauksista päättää rajatarkastaja paikan päällä.

Esimerkiksi Viro kertoi torstaina, että suomalaiset saavat matkustaa kesäkuussa maahan ilman karanteenia. Sen sijaan Suomeen palaajia suositellaan edelleen pysymään kahden viikon omaehtoisessa karanteenissa. Kyseessä on suositus, jonka rikkomisesta ei saa rangaistusta. Velvoittavasta karanteenista voi päättää vain lääkäri.

Myös Montenegro päätti sallia vapaa-ajanmatkailijoiden saapumisen Suomen lisäksi lukuisista muista maista kesäkuussa.

Kotimaassa voi matkailla ja mökkeillä vapaasti, kunhan muistaa koronavirukseen liittyvät turvallisuusohjeet. Hallitus kumosi perjantaina aiemman suosituksensa, jonka mukaan myös kotimaan matkailua oli syytä välttää.

Hotelli Kämp on pitänyt ovet auki majoittujille koko kevään, mutta monet muut majoituspaikat käynnistelevät toimintaa uudelleen kesäkuussa. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Suomessa lukuisat hotellit alkavat kesäkuussa ottaa jälleen majoittujia vastaan. Hotellit avautuvat asteittain ja toimintamalleissa on eroja.

Kylpylähotellit Scandic Aulanko, Scandic Eden Nokia ja Scandic Laajavuori aukeavat kesäkuun alussa. Myös Holiday Clubin lomahotellit avaavat ovensa kesäkuussa, kuten myös esimerkiksi Naantalin kylpylä.

Helsingin vesireittiliikennöinti alkaa myös laajemmin maanantaina, jolloin esimerkiksi Vallisaareen, Isosaareen ja Lonnaan pääsee jälleen reittiliikenteen aluksilla. Kaunissaaren ja Pihlajasaaren saunat ja mökit ovat varattavissa maanantaista eteenpäin. Saarilla pyritään järjestämään palvelut melko normaalisti.